Principaux acteurs du marché secondaire des capteurs électroniques automobiles, croissance future, perspectives commerciales d’ici 2030

Le marché secondaire des capteurs électroniques automobiles devrait progresser à un TCAC de 4,15 % au cours de la période de prévision.

L’étude sur le marché secondaire mondial des capteurs électroniques automobiles 2020 par Market Research Future a été menée avec les procédures en cours au sein de l’industrie automobile. Le rapport fait également référence à l’influence de la nouvelle pandémie de COVID-19 sur le marché des Capteurs électroniques. L’étude offre une évaluation apparente des fluctuations projetées du marché au cours de la période de prévision (2017-2025) à un rythme effréné de 4,15% tout en anticipant une valorisation dépassant 9 600 millions USD la précédente d’ici 2025.

Principaux concurrents

Les principaux acteurs du marché secondaire des capteurs électroniques automobiles mondiaux sont BorgWarner Inc. (États-Unis), NGK Spark Plug CO., LTD (Japon), Delphi Technologies (Royaume-Uni), Robert Bosch GmbH (Allemagne), Continental AG (Allemagne), Valeo (France), Hella GmbH Co. KGaA (Allemagne), Denso Corporation (Japon) et Sensata Technologies, Inc. (États-Unis)

Facteurs de tendance

Le marché secondaire des capteurs électroniques connaîtra une croissance remarquable alors que les constructeurs automobiles rendent leurs produits économes en énergie, plus sûrs et plus pratiques. Après cela, l’augmentation de la production de voitures dans le monde, l’électrification des véhicules, les réglementations gouvernementales strictes et la demande croissante de pièces de rechange pour capteurs électroniques automobiles pour le confort et la commodité ont également motivé le marché dans une large mesure.

D’autres facteurs indiqués par le rapport Market Research Future (MRFR) incluent l’inquiétude croissante concernant les normes d’émission, les émissions de gaz à effet de serre et l’économie de carburant qui deviennent strictes dans diverses parties du monde, les règles rigides établies par le gouvernement pour la sécurité et les émissions de carburant ont aidé un beaucoup pour façonner l’industrie automobile au milieu de l’épidémie de COVID 19. Cela a ouvert des voies offrant des opportunités aux constructeurs automobiles en utilisant différents capteurs dans les voitures pour garder une trace des gaz d’échappement.

En outre, une augmentation constante du chiffre d’affaires des véhicules dotés de capteurs pour mesurer la pression des pneus et d’un système de surveillance intelligent et pouvant améliorer le contrôle du moteur, la sécurité des véhicules et l’efficacité énergétique peut renforcer l’expansion de la croissance du marché secondaire des capteurs électroniques automobiles à l’avenir, principalement après période de confinement.

Principaux segments

L’étude de marché sur le marché secondaire des capteurs électroniques automobiles est menée sur divers segments tels que le type, le type de véhicule et l’application.

En termes de segment de type, le marché secondaire mondial des capteurs électroniques automobiles comprend un capteur LiDAR, un capteur d’oxygène, un capteur de position, un capteur de température, un capteur de vitesse, un capteur de pression, etc. Parmi ceux-ci, le segment des capteurs d’oxygène devrait dominer le marché, en raison de la demande croissante d’amélioration de l’efficacité énergétique et des fortes émissions d’échappement du véhicule.

En termes de segment d’application, la part mondiale du marché secondaire des capteurs d’électronique automobile comprend l’électronique de carrosserie, le groupe motopropulseur, la télématique, le contrôle de sécurité, etc. Parmi ceux-ci, le segment du groupe motopropulseur pourrait saisir la part de marché maximale grâce à la fonctionnalité de divers calculateurs de groupe motopropulseur et améliorer le contrôle avec des prédictions basées sur l’exécution en temps réel de modèles mathématiques complexes.

En termes de segment de type de véhicule, le marché secondaire mondial des capteurs électroniques automobiles comprend les véhicules utilitaires légers, les voitures particulières et les véhicules utilitaires lourds. Le segment des voitures particulières pourrait s’assurer une part de marché maximale pour soutenir la montée en puissance de l’utilisation de capteurs dans diverses applications des voitures particulières.

Régions ciblées

Au niveau régional, le marché mondial des pièces de rechange pour capteurs électroniques automobiles a été étudié pour les régions de l’Asie-Pacifique (APAC), de l’Europe, de l’Amérique du Nord et du reste du monde.

Le marché Asie-Pacifique devrait offrir des opportunités d’expansion capables pour le marché secondaire des capteurs électroniques automobiles avec des ventes élevées de véhicules automobiles en Inde, en Chine, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Australie, en Corée du Sud et en Indonésie. Ces régions ont accaparé 42,58 millions d’unités en 2017. Les capteurs électriques automobiles sont utilisés dans différents systèmes du véhicule électrique, tels que l’électronique de carrosserie, le châssis du groupe motopropulseur, la sécurité et la sûreté des véhicules. Ainsi, le développement des véhicules électriques est susceptible de motiver le marché des capteurs électroniques automobiles dans cette région.

La Chine est l’un des pays où les ventes de véhicules sont importantes. Selon les données de l’Association chinoise des constructeurs automobiles, l’un des principaux producteurs de véhicules électriques et de consommateurs dans le monde, avec un véhicule de type nouvelle énergie et sa vente a acquis 770 000 unités en 2017. De plus, le gouvernement et les organisations connexes investissent régulièrement pour encourager l’électrification des véhicules. En outre, la Chine a enregistré 300 millions de véhicules immatriculés sur la route jusqu’en 2017. Cela a créé l’espoir d’offrir des opportunités prometteuses pour le marché secondaire des capteurs électroniques automobiles au cours de la période d’évaluation.

