Développeurs clés du marché des systèmes de transmission automatique automobile, acteurs clés, facteurs de croissance, prévisions d’ici 2030

Scénario de marché du système de transmission automatique automobile

Le marché des systèmes de transmission automatique automobile devrait se développer avec un TCAC d’env. 6 %.

Le potentiel élevé de changement d’étagère offert par la transmission automobile peut stimuler l’expansion du marché Système de transmission automatique automobile révèle Market Research Future (MFRF). La grande efficacité du processus de transmission de la puissance du moteur aux roues, automatiquement par le changement des rapports de démultiplication, peut ajouter un avantage concurrentiel au marché mondial des systèmes de transmission automatique automobile. Avec l’aide du système de transmission automatique automobile, un véhicule peut se déplacer d’un point à un autre sans qu’il soit nécessaire de changer de vitesse manuellement.

La réduction du travail manuel et l’augmentation de la commodité des opérations peuvent agir comme de puissants stimulants pour l’essor du marché des systèmes de transmission automatique automobile.

Un moteur à combustion interne est utilisé pour provoquer la rotation du système de transmission automatique automobile à haut régime peut soutenir la montée en puissance du marché mondial des systèmes de transmission automatique. La variation de la plage de vitesse et les différentes sorties de couple sont bénéfiques dans le cas où les véhicules se déplacent dans des conditions de trafic intense. L’augmentation de la population mondiale et l’augmentation de la congestion du trafic peuvent soutenir la croissance du marché de la transmission automatique automobile. De 2017 à 2023, le marché mondial des systèmes de transmission automatique automobile peut croître à un TCAC de 6 %.

Joueurs clés

Certains acteurs notables de l’industrie mondiale Système de transmission automatique automobile sont mentionnés dans le rapport publié par MRFR. Elles sont; Aisin Seiki Co., Ltd. (Japon), Allison Transmission (États-Unis), Magna International Inc. (Canada), JATCO Ltd. (Japon), GKN PLC (Royaume-Uni), ZF Friedrichshafen AG (Allemagne), BorgWarner Inc. (États-Unis ), Continental AG (Allemagne), GETRAG (Allemagne) et Eaton Corporation PLC (République d’Irlande) parmi d’autres acteurs majeurs du marché.

Segmentation du marché

L’étude de segment du marché mondial Système de transmission automatique automobile aide les investisseurs à mieux comprendre le marché. Il offre également un aperçu des perspectives de croissance du marché. Le type, le carburant et le type de véhicule sont des paramètres sur lesquels repose l’étude du segment de marché du système de transmission automatique automobile. Les segments de marché des systèmes de transmission automatique automobile basés sur le type sont la transmission à double embrayage (DCT), la transmission manuelle automatisée (AMT) et la transmission à variation continue (CVT). Le marché des systèmes de transmission automatique automobile basé sur le type de véhicule comprend les VHC, les voitures de tourisme et les VUL. Le système de transmission automatique automobile basé sur le type de carburant est le diesel, l’essence et l’hybride.

Analyse régionale

Dans la région Asie-Pacifique, les tendances du marché des systèmes de transmission automatique automobile devraient augmenter au rythme le plus élevé en raison de l’augmentation du besoin de systèmes de changement de vitesse et d’embrayage automatisé dans les véhicules utilitaires. Le changement de vitesse et l’embrayage automatisé contribuent à réduire les accidents et à rendre la conduite confortable et sûre. L’augmentation de la demande de système de transmission automatisé peut stimuler le marché dans les années à venir.

En Amérique du Nord, le système de transmission automatique automobile remplace rapidement le système de transmission manuelle, car l’interruption du couple lors du changement de vitesse est précise dans le passé. La transmission à double embrayage qui fournit deux entrées d’embrayage offre une conduite douce et confortable, qui est également un remplacement important des solutions traditionnelles. Le confort de conduite offert par ces véhicules peut stimuler l’essor du marché de la transmission automatique dans un proche avenir.

En Europe, le marché des systèmes de transmission automatique automobile peut augmenter en raison du soutien du gouvernement aux réglementations majeures imposées pour réduire les émissions élevées de CO2 des véhicules. Les automobiles qui émettent beaucoup de CO2 doivent être pénalisées par une taxation élevée et un coût élevé du carburant qui peuvent avoir un impact négatif sur l’environnement, entraînant ainsi l’adoption d’un système de transmission automobile automatique tout au long de la période d’évaluation. L’augmentation de l’utilité d’un tel système peut soutenir la montée du marché en Europe.

