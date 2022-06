La taille du marché du verre automobile devrait augmenter de manière significative d’ici la fin de 2022-2030

Le marché du verre automobile se développera à un TCAC de 7,28 % entre 2017 et 2023, révèle le rapport actuel sur le marché du verre automobile de Market Research Future (MRFR) . La forte valeur marchande du verre automobile est due à l’augmentation drastique des ventes de voitures neuves.

Le verre joue un rôle central dans diverses parties d’une automobile telles que les fenêtres, le pare-brise et le toit. Le rapport mondial sur le marché du verre automobile de Market Research Future (MRFR) couvre les moteurs, les défis, les opportunités et les goulots d’étranglement auxquels seront confrontés les fabricants de verre pour la période de 2019 à 2025 (période de prévision). La pandémie de COVID-19 et ses implications sont explorées dans le rapport de l’industrie.

Joueurs clés

Les principaux acteurs présentés dans le rapport mondial sur le marché du verre automobile incluent Shatterprufe (Afrique du Sud), Olimpia Auto Glass Inc. (Turquie), Saint Global SA (Paris), Central Glass Co. Ltd (Tokyo), Asahi Glass Co., Ltd (Japon). ), Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd (Chine), Guardian Industries Corp (États-Unis), Xinyi Glass Holdings Limited (Hong Kong), Vitro, SAB de CV (Mexique) et Nippon Sheet Glass Co. Ltd (Japon).

Portée du marché

Les tendances du marché mondial du verre automobile devraient croître avec un TCAC estimé à 7,28% au cours de la période de prévision. Le développement de nouvelles itérations de conceptions de verre et l’achat des derniers véhicules chaque année peuvent stimuler la demande du marché. L’incorporation de conceptions asymétriques et l’accent mis sur l’esthétique extérieure peuvent être de bon augure pour le marché. D’énormes progrès dans la fabrication du verre et la capacité d’augmenter la résistance et la qualité du verre ont conduit à des innovations telles que le verre teinté et le verre acoustique

Les badges et les ornements de capot approuvant le logo de la marque de l’entreprise ont été fabriqués à partir de verre. Ils sont fabriqués à partir d’une combinaison de composés d’oxyde et de silicate inorganiques et non toxiques. Le développement des ornements de capot sur les voitures de luxe et ultra-luxe peut stimuler la croissance du marché. L’introduction de nouveaux programmes financiers et les prêts disponibles pour les voitures peuvent faciliter la croissance du marché mondial du verre automobile.

Segmentation

En fonction du type, le marché mondial du verre automobile a été divisé en verre trempé et feuilleté. En 2018, le segment du verre feuilleté devrait connaître une croissance significative en termes de valeur au cours de la période de prévision. Le verre feuilleté est insonorisé, facile à installer et durable. Par conséquent, la demande de verre feuilleté augmente progressivement parmi les fabricants de verre automobile. De plus, sa résistance aux éclats lors d’accidents et la protection des passagers peuvent stimuler la demande du segment sur le marché mondial du verre automobile.

Sur la base du type de véhicule, le marché mondial a été segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds. Le segment des voitures particulières représentait la plus grande part de marché de la taille du marché mondial du verre automobile au cours de la période de prévision. Cela s’explique par la demande croissante de voitures particulières, l’augmentation du revenu par habitant dans les pays émergents et l’utilisation croissante du verre dans l’automobile. Les voitures particulières utilisent du verre pour protéger les passagers des éléments environnementaux tels que la poussière, le vent, la lumière du soleil, etc.

Sur la base de l’application, le marché mondial a été divisé en pare-brise, feux latéraux, rétroéclairage et toit ouvrant. Le segment des pare-brise devrait connaître une croissance importante en raison de sa consommation croissante dans l’industrie automobile. En revanche, le segment des veilleuses est réputé capter une part de marché importante du fait de son installation sur les huisseries.

Analyse régionale

Parmi ces régions, l’Europe devrait connaître une croissance significative de la croissance du marché mondial du verre automobile en raison de la présence d’acteurs automobiles bien établis et de la demande croissante de véhicules de tourisme. En Europe, l’Allemagne représentait la plus grande part de marché, suivie du Royaume-Uni et de la France.

Le marché du verre automobile en Amérique du Nord est dominé par les États-Unis et suivi par le Canada. L’Amérique du Nord est l’un des principaux producteurs de verre automobile en raison de la présence d’acteurs établis sur le marché du verre automobile. De plus, la demande croissante de voitures particulières a entraîné une demande croissante de verre automobile qui a augmenté le marché nord-américain.

Perspectives concurrentielles

Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd, Central Glass Co. Ltd, Vitro, SAB de CV, Xinyi Glass Holdings Limited, Olimpia Auto Glass Inc., Saint Global SA, Guardian Industries Corp, Shatterprufe, Asahi Glass Co., Ltd et Nippon Sheet Glass Co. Ltd sont des acteurs notables de la part de marché mondiale de Verre automobile. Le développement de verres de protection décoratifs 3D pour permettre aux utilisateurs de faire l’expérience de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle est de bon augure pour le marché. Récemment, Corning Incorporated a annoncé des rapprochements avec divers constructeurs automobiles pour Aion LX, un composant de verre intérieur fabriqué à partir de sa technologie brevetée. L’essor des solutions embarquées en raison de l’intégration rapide des dernières technologies peut favoriser le fabricant de verre.

Table des matières

1. Résumé

2 Présentation

2.1 Définition 14

2.2 Portée de l’étude 14

2.3 Hypothèses 14

2.4 Structure du marché 14

3 Méthodologie de recherche

3.1 Processus de recherche 16

3.2 Recherche primaire 17

3.3 Recherche secondaire 17

3.4 Estimation de la taille du marché 17

3.5 Modèle de prévision 19

4 Dynamique du marché

4.1 Présentation 20

4.2 Moteurs du marché 21

4.2.1 Augmentation des ventes de véhicules neufs 21

4.2.2 Accent accru sur la RD pour le verre automobile 22

4.2.3 L’accélération de l’urbanisation a entraîné la croissance de l’industrie automobile 22

4.3 Contraintes du marché 23

4.3.1 Coût plus élevé du verre intelligent 23

4.3.2 Réglementation gouvernementale stricte pour la certification du verre automobile 23

4.4 Opportunités de marché 24

4.4.1 Technologie avancée de l’industrie automobile 24

4.4.2 Préférence croissante pour le verre Gorilla pour les véhicules haut de gamme haut de gamme 24

5 Analyse des facteurs de marché

5.1 Analyse des cinq forces 25

5.1.1 Menace des nouveaux entrants 25

5.1.2 Pouvoir de négociation du fournisseur 26

5.1.3 Pouvoir de négociation des acheteurs 26

5.1.4 Menace des substituts 26

5.1.5 Menace de rivalité 27

Suite………

