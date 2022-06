Le marché des bougies d’allumage connaît une croissance énorme dans les années à venir avec le profilage des principales entreprises d’ici 2030

Résumé du marché –

Selon Market Research Future (MRFR), la valorisation du marché des bougies d’allumage devrait atteindre environ 6,5 milliards de dollars, enregistrant un TCAC de 5 % au cours de la période d’évaluation. Au cours des deux dernières années, la technologie des bougies d’allumage a considérablement évolué. Les bougies d’allumage avancées améliorent le démarrage à froid et génèrent une combustion adéquate, ce qui augmente l’efficacité énergétique et les performances des véhicules.

Le marché mondial des bougies d’allumage gagne du terrain. La croissance du marché est attribuée à l’adoption croissante des bougies d’allumage dans les secteurs verticaux de l’industrie. En outre, la demande croissante de bougies d’allumage avancées en raison de la croissance fulgurante des industries automobile et marine stimule la croissance du marché. De plus, les utilisations croissantes des bougies d’allumage dans diverses applications industrielles et autres accélèrent le développement du marché.

De plus, les réglementations et normes strictes mises en œuvre par les gouvernements pour contrôler les émissions et améliorer l’efficacité énergétique stimulent la croissance du marché. De plus, le développement des industries automobiles a un impact positif sur la croissance du marché des bougies d’allumage. De plus, la montée en flèche des véhicules électriques et des dispositifs de gestion de l’alimentation influence la croissance du marché.

En outre, la demande croissante de véhicules à haut rendement énergétique, parallèlement à la prolifération des véhicules électriques, influence la croissance du marché des bougies d’allumage. L’essor des bateaux de plaisance et des jet-skis favorise la croissance du marché. En outre, la production croissante de véhicules utilitaires légers (VUL) à essence et la demande croissante de bougies froides justifient le développement du marché.

Principaux prétendants

Les principaux concurrents de l’industrie des bougies d’allumage sont Weichai Power Co. Ltd (Chine), Valeo (France), General Motors (États-Unis), Delphi Automotive (Irlande), Borgwarner Inc. (États-Unis), NGK Spark Plug Co. Ltd (Japon) , Robert Bosch Gmbh (Allemagne), Federal-Mogul Corporation (États-Unis), Denso Corporation (Japon), FRAM GROUP IP LLC. (États-Unis), pour n’en nommer que quelques-uns.

Amplificateurs primaires et principaux obstacles

La bougie d’allumage en tant que concept a complètement transformé l’industrie automobile en termes d’émissions de carbone. Il aide à résoudre les problèmes de démarrage à froid et contribue également à améliorer l’efficacité des véhicules. Les bougies d’allumage avancées sont utilisées pour améliorer le démarrage à froid et générer une meilleure combustion, ce qui améliore les performances du véhicule. Le développement continu des bougies d’allumage pour augmenter les performances ainsi que l’inflammabilité, combiné à la sensibilisation croissante des consommateurs au produit, aide également le marché des bougies d’allumage à progresser à un rythme rapide.

Des moteurs à essence de qualité supérieure sont en cours de développement, l’accent étant mis sur l’idée d’une consommation de carburant réduite, en tenant compte de taux d’émission plus faibles et d’une meilleure expérience de conduite. En plus de cela, la tendance à la réduction de la taille des moteurs s’est généralisée au sein de l’industrie automobile, ce qui se traduit par des demandes massives de la part du segment des systèmes d’allumage automobile. Il n’est pas étonnant que la demande de bougies d’allumage ait considérablement augmenté ces dernières années. Sentant l’opportunité, les principaux fabricants se concentrent sur la satisfaction de ces exigences en modifiant les conceptions et en sélectionnant les matériaux idéaux. Par exemple, à l’heure actuelle, un certain nombre de principaux fournisseurs développent des bougies d’allumage minces et longues qui sont compatibles avec la taille réduite des espaces de tête dans les moteurs, ce qui facilite l’installation.

La demande croissante de véhicules fonctionnant au gaz naturel et les innovations technologiques fréquentes telles que les nouveaux matériaux d’électrode peuvent constituer des opportunités intéressantes pour les entreprises leaders, qui pourraient également profiter au marché mondial dans les années à venir.

Segmentation du marché

Le marché des bougies d’allumage a été considéré pour le type de produit, le matériau, le canal de vente ainsi que l’application.

Les types de produits décrits dans l’étude comprennent les bougies d’allumage chaudes et froides.

Les matériaux évalués sont le platine, l’iridium et la bougie d’allumage en cuivre.

Les principaux canaux de vente abordés dans le rapport sont le marché secondaire et les OEM.

La segmentation basée sur les applications comprend l’industrie, la marine, l’automobile et autres.

Aperçu régional

Le marché des bougies d’allumage a été disséqué au niveau régional en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique ou APAC, ainsi que RoW ou le reste du monde.

L’APAC peut devenir le marché le plus rentable pour les bougies d’allumage, grâce au niveau élevé de production de véhicules en Inde, en Chine et au Japon. Un grand nombre de constructeurs automobiles renommés ont leur siège social en Chine, qui s’est engagé à faire des investissements importants dans l’industrie automobile. La plupart de ces acteurs concluent de plus en plus des joint-ventures avec des marques mondiales, qui œuvrent en faveur du marché des bougies d’allumage. Étant donné que la région détient le plus grand marché pour les générateurs à base de gaz naturel et à essence, conformément à l’industrialisation et à l’urbanisation en constante augmentation, le marché devrait progresser rapidement dans un proche avenir.

Le marché nord-américain est assez important et semble progresser à un rythme rapide, en raison de la hausse des ventes de véhicules utilitaires légers à essence et de la demande accrue de bougies froides.

En Europe, la montée en flèche du niveau de sensibilisation concernant l’efficacité énergétique a induit la demande de bougies d’allumage de meilleure qualité et avancées parmi les utilisateurs finaux basés sur l’automobile. La demande sans cesse croissante pour ces bougies d’allumage oblige les fabricants à travailler sur leur capacité de recherche et développement et à développer des produits de meilleure qualité.

