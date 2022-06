Aperçu du marché des navettes de luxe des principales forces du marché qui propulsent et freinent la croissance du marché 2022-2030

Ce rapport fournit une analyse approfondie du marché mondial des navettes de luxe , en suivant trois segments de marché dans quatre régions géographiques. Le rapport étudie les principaux acteurs, fournissant une analyse annuelle des tendances sur six ans qui met en évidence la taille et les parts de marché pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du monde. Le rapport présente également une prévision, en se concentrant sur les opportunités de marché pour les six prochaines années pour chaque région. La portée de l’étude segmente le marché mondial des navettes de luxe par capacité en sièges, type de propulsion, application et région.

Joueurs clés

Les principaux acteurs du marché mondial des navettes de luxe sont ARBOC Specialty Vehicles, LLC, Daimler AG, Forest River, Inc., Grech Motors, Isuzu Motors Ltd., LGE Coachworks, Proterra Inc., REV Group, Toyota Motor Corporation et CNH Industrial. VN

Faits saillants du marché

La taille du marché mondial des navettes de luxe devrait enregistrer un TCAC important de 8 % entre 2020 et 2026. Une navette de luxe est un moyen de transport qui peut comporter de nombreux équipements qui ne sont pas fournis par un bus ou un autocar standard. Ces bus offrent un confort accru aux passagers, comme plus d’espace pour les jambes, ou s’ils ont été équipés d’installations et de technologies, telles que des cuisines et un accès Internet, qui ne sont normalement pas présentes dans d’autres types de bus. Les navettes de luxe coûtent généralement plus cher à affréter qu’un bus ou un autocar ordinaire, car les propriétaires y investissent généralement plus d’argent.

Les navettes de luxe peuvent inclure un assortiment de fonctionnalités pour les rendre plus attrayantes. L’un des changements les plus courants est le remplacement de certains ou de tous les sièges par des sièges plus confortables ou plus élégants. Parfois, les navettes de luxe ont beaucoup moins de places assises qu’un bus ordinaire pour donner aux passagers plus d’espace pour les jambes ou pour faire de la place pour d’autres commodités intérieures. Le mouvement des navettes de luxe est devenu une tendance distincte dans les villes et villages cosmopolites. La récente augmentation du nombre de personnes utilisant les transports en commun pour leurs déplacements quotidiens a eu des répercussions sur le marché mondial. L’utilisation de navettes de luxe s’est répercutée sur de multiples industries, notamment les transports, le tourisme et l’aviation. La demande sans précédent de navettes peut être largement attribuée aux tendances changeantes des masses.

Basé sur la région, le marché mondial des navettes de luxe a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. L’Asie-Pacifique détenait une part importante du marché mondial des navettes de luxe en 2019, suivie de l’Europe, en raison de la forte production de bus de luxe et de la préférence croissante pour les navettes de luxe par rapport aux bus conventionnels dans la région. De plus, la présence de fabricants leaders dans les deux régions a été un facteur clé contribuant à l’augmentation de la production. En Asie-Pacifique, la disponibilité de grandes installations de production et une large base de consommateurs ont attiré les investissements des principaux fabricants de la région. Présence de grands fabricants de navettes de luxe, tels que Toyota Motor Corporation, Volvo AB, Daimler AG et Volkswagen,

Le marché mondial des navettes de luxe a été segmenté par capacité en sièges, type de propulsion, application et région. Sur la base de la capacité en sièges, le marché mondial des navettes de luxe peut être divisé en moins de 25 passagers, 25 à 40 passagers et plus de 40 passagers. Le segment des 25 à 40 passagers devrait croître à un TCAC important dans les années à venir. Par type de propulsion, le marché des navettes de luxe a été divisé en diesel/essence, carburants alternatifs, bus électriques à batterie et bus électriques hybrides. Le segment des carburants alternatifs détenait une part importante et devrait croître à un TCAC important dans les années à venir. Par application, le marché des navettes de luxe a été divisé en entreprise, gouvernement, autocar scolaire, navette aéroport, hôpital et autocar médical, autocar touristique et autres.

