Perspectives du marché des barres de remorquage automobile, tendances, profils d’entreprise et prévisions d’ici 2030

Aperçu du marché des barres de remorquage automobile

Le marché des barres de remorquage automobile devrait gagner une valeur de 1,9 milliard USD d’ici 2026, à un TCAC de 4,39 % au cours de la période de prévision (2020-2026).

Le rapport couvre la segmentation et la dynamique du marché pour un meilleur aperçu du marché dans les années à venir. Une barre de remorquage est un dispositif fixé au châssis d’un véhicule pour le remorquage. Il peut se présenter sous la forme d’une boule de remorquage pour permettre le pivotement et l’articulation d’une remorque, ou d’une goupille de remorquage, ou d’un crochet de remorquage avec une boucle de remorque.

Concurrents clés

Les principaux acteurs du marché mondial des attelages automobiles sont Curt Manufacturing LLC (États-Unis), David Murphy Towing (Irlande), Trimas corporation (États-Unis), Acps automotive GmbH (Allemagne), Horizon global corporation (États-Unis), Brink group BV (Pays-Bas ), Hayman Reese (Australie), Mccabe Towbars (Irlande), North Shore Towbars (Nouvelle-Zélande) et PCT Automotive Limited (Royaume-Uni).

Analyse régionale

Par région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et Moyen-Orient Afrique.

L’Europe devrait dominer le marché des attelages automobiles au cours de la période de prévision, suivie de l’Asie-Pacifique. L’Europe est l’un des principaux marchés du marché mondial Barre de remorquage automobile. Des pays, dont l’Allemagne et le Royaume-Uni, contribuent de manière significative à l’expansion de l’industrie. L’Allemagne devrait connaître un taux de croissance substantiel en termes de valeur tout au long de la période de prévision en raison d’une augmentation du nombre de véhicules diesel et essence. C’est l’un des principaux pays d’Europe qui utilise de manière significative les attelages en raison de la demande croissante de voitures particulières et de véhicules utilitaires dans le pays. Les Allemands sont également engagés dans des activités au bord de la route pendant les voyages et les vacances, ce qui renforce également le besoin de barres de remorquage pour transporter des bateaux, des générateurs et des camionnettes.

Obtenez un exemple gratuit de pdf @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/10092

Analyse segmentaire

La croissance du marché mondial des barres de remorquage automobile est segmentée en fonction du type de produit, du canal de vente, du type de véhicule et de la région.

Par type de produit, le marché mondial des attelages automobiles est divisé en fixes, amovibles, pivotants et autres. Le segment détachable représentera une part considérable sur la période projetée. Le segment des barres de remorquage fixes détient la deuxième plus grande part de la taille du marché mondial des barres de remorquage automobiles. Les barres de remorquage fixes sont les barres de remorquage les plus couramment utilisées dans les automobiles. Ils sont fixés en permanence aux véhicules et adaptés aux applications fréquentes. Ce type de barre de remorquage est idéal pour tracter des remorques, des caravanes, des remorques de bateau et des générateurs.

Basé sur le type de véhicule, le marché des barres de remorquage automobile est segmenté en voitures particulières, VUL et VHC. Le segment des voitures particulières détient la part dominante du marché mondial. Le segment comprend principalement les automobiles à quatre roues ou plus utilisées pour le transport de passagers d’une capacité allant jusqu’à neuf personnes. Alors que le revenu disponible des particuliers augmente sur le marché mondial, les équipementiers automobiles se concentrent de plus en plus sur l’introduction de voitures particulières dotées de systèmes automatisés avancés pour gagner une part importante sur le marché hautement concurrentiel.

