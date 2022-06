Principaux acteurs, segmentation et tendances du marché des modules de puissance automobile d’ici 2030

La sévérité croissante des normes d’efficacité énergétique et les préoccupations croissantes concernant l’impact sévère des systèmes mécaniques dans les véhicules ont entraîné le remplacement de ces systèmes par des alternatives électriques. Cela a considérablement stimulé le marché des modules de puissance automobile. Les composants électriques permettent non seulement des degrés d’efficacité beaucoup plus élevés, mais améliorent également les performances opérationnelles.

Les équipementiers automobiles se concentrent sur la réduction des pertes de puissance et l’augmentation de la densité de puissance, ce qui conduit à une adoption accrue des modules de puissance dans les voitures. L’augmentation de la production et de l’adoption des véhicules électriques est un facteur qui a un impact positif sur la croissance du marché. L’amélioration de l’infrastructure de charge et la rigueur croissante des normes d’émission, ainsi que la demande croissante d’appareils à batterie économes en énergie sont d’autres facteurs qui contribuent à la croissance du marché.

A l’inverse, la croissance du marché peut être freinée par l’absence de protocoles standards pour le développement des modules de puissance. De plus, les modules de puissance augmentent le coût global des véhicules, ce qui freine la croissance du marché.

Segmentation

Le marché mondial des modules de puissance automobile a été segmenté en fonction du type, du type de véhicule et de la propulsion.

Par type, le marché des modules de puissance automobile a été segmenté en module de puissance intelligent (IPM) et module de puissance intégré (PIM).

Par type de véhicule, le marché des modules de puissance automobile a été segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires.

Par propulsion, le marché des modules de puissance automobile a été segmenté en véhicule ICE et véhicule électrique. Le segment des véhicules électriques a été subdivisé en véhicules électriques à batterie, hybrides et rechargeables.

Analyse régionale

Par région, le marché des modules de puissance automobile a été segmenté en Amérique du Nord, dans le reste du monde (RoW), en Europe et en Asie-Pacifique (APAC).

Le marché des modules de puissance automobile APAC devrait afficher une croissance maximale au cours de la période de prévision. L’augmentation des ventes de véhicules électriques dans la région est un facteur clé qui motive la croissance du marché dans la région. La région s’est imposée comme un point chaud majeur de la fabrication automobile, ce qui explique la forte demande de modules de puissance automobile de la part des équipementiers. Les équipementiers automobiles de la région se sont concentrés sur le quotient de sécurité des voitures et intègrent de plus en plus ces caractéristiques dans les véhicules. Les principaux acteurs automobiles de la région investissent des sommes substantielles dans les activités de RD qui ont conduit à des développements notables dans le domaine des modules de puissance. D’autres facteurs justifiant la croissance du marché comprennent l’augmentation des investissements publics et privés dans le développement technologique.

L’Europe est susceptible de représenter une part avantageuse du marché mondial des modules de puissance automobile. L’industrie automobile bien établie et la présence de divers acteurs clés dans la région tels que Infineon Technologies (Allemagne) et Continental AG (Allemagne) stimulent la croissance du marché.

Paysage concurrentiel

STMicroelectronics (Suisse), Toshiba Corporation (Japon), Robert Bosch GmbH (Allemagne), Mitsubishi Electric Corporation (Japon), Rohm Semiconductor (Japon), Renesas Electronics Corporation (Japon), NXP Semiconductors (Pays-Bas), Continental AG (Allemagne), ON Semiconductor (États-Unis), Fuji Electric Co. (Japon) et Infineon Technologies (Allemagne) sont les principaux acteurs du marché mondial des modules de puissance automobile.

Mises à jour de l’industrie

Mai 2019 – Wolfspeed, un fournisseur des solutions SiC, GaN Power et RF les plus testées sur le terrain, a présenté un module de puissance spécialement conçu pour maximiser les avantages du SiC. Surnommé XM3, le nouveau module d’alimentation représente la moitié du poids et du volume d’un module standard de 62 mm. Il permet un bus de puissance simple, minimise l’inductance de boucle et maximise la densité de puissance. L’application prévue du XM3 comprend les onduleurs, les chargeurs de véhicules électriques, les moteurs et les entraînements de traction.

Questions clés abordées par le rapport

Quelle était la taille historique du marché ?

Quelle segmentation (Produit/Capacité) est le moteur du marché ?

Quel sera le taux de croissance ?

Comment sont les acteurs clés de ce marché ?

Quelles sont les stratégies adoptées par les principaux acteurs ?

