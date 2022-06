Principales entreprises, segments et prévisions du marché des moteurs à actionneur de couple automobile d’ici 2030

Laut Market Research Future (MRFR) wird der globale Markt für Drehmomentaktuatoren für Kraftfahrzeuge von 2018 bis 2023 (Prognosezeitraum) voraussichtlich um eine CAGR von 12,36 % wachsen. Der Bericht untersucht die COVID-19-Analyse des globalen Marktes für Drehmomentaktuatoren für Kraftfahrzeuge und bietet eine umfassende Zusammenfassung der Marktsegmente, aktuellen Trends, Wachstumsprognosen und geschäftlichen Herausforderungen von 2018 bis 2023 (Prognosezeitraum), um Wachstumschancen zu identifizieren.

Automobil-Drehmomentaktuatormotoren (TAM) umfassen Automobil-Gleichstrommotoren (DC) mit elektronischer Drosselklappensteuerung (ETC), Turboladern und Abgasrückführung (EGR). Gleichstrommotoren werden in diesen Anwendungen verwendet, um die Kraftstoffeffizienz eines Fahrzeugs zu erhöhen und Emissionen zu reduzieren. Der Automotive-Aktuator-Torquemotor wird in Fahrzeugen für den Direktantrieb verwendet, und in einigen Fällen wird der Getriebeelektromotor als Alternative verwendet. Es wird hauptsächlich verwendet, um den Prozess der maschinellen Produktion von manuell auf halbautomatisch oder vollautomatisch zu verbessern.

Hauptakteure Zu den prominenten Teilnehmern, die von MRFR

auf dem Markt für Drehmomentstellmotoren für Kraftfahrzeuge identifiziert wurden, gehören NSK (Japan), CTS (USA), Johnson Electric (Hongkong), Electrocraft (USA), Mitsuba (Indien), Rheinmetall (Deutschland) und Siko -Global (Deutschland), Valmatic (USA), Bray (USA) und HIWIN (USA)

Marktdynamik Die

Modernisierung der Fertigungstechnologie und das zunehmende Downsizing von Motoren sind die wichtigsten Treiber des Marktes. Die steigende Nachfrage nach Kraftstoffeffizienz, reduzierter CO2-Effizienz und niedriger Motorlast wird es Neueinsteigern ermöglichen, eine bessere Lösung zu finden und einen vollen Anteil am Umsatz zu behalten. Erhöhte Investitionen in Forschung und Entwicklung für eine effizientere Motorleistung werden auch die Möglichkeiten für Hersteller verbessern. Die Aufrüstung von Systemen wird das größte Hindernis für Hersteller sein. Nichtsdestotrotz werden erhöhte Kraftstoffeffizienzstandards und strengere Vorschriften zu schlechten Kraftstoffemissionen das Wachstum des Marktes in den verschiedenen Regionen behindern.

Darüber hinaus werden Innovationen in der Automobilmotorenentwicklung ein entscheidender Faktor für das Wachstum des Marktes sein. Hersteller auf dem Markt übernehmen kontinuierlich alternative Motortechnologien wie BLDC-Motoren und Nanotechnologie, die mögliche Ersatzstoffe für bürstenbehaftete DC-Motoren darstellen. Aufgrund der verschiedenen Vorteile von BLDC-Motoren werden sie in verschiedenen Branchen und Anwendungen immer beliebter.

Das zunehmende Downsizing von Motoren wird das Marktwachstum vorantreiben. Die Hersteller konzentrieren sich auf das Downsizing von Motoren, da dies die Kraftstoffeffizienz der Fahrzeuge erhöht und die CO2-Emissionen reduziert. Das Hinzufügen eines kleinen Motors verringert das Gesamtgewicht des Fahrzeugs und verringert die Reibung im Motor, um seine Leistung zu verbessern.

Darüber hinaus stellt der Bericht fest, dass die wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen das Wachstum des Sektors beeinflussen wird. Herkömmliche Verbrennungsmotoren sind in der Automobilindustrie beliebt, weil sie mit erprobtem und bewährtem Motormechanismus und verbessertem Motorwirkungsgrad ausgestattet sind.

Marktsegmentierung

Der globale Markt für Drehmomentaktuatormotoren für Kraftfahrzeuge wurde auf der Grundlage von Typ, Bewegungsleistung und Anwendung segmentiert.

Basierend auf dem Typ wurde der globale Markt für Drehmomentstellmotoren für Kraftfahrzeuge in pneumatische, elektrische und mechanische Motoren unterteilt.

Basierend auf der Bewegungsausgabe wurde der globale Markt für Drehmomentaktuatormotoren für Kraftfahrzeuge in lineare, rotierende und elektrische Segmente unterteilt.

Basierend auf der Anwendung wurde der globale Markt für Drehmomentstellmotoren für Kraftfahrzeuge in elektronische Drosselklappensteuerung (ETC), Abgaszirkulation (EGC), Turbolader und andere unterteilt.

Regionale Analyse

Regional wurde der globale Markt für Drehmomentstellmotoren für Kraftfahrzeuge in vier Hauptregionen wie Europa, Nordamerika, Asien-Pazifik und den Rest der Welt unterteilt.

Es wird prognostiziert, dass der asiatisch-pazifische Raum aufgrund niedriger Arbeitskosten und einer verbesserten Geschäftserleichterung, die Hersteller für Geschäfte anzieht, im Prognosezeitraum einen erheblichen Marktanteil behalten wird. Die Verfügbarkeit von Infrastruktureinrichtungen und die wachsende Nachfrage nach Autoteilen kurbeln das Wachstum der Branche weiter an.

