Aperçu du marché des systèmes de transmission automobile, principales entreprises, scénario futur et prévisions d’ici 2030

Une croissance remarquable a mis en évidence à plusieurs reprises l’arc d’expansion des systèmes de transmission automobile. Market Research Future, une entreprise spécialisée dans les rapports de marché liés au secteur automobile, entre autres, a publié dans son récent rapport sur le rapport de recherche sur le marché des systèmes de transmission automobile – Prévisions mondiales jusqu’en 2023, qui devrait croître à un TCAC convaincant de 5,7 %. Le marché du groupe motopropulseur se développe actuellement à un rythme rapide en raison d’une multitude de développements dans le secteur.

Les systèmes de transmission sont la colonne vertébrale d’une automobile. Ils contiennent tous les composants vitaux qui assurent un fonctionnement optimal des automobiles. Au fur et à mesure que la technologie progresse et que des développements sont réalisés, le secteur automobile progresse également par la suite dans cette voie de développement. Cette tendance technologique particulière a été importante pour l’expansion du marché des systèmes de transmission automobile. En raison de l’augmentation de la demande d’automobiles due à la croissance démographique, le segment du groupe motopropulseur a également invariablement augmenté avec l’augmentation de la demande.

L’accent mis sur l’augmentation de l’efficacité énergétique en raison de facteurs environnementaux a également incité l’industrie du groupe motopropulseur à initier des améliorations dans la conception et l’efficacité globale de divers types d’automobiles. Les effets négatifs des émissions de carburant sont l’un des principaux facteurs de croissance de la demande du secteur. Les coûts de production élevés des groupes motopropulseurs et les obstacles massifs à l’entrée de nouveaux acteurs du marché sur le marché peuvent entraver la croissance de ce secteur.

Marché des systèmes de transmission automobile – Analyse concurrentielle

Avec l’entrée de nouveaux acteurs de l’industrie dans le segment de taille du marché des systèmes de transmission automobile, une tendance de croissance solide, axée sur le volume, a été observée sur le marché avec l’ajout de produits nouveaux et avancés. Les entreprises visent à conquérir et à consolider leur part du segment de marché, en rivalisant et en expérimentant divers points d’avantage. Les meilleures opportunités de croissance à long terme pour ce secteur peuvent être saisies en garantissant des améliorations continues des processus et une flexibilité financière pour investir dans les stratégies optimales.

Les principaux acteurs de la part de marché des systèmes de transmission automobile sont Toyota Motor Corporation (Japon), General Motors Company (États-Unis), Hyundai Motor Company (Corée du Sud), Aisin Seiki (Japon), Borgwarner (États-Unis), Ford Motor (États-Unis). Les autres acteurs clés de ce segment sont Delphi Automobile (Royaume-Uni), Magna Powertrain (États-Unis), Denso Corporation (Japon), GKN PLC (Royaume-Uni), Jtekt Corporation (Japon) et ZF Friedrichshafen (Allemagne).

Marché des systèmes de transmission automobile – Segments

Le marché mondial des systèmes de transmission automobile a été divisé en fonction des composants, du type de moteur, du type de véhicule et de la région.

Sur la base des composants : moteur, transmission, différentiels, arbres de transmission et autres.

Sur la base du type de moteur : moteur à essence et moteur diesel.

Sur la base des types de véhicules : véhicules de tourisme et véhicules utilitaires.

Sur la base de la région : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et ROW.

Marché des systèmes de transmission automobile – Analyse régionale

Au niveau régional, la croissance du marché mondial des systèmes de transmission automobile a été segmentée en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. L’Asie-Pacifique a représenté la plus grande part de marché en 2016, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe. En Asie-Pacifique, des pays comme la Chine, la Corée du Sud, le Japon et l’Inde sont les principaux marchés du système de transmission. En Europe et en Amérique du Nord, les politiques en matière d’efficacité énergétique accrue et de faibles émissions sont devenues le principal moteur de croissance. L’Europe a connu une augmentation des ventes de véhicules neufs, ce qui a augmenté la demande de systèmes de transmission automobile, ici. De plus, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France étant les principaux pays d’Europe, ont alimenté la croissance du marché. L’Asie-Pacifique a enregistré la croissance économique la plus rapide du marché mondial.