Par canal de vente, le marché mondial des barres de remorquage automobile est segmenté en OEM et en marché secondaire. Le segment OEM connaîtra une part substantielle au cours de la période d’étude. Le segment OEM comprend les fabricants d’équipements d’origine qui achètent des matières premières pour la fabrication de barres de remorquage pour leur application dans les automobiles conformément à l’exigence d’utilisation finale. De nombreux équipementiers installent des barres de remorquage sur le site de production automobile pour offrir des installations de barre de remorquage intégrées pour les automobiles en cours de fabrication. Alors que la demande de remorquage de remorques, de bateaux, de générateurs et d’autres applications augmente dans la part de marché mondiale de Barre de remorquage automobile, le segment OEM devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision.

Parcourir le rapport complet @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/automotive-tow-bar-market-10092

Analyse compétitive

Certains des principaux acteurs du marché mondial des barres de remorquage automobile sont Curt manufacturing LLC (États-Unis), David Murphy Towing (Irlande), Trimas corporation (États-Unis), Acps automotive GmbH (Allemagne), Horizon global corporation (États-Unis), Brink group BV (Pays-Bas), Hayman Reese (Australie), McCabe Towbars (Irlande), North Shore Towbars (Nouvelle-Zélande) et PCT Automotive Limited (Royaume-Uni). Les principaux acteurs prennent des mesures pour l’expansion des entreprises et le développement du marché. Les acteurs internationaux pourraient renforcer leur présence par des acquisitions au cours de la période de prévision. Il a également été prévu que l’amélioration du scénario économique mondial et la croissance de l’industrie des barres de remorquage automobile dans les économies émergentes stimuleraient la croissance du marché, ce qui encouragerait les acteurs à lancer de nouveaux produits et augmenterait leurs parts de marché.

Hayman Reese se concentre sur l’investissement dans les capacités de RD pour offrir des produits avancés sur le marché mondial. Par exemple, en mai 2018, la société a introduit une barre de remorquage de classe 4 pour une application dans les véhicules de la série Skoda Kodiaq NS. Elle s’est concentrée sur l’expansion de ses activités pour accéder à de nouveaux marchés et renforcer sa position sur le marché mondial.

Table des matières

1. RÉSUMÉ



1.1 ANALYSE DE L’ATTRACTIVITÉ DU MARCHÉ

1.1.1 Marché mondial des barres de remorquage automobile AUTOMOBILE, PAR TYPE

1.1.2 Marché mondial des barres de remorquage automobile AUTOMOBILE, PAR TYPE DE VÉHICULE

1.1.3 Marché mondial des barres de remorquage automobile AUTOMOBILE, PAR CANAL DE VENTE

1.1.4 Marché mondial des barres de remorquage automobile AUTOMOBILE, PAR RÉGION

2 INTRODUCTION SUR LE MARCHÉ



2.1 DÉFINITION

2.2 PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE

2.3 STRUCTURE DU MARCHÉ

3 MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE



3.1 PROCESSUS DE RECHERCHE

3.2 RECHERCHE PRIMAIRE

3.3 RECHERCHE SECONDAIRE

3.4 ESTIMATION DE LA TAILLE DU MARCHÉ

3.5 APPROCHE DESCENDANTE ET ASCENDANTE

3.6 MODÈLE DE PRÉVISION

3.7 LISTE DES HYPOTHÈSES

4 APERÇU DU MARCHÉ



5 DYNAMIQUE DU MARCHÉ



5.1 PRÉSENTATION

5.2 PILOTES

5.2.1 AUGMENTATION DE LA PRODUCTION AUTOMOBILE

5.2.2 CROISSANCE DU MARCHÉ APRÈS-VENTE AUTOMOBILE

Suite………

Demandez votre profil d’entreprise spécifique et la personnalisation au niveau du pays sur les rapports.

À propos de nous:

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à nos rapports de recherche cuits (CRR), rapports de recherche mi-cuits (HCRR), rapports de recherche bruts (3R), recherche en alimentation continue (CFR ) et services de conseil en études de marché.

Nous contacter:

Avenir de l’étude de marché®

99, rue Hudson, 5e étage

New York, New York 10013

les États-Unis d’Amérique

Téléphone : +1 628 258 0071 (États-Unis)

+44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com