Marché des systèmes d’entrée sans clé automobile 2022 Principaux acteurs clés, revenus et prévisions d’ici 2030

Faits saillants du marché

Les systèmes d’ entrée sans clé pour automobiles comprennent les systèmes d’entrée sans clé passifs (PKE) et les systèmes d’entrée sans clé à distance (RKE). Le système RKE fonctionne avec le transfert du signal radiofréquence d’un émetteur à distance à un module de commande/récepteur dans le véhicule, où le signal envoie un flux de données cryptées directement à la voiture. Le système d’entrée sans clé passive (PKE) permet aux conducteurs d’accéder à un véhicule sans même appuyer sur un bouton dans une certaine zone du véhicule. Ce système fonctionne avec des capteurs de proximité pour déterminer la présence de conducteurs dans une zone spécifique.

Le marché mondial des systèmes d’entrée sans clé pour automobiles devrait connaître un TCAC d’environ 6,8 % au cours de la période de prévision.

Le marché des systèmes d’entrée sans clé pour automobiles est principalement stimulé par l’augmentation de la demande de dispositifs de sécurité et de sûreté des véhicules ainsi que par l’introduction de systèmes d’entrée électroniques avancés pour véhicules. Une augmentation de la production automobile, de la demande de véhicules de luxe et de la sensibilisation aux fonctionnalités sophistiquées des véhicules devrait contribuer à la croissance du marché.

De plus, les constructeurs de véhicules automobiles ont travaillé au développement de systèmes autonomes et d’autres technologies de pointe pour offrir des produits de qualité supérieure. Cela devrait créer des opportunités pour les acteurs du marché des systèmes d’entrée sans clé pour automobiles.

Joueurs clés

Certains des principaux acteurs du marché mondial des systèmes d’entrée sans clé pour automobiles tels que Continental Automotive GmbH (Allemagne), Delphi Automotive (Irlande), Denso Corporation (Japon), TRW Automotive Holdings Corporation (États-Unis), Atmel Corporation (États-Unis), Calsonic Kansei Corporation (Japon), HELLA KGAA Hueck & Co. (Allemagne), ARCO Lock & Security ENTERN LLC (États-Unis), Hyundai Mobis (Corée du Sud) et OMRON Corporation (Japon).

Analyse des études de marché

En termes de région, le marché mondial des systèmes d’entrée sans clé pour automobiles est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé du marché mondial des systèmes d’entrée sans clé pour automobiles au cours de la période de prévision. Cette région est le plus grand fabricant et consommateur de véhicules neufs. L’augmentation du revenu disponible par habitant, la sensibilisation à la sécurité et à la commodité des véhicules ont joué un rôle clé dans la croissance des systèmes technologiquement avancés, le système d’entrée sans clé automobile étant l’un d’entre eux. De plus, une production de véhicules plus élevée en Asie-Pacifique associée à une présence importante d’équipementiers entraînerait l’utilisation du système d’entrée sans clé. En outre, la présence de fournisseurs de services et de solutions, tels que Denso Corporation, Calsonic Kansei Corporation,

L’Amérique du Nord devrait détenir une part de marché substantielle au cours de la période de prévision. Les États-Unis devraient dominer le marché des systèmes d’entrée sans clé automobiles en Amérique du Nord en 2018. Ils ont connu une augmentation de la demande de systèmes d’entrée sans clé automobiles, avec une augmentation de la demande de voitures de luxe et le besoin de facilité d’accessibilité et de manipulation des véhicules.

Portée du rapport

Cette étude donne un aperçu du marché mondial des systèmes d’entrée sans clé pour l’automobile, en suivant trois segments de marché dans quatre régions géographiques. Le rapport étudie les principaux acteurs et fournit une analyse annuelle des tendances sur six ans, qui met en évidence la taille, le volume et la part du marché pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du monde. Le rapport fournit également une prévision, qui se concentre sur les opportunités de marché pour les cinq prochaines années pour chaque région. La portée de l’étude segmente le marché mondial des systèmes d’entrée sans clé automobiles par type de véhicule, canal de vente, type de produit et région.

Par type de véhicule — Voitures de tourisme, véhicules utilitaires légers (VUL), véhicules utilitaires lourds (VHC)

Par canal de vente — OEM, marché secondaire

Par type de produit — Système d’entrée sans clé passive (PKE), système d’entrée sans clé à distance (RKE)

Par régions — Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Reste du monde

