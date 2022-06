Opportunités de croissance excessives du marché des puces automobiles estimées à connaître 2022-2030

Faits saillants de la croissance de l’industrie des puces automobiles :

Marché des puces automobiles en croissance à un TCAC exponentiel au cours de la période de prévision.

Les puces automobiles sont montées sur un véhicule pour assurer le bon fonctionnement de l’électronique de carrosserie, de la télématique et de l’infodivertissement, du groupe motopropulseur, du châssis et des systèmes de sécurité. Ces puces sont utilisées dans un véhicule pour répondre aux applications automobiles, telles que la détection des angles morts, le système avancé d’aide à la conduite, l’aide au changement de voie et l’aide au stationnement. Les facteurs qui influencent la demande de puces automobiles sont la croissance des ventes de semi-conducteurs automobiles, une industrie automobile en plein essor couplée à l’enregistrement croissant de nouvelles voitures et des réglementations gouvernementales strictes concernant la sécurité et les émissions automobiles. D’autre part, les principales opportunités du marché sont l’augmentation des ventes de véhicules hybrides et électriques et la présence croissante des constructeurs automobiles dans les économies émergentes.

On estime que le marché mondial des puces automobiles enregistrera un TCAC de 12,87 % au cours de la période de prévision 2018-2023. En 2017, le marché était dominé par l’Asie-Pacifique avec une part de 51,8 %, suivie par l’Europe et l’Amérique du Nord avec des parts de 23,6 % et 17,9 %, respectivement.

Le marché mondial des puces automobiles a été segmenté en fonction du produit, de l’application, du type de véhicule, de la propulsion et de la région. Sur la base du produit, le segment des circuits intégrés analogiques représentait la plus grande part de marché de 42,4 % en 2017, avec une valeur marchande de 14 947,3 millions USD ; il devrait enregistrer un TCAC de 15,93 % au cours de la période de prévision. Sur la base de l’application, le segment de l’électronique corporelle représentait la plus grande part de marché de 27,4 % en 2017, avec une valeur marchande de 9 660,9 millions USD ; il devrait connaître un TCAC de 12,24 % au cours de la période de prévision. Sur la base du type de véhicule, le segment des voitures particulières représentait la plus grande part de marché de 71,2 % en 2017, avec une valeur marchande de 25 132,7 millions USD ; il devrait afficher un TCAC de 12,32 % au cours de la période de prévision. Sur la base de la propulsion, le segment des véhicules ICE représentait la plus grande part de marché de 95,57 % en 2017, avec une valeur marchande de 34 072,2 millions USD ; il devrait afficher un TCAC de 12,67 % au cours de la période de prévision.

Joueurs clés

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des puces automobiles sont Robert Bosch GmbH (Allemagne), ON Semiconductor (États-Unis), STMicroelectronics (Suisse), Infineon Technologies AG (Allemagne), Renesas Electronics Corporation (Japon), Toshiba Corporation (Japon), Texas Instruments Incorporated (États-Unis), NXP Semiconductors (Pays-Bas), ROHM Semiconductor (Japon) et Denso Corporation (Japon).

Analyse des études de marché

L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché sur le marché mondial des puces automobiles.

L’Asie-Pacifique est la principale plaque tournante des constructeurs automobiles, en raison de la croissance du secteur automobile en Chine, au Japon et en Inde. Le secteur automobile est un contributeur majeur au PIB de ces pays. La demande croissante de dispositifs semi-conducteurs automobiles, en particulier pour les voitures de luxe et haut de gamme, devrait augmenter le besoin de puces automobiles au cours de la période de prévision. De plus, les acteurs établis de la région investissent davantage pour développer des produits innovants et améliorer les produits existants, ce qui ouvre de nouvelles opportunités aux constructeurs automobiles mondiaux. L’Europe devrait être le deuxième plus grand marché au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de systèmes sur puce (SoC) dans les véhicules et de la coopération entre les équipementiers, les constructeurs automobiles de premier rang et les fabricants de circuits intégrés (CI).

Portée du rapport

Ce rapport fournit une analyse approfondie de la croissance du marché mondial des puces automobiles, en suivant quatre segments de marché dans quatre régions géographiques. Le rapport étudie les principaux acteurs, fournissant une analyse des tendances annuelles sur cinq ans qui met en évidence la taille et la part du marché pour l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique (APAC), l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et le reste du monde. Le rapport fournit également une prévision, en se concentrant sur les opportunités de marché pour les cinq prochaines années pour chaque région. La portée de l’étude segmente le marché mondial des puces automobiles par type, courant nominal, utilisation finale et par région.

Par produit

CI analogiques

Microcontrôleurs et microprocesseurs

CI logiques

Les autres

Par demande

Électronique corporelle

Télématique et infodivertissement

Groupe motopropulseur

Système de sécurité

Châssis

Par type de véhicule

Voiture de voyageurs

Véhicule commercial

Par motorisation

LA GLACE

BEV

VHE

Par région

Amérique du Nord

NOUS

Mexique

Canada

L’Europe 

Allemagne

ROYAUME-UNI

France

Italie

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Japon

Inde

Reste de l’Asie-Pacifique

Reste du monde

Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Table des matières

1. Résumé

2 Présentation du marché

2.1 Définition 17

2.2 Portée de l’étude 17

2.3 Liste des hypothèses 18

2.4 Structure du marché 18

3 Méthodologie de recherche

3.1 Processus de recherche 20

3.2 Recherche primaire 21

3.3 Recherche secondaire 22

3.4 Estimation de la taille du marché 22

3.5 Modèle de prévision 23

4 Dynamique du marché

4.1 Présentation 25

4.2 Pilotes 26

4.2.1 Augmentation des ventes de l’automobile et des semi-conducteurs 26

4.2.2 L’essor de l’industrie automobile couplé à l’augmentation des immatriculations de voitures neuves 27

4.2.3 Réglementations gouvernementales strictes sur la sécurité automobile et la réduction des émissions des véhicules 28

4.2.4 Analyse de l’impact du conducteur 28

4.3 Contention 29

4.3.1 Risque de défaillances opérationnelles 29

4.3.2 Analyse d’impact des contentions 29

4.4 Opportunités 29

4.4.1 Augmentation des ventes de véhicules hybrides et électriques 29

4.4.2 Augmentation du nombre de constructeurs automobiles dans les économies émergentes 31

5 Analyse des facteurs de marché

5.1 Modèle des cinq forces de Porter 33

5.1.1 Menace de nouveaux entrants 33

5.1.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs 34

5.1.3 Pouvoir de négociation des acheteurs 34

A continué………

