Principales entreprises, segments et prévisions du marché de la direction assistée active pour véhicules utilitaires d’ici 2030

Cette étude fournit un aperçu du marché mondial de la direction assistée active pour véhicules utilitaires (CV) , en suivant deux segments de marché dans quatre régions géographiques. Le rapport étudie les principaux acteurs, fournissant une analyse des tendances annuelles sur cinq ans qui met en évidence la taille, le volume et la part du marché pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC) et le reste du monde (ROW). Le rapport fournit également une prévision, en se concentrant sur les opportunités de marché pour les cinq prochaines années pour chaque région. La portée de l’étude segmente le marché mondial de la direction assistée active des véhicules utilitaires (CV) par type, application et région.

Joueurs clés

Les principaux acteurs du marché mondial de la direction assistée active pour véhicules utilitaires (CV) sur le marché mondial de la direction assistée active CV comprennent ZF Friedrichshafen AG (Allemagne), AB Volvo (Suède), Tedrive Steering Systems GmbH (Allemagne), Ognibene Power SPA (Italie), BMW AG (Allemagne), Knorr-Bremse (Allemagne), Bosch (Allemagne), Daimler AG (Allemagne).

Faits saillants du marché

Le marché de la direction assistée active des véhicules utilitaires (CV) La direction assistée active est installée dans les véhicules utilitaires afin de fournir un accès total au mécanisme de direction du véhicule lorsque le véhicule est arrêté ou à basse vitesse. Le système de direction assistée permet aux conducteurs d’obtenir un contrôle maximal tout en tournant les roues des véhicules utilitaires lourds et moyens à des vitesses typiques. Diverses considérations, notamment des solutions de conduite économes en carburant, la facilité de conduite, la sécurité routière du conducteur, moins d’efforts physiques lors des virages des véhicules, devraient augmenter la demande du marché pour la direction assistée active dans l’industrie automobile. De plus, les systèmes de direction assistée hydraulique (HPS) sont largement utilisés pour les véhicules utilitaires moyens (MCV) et les véhicules utilitaires lourds (HCV) en raison de la pénétration croissante de la technologie steer-by-wire.

Cependant, le gaspillage d’énergie dans HPS entraîne une augmentation des émissions de carburant associée à des menaces pour la sécurité dans les véhicules utilitaires lourds, agit comme un facteur de retenue et est supposé entraver le marché de la direction assistée active des véhicules utilitaires (CV) au cours de la période de prévision. L’introduction de la direction assistée électrique (EPS) et de la direction assistée électrohydraulique (EHPS) a attiré plus d’attention dans les véhicules utilitaires. Le mécanisme EPS élimine les inconvénients du HPS tels que la difficulté à purger les fuites, la durabilité inférieure, le surpoids et offre moins d’entretien, une meilleure réponse à différentes vitesses et une consommation d’énergie moindre. De plus, EPS offre l’élimination des flexibles hydrauliques haute pression entre la pompe hydraulique, les accessoires du moteur entraîné par courroie et l’appareil à gouverner, ce qui permet une meilleure maniabilité des véhicules utilitaires sur la route. Par ailleurs,

Analyse des études de marché

En termes de région, l’industrie mondiale de la direction assistée active pour véhicules utilitaires (CV) est divisée en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. La croissance des industries de la construction et de la logistique, la solidité des infrastructures en Amérique du Nord sont les facteurs clés attendus pour la contribution majeure en termes de revenus. De plus, l’Europe est considérée comme la région de premier plan sur le marché de la direction assistée active des véhicules utilitaires (CV) en raison des développements technologiques et de la mise en œuvre considérable de la technologie de direction assistée active CV dans différents segments d’application.

Pour des raisons de sécurité en Europe, la commission européenne de l’environnement a fixé un objectif d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires, ce qui devrait stimuler la demande du marché de la direction assistée active parmi les constructeurs. L’Amérique du Nord devrait croître au TCAC le plus élevé, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. La croissance rapide des économies logistiques en Asie-Pacifique, associée à une croissance substantielle du commerce électronique, devrait ouvrir une fenêtre d’opportunité pour une adoption croissante du marché de la direction assistée active. Dans le scénario actuel, des réglementations gouvernementales strictes en Inde en maximisant le poids que les véhicules utilitaires lourds peuvent transporter afin de surmonter la répression de la surcharge devraient alimenter le marché régional au cours de la période de prévision.

