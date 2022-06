Les principaux facteurs d’impact du marché des connecteurs automobiles sur la croissance de l’industrie d’ici 2030

Selon l’analyse de Market Research Future Reports (MRFR), le marché mondial des connecteurs automobiles devrait peser environ 11 milliards d’ici 2025, avec un TCAC de 8,5 % au cours de la période considérée.

Les connecteurs sont des pièces électromécaniques importantes pour le pontage des circuits électriques. Dans l’industrie automobile, les connecteurs sont utilisés dans les dispositifs excentriques automobiles pour connecter des équipements électriques et des fils.

Le marché mondial des connecteurs d’épissure de fils automobiles est principalement affecté par l’augmentation de la demande de sécurité dans les automobiles. Les connecteurs sont largement utilisés dans les systèmes de sécurité des automobiles. Avec l’augmentation des vols dans les automobiles, il existe une demande accrue de systèmes de sécurité dans l’automobile, ce qui entraîne une expansion de la taille du marché des connecteurs automobiles. Avec l’essor de l’industrie des voitures intelligentes, la demande et l’utilisation des connecteurs ne cessent d’augmenter. Cela se traduit par l’expansion du marché des connecteurs automobiles. L’augmentation de l’électrification des automobiles est également susceptible d’avoir un impact sur le marché des connecteurs automobiles dans la région.

Cependant, le manque de protocoles de base pour l’avancement des connecteurs automobiles, la durabilité et la fiabilité des connecteurs, et la rareté de travailleurs compétents devraient être les principaux facteurs qui entravent l’expansion de ce marché. Mais dans le même temps, la demande croissante d’automobiles hautes performances et d’automobiles autonomes offre la voie à l’expansion du marché mondial des connecteurs automobiles.

Joueurs clés

Les principaux acteurs du marché mondial des connecteurs automobiles sont Delphi Automotive (Royaume-Uni), Kyocera Corporation (Japon), TE Connectivity (Suisse), Yazaki Corporation (Japon), Japan Aviation Electronics Industry (Japon), Sumitomo Electric (Japon), Amphenol Corporation (États-Unis), Hu Lane Associates Inc. (Taïwan), Hirose Electric Co., Ltd (Japon) et Korea Electric Terminal Co. Ltd (Corée du Sud).

Segmentation du marché

Le marché mondial des connecteurs automobiles peut être séparé en fonction du type de véhicule, du type de connexion, du type d’application, du type de système et de la région.

Sur la base des véhicules, le marché mondial des connecteurs automobiles peut être séparé en un véhicule utilitaire et une voiture particulière. Le marché vertical des voitures particulières est susceptible d’être en tête tout au long de la période considérée en raison de la demande croissante de véhicules particuliers dans les pays développés et en développement.

Sur la base de la connexion, le marché mondial des connecteurs automobiles peut être divisé en fil à carte, fil à fil et carte à carte. On estime que le secteur vertical fil-à-carte se développera à un rythme considérable au cours de la période considérée en raison de la demande croissante d’onduleurs pour automobiles électriques et de systèmes de gestion de batterie.

Sur la base du type d’application, le marché mondial des connecteurs automobiles peut être divisé en système de contrôle et de refroidissement du moteur, contrôle de la carrosserie et intérieurs, système de sécurité et de sûreté, etc. On estime que les dispositifs basés sur les systèmes de sûreté et de sécurité s’empareront de la taille maximale du marché au cours de la période considérée en raison de l’augmentation des vols de véhicules.

Sur la base du type de système, le marché mondial des connecteurs automobiles peut être séparé en système de connecteurs non scellés et de connecteurs scellés. Le secteur vertical des systèmes de connecteurs scellés est susceptible de saisir la part maximale du marché mondial et devrait se développer fortement au cours de la période de prévision en raison d’une augmentation des applications tout-terrain et des véhicules utilitaires.

Analyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial des connecteurs automobiles a été principalement divisé en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde (RoW).

On estime que le marché APAC dominera le marché des connecteurs automobiles au cours de la période considérée en raison de la hausse du revenu disponible et de l’expansion de la fabrication de véhicules électriques dans les pays émergents tels que l’Inde et la Chine.

En Europe, les règles et réglementations strictes mises en œuvre par le gouvernement pour la sécurité des véhicules et des passagers et la montée des préoccupations en matière de sécurité parmi les consommateurs participent à l’expansion du marché des types de connecteurs automobiles dans la région.

Le marché nord-américain est susceptible de se développer de manière significative en raison de la demande croissante de véhicules autonomes et semi-autonomes et de la réglementation croissante en matière de sécurité des véhicules.

