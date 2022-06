Vitrage pour l’analyse des opportunités du marché automobile et prévisions de l’industrie jusqu’en 2022-2030

Le marché mondial Vitrage pour automobile est en croissance continue. La croissance du marché est due à la demande constante de vitrages de sécurité et automobiles. Le vitrage automobile offre des performances élevées et une apparence supérieure aux consommateurs automobiles. Actuellement, il existe une forte demande mondiale pour l’optimisation des propriétés optiques et mécaniques du verre durable et résistant à l’abrasion dans les industries automobiles.

Augmenter la demande pour répondre aux besoins des consommateurs en matière de sécurité, de confort et de sécurité tout en stimulant la croissance du marché. Selon Market Research Future (MRFR), le marché mondial du vitrage automobile devrait connaître une traction exponentielle d’ici 2022, avec une croissance à un TCAC stable au cours de la période d’évaluation (2016-2022). L’augmentation de la production de véhicules et l’essor du secteur automobile ont un impact sur la croissance du vitrage pour le marché automobile.

De plus, l’augmentation des mises à niveau technologiques telles que les modèles d’IA propriétaires influence la croissance du marché, fournissant des données expérimentales pour le développement de technologies de test itératives et de nouveaux matériaux suggérés. De plus, l’identification des meilleures conditions de procédé pour atteindre des matériaux verriers performants a un impact positif sur la croissance du marché. Les nouvelles tendances dans la fabrication de véhicules contribuent à la croissance du marché.

Le développement de nouveaux produits, tels que le verre à haute brillance, le laminage et le verre esthétique émaillé, est un moteur de croissance important du marché. La capacité des vitrages automobiles à réduire les émissions de dioxyde de carbone et le poids des véhicules stimule la croissance du marché. En outre, les avantages des vitrages automobiles dotés de propriétés fonctionnelles telles que la résistance aux taches et la réflexion UV conduisent à un spectre d’application plus large.

Obtenez un exemple gratuit de pdf @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/2283

Principaux acteurs :

Les principaux acteurs du marché mondial du vitrage automobile sont Research Frontiers, Pilkington Group Limited, American Glass Products, Asahi Glass Co Ltd., Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd, Central Glass Co. Ltd., NordGlass, Guardian Industries Corporation, Pittsburgh Glass Works. , LLC et Nippon Sheet Glass Company Ltd., entre autres.

Vitrage mondial pour le marché automobile – Segments

Le rapport est segmenté en quatre dynamiques ;

Par application : Sidelite, toit ouvrant, rétroéclairage, éclairage et autres.

Par application avancée : grand pare-brise, SunControl, vitrage hydrophobe, HUD et autres.

Par type de véhicule : Véhicules routiers, véhicules hors route et autres.

Par régions : Europe, Amériques, Asie-Pacifique et Reste du monde.

Vitrage pour le marché automobile – Analyse régionale

La région Asie-Pacifique domine le marché mondial Vitrage pour automobile. La plus grande part de marché est attribuée à l’augmentation rapide de la demande et de la production d’automobiles. En outre, les applications automobiles croissantes des vitrages et le développement des industries de fabrication automobile au Japon et en Corée du Sud stimulent la croissance du marché régional. De plus, le soutien solide et continu des toits ouvrants solaires stimule la croissance du marché régional.

Parlez à l’analyste @ https://www.marketresearchfuture.com/ask_for_schedule_call/2283

Les industries automobiles en plein essor dans la région favorisent le développement d’infrastructures commerciales et d’affaires, entraînant la consommation de lunettes de sécurité. Le développement de la région en tant que plaque tournante de la fabrication automobile est une autre opportunité de marché pour la croissance du marché. Le marché APAC Vitrage pour automobile devrait conserver sa domination tout au long de la période estimée.

L’Amérique du Nord occupe la deuxième place du marché mondial du vitrage pour l’automobile. La croissance du marché est propulsée par la prolifération des véhicules électriques et hybrides dans la région. De plus, la présence de plusieurs acteurs notables stimule le marché dans la région. De plus, les nouvelles normes de verre de sécurité réglementées par le gouvernement favorisent le développement du marché régional.

Le soutien du gouvernement à l’énergie solaire renouvelable et au développement de grands panneaux solaires automobiles à l’échelle industrielle accélère la croissance du marché. Les États-Unis représentent une part importante du marché régional, suivis du Canada et du Brésil, en raison de ses principaux constructeurs automobiles et de ses technologies intelligentes. La croissance du marché nord-américain du vitrage automobile devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

Vitrage pour le marché automobile – Paysage concurrentiel

Le Vitrage pour l’Industrie Automobile apparaît très concurrentiel et fragmenté du fait de la présence de plusieurs acteurs bien implantés. Pour gagner une part de marché significativement plus importante, les acteurs notables intègrent des initiatives stratégiques telles que la collaboration, les fusions acquisitions, l’expansion et le lancement de produits/technologies. L’industrie est hautement banalisée; cependant, la différenciation des produits est limitée. De plus, le coût élevé du transport est un autre obstacle au marché en raison du volume élevé et de la faible valeur de ces produits.

De plus, la nature volumineuse des matières premières utilisées dans la fabrication limite le développement de régions manufacturières importantes. Les fabricants utilisent une variété de canaux de distribution et des modifications appropriées pour garantir des produits personnalisés de haute qualité.

Parcourir le rapport complet @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/glazing-automotive-market-2283

Table des matières

1. Résumé

2 Méthodologie de recherche

2.1 Portée de l’étude

2.1.1 Définition

2.1.2 Objectif de recherche

2.1.3 Hypothèses

2.1.4 Limites

2.2 Processus de recherche

2.2.1 Recherche primaire

2.2.2 Recherche secondaire

2.3 Estimation de la taille du marché

2.4 Modèle de prévision

3 Dynamique du marché

3.1 Moteurs du marché

3.2 Inhibiteurs du marché

3.3 Analyse de l’approvisionnement/de la chaîne de valeur

3.4 Analyse des cinq forces de Porter

4 Marché mondial du vitrage automobile, par application

4.1 Latéral

4.2 Toit ouvrant

4.3 Rétroéclairage

4.4 Éclairage

5 Vitrage mondial pour le marché automobile, par application avancée

5.1 Présentation

Suite………

Demandez votre profil d’entreprise spécifique et la personnalisation au niveau du pays sur les rapports.