Principales entreprises leaders du marché des pneus hors route, perspectives régionales et tendances d’ici 2030

Analyse du marché des pneus hors route

On estime que le marché des pneus hors route atteindra une valorisation considérable à un TCAC de 4,92 % au cours de la période de prévision qui se situe entre 2021 et 2025.

Les pneus Off the Road Tire Market ou OTR, en termes simples, sont des pneus à bande de roulement profonde qui offrent une traction élevée sur des surfaces non nivelées telles que le gravier, la terre meuble, la boue ou la roche. Divers facteurs propulsent la part de marché mondiale des pneus hors route. Selon le récent rapport du MRFR, ces facteurs comprennent l’augmentation de la population, le besoin d’un rendement plus élevé en raison de la demande de véhicules et de tracteurs agricoles, la préférence croissante pour l’utilisation d’équipements modernes pour les activités agricoles, le développement accru des infrastructures et la mécanisation dans les pays en développement, l’automatisation croissante dans processus industriels et augmentation du nombre moyen d’heures machine.

Au contraire, le besoin d’investissements en capital importants pour fabriquer des pneus géants tout-terrain, la disponibilité de pneus à bas prix sur des marchés non organisés, le coût élevé des activités de recherche et développement, l’écart entre l’offre et la demande, l’augmentation des prix des produits de base du caoutchouc naturel et l’impact de la pandémie actuelle de COVID-19 sont des facteurs qui pourraient avoir un impact sur la croissance du marché mondial des pneus hors route au cours de la période de prévision.

Joueurs clés

Les principaux concurrents présentés dans le rapport sur le marché mondial des pneus hors route incluent Apollo Tyres Ltd. (Inde), Toyo Tire Corp. (Japon), Titan International, Inc. (États-Unis), Cheng Shin Tire (Taïwan), Pirelli C SPA (Italie). ), Michelin (France), Goodyear (États-Unis), Bridgestone (Japon) et Continental AG (Allemagne).

Segmentation du marché

Le rapport MRFR met en évidence une analyse segmentaire inclusive de la taille du marché mondial des pneus hors route en fonction du canal de distribution, du type de construction et du type de véhicule.

Par type de véhicule, le marché mondial des pneus hors route est segmenté en équipements de construction et industriels, véhicules agricoles, mines et autres. Parmi ceux-ci, le segment des véhicules agricoles et des équipements industriels de construction dominera le marché au cours de la période de prévision.

Par type de construction, le marché mondial des pneus tout-terrain est segmenté en biais ceinturé, radial et biais. Parmi ceux-ci, le segment radial dominera le marché au cours de la période de prévision.

Par canal de distribution, le marché mondial des pneus hors route est segmenté en fabricants de pièces de rechange et d’équipement d’origine (OEM). Parmi ceux-ci, le segment du marché secondaire aura une part importante du marché au cours de la période de prévision.

Analyse régionale

Basé sur la région, le rapport sur le marché mondial des pneus hors route couvre les opportunités de croissance et les tendances récentes en Asie-Pacifique (APAC), en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (MEA). Parmi ceux-ci, la région APAC dominera le marché au cours de la période de prévision. Il est susceptible de se développer à un TCAC de 5,31 % d’ici 2025. La présence de l’un des plus grands marchés secondaires automobiles, l’industrie automobile en plein essor au Japon, en Chine et en Inde, la demande croissante de pneus tout-terrain, la demande de technologies économes en carburant, le développement industriel et la croissance des activités de construction s’ajoutent à la croissance mondiale du marché des pneus hors route dans la région.

Le marché mondial des pneus hors route en Europe devrait détenir la deuxième plus grande part au cours de la période de prévision. Il est susceptible de se développer à un TCAC de 4,59 % d’ici 2025. La présence de l’un des plus grands marchés de pneus hors route de la région, la présence des principaux acteurs de l’industrie, l’utilisation croissante de ces pneus et la disponibilité de pneus à faible coût technologiquement avancés. les pneus tout-terrain contribuent à la croissance du marché mondial des pneus tout-terrain dans la région.

Le marché mondial des pneus hors route en Amérique du Nord devrait connaître une croissance solide au cours de la période de prévision. La présence d’un solide réseau de distribution, la demande croissante de véhicules écologiques, la présence de plusieurs fabricants de premier plan et l’inclinaison croissante pour les véhicules tout-terrain tels que les motos hors route et les quads pour les activités de remorquage s’ajoutent à la croissance mondiale du marché des pneus hors route en la région.

Le marché mondial des pneus hors route dans la région MEA devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision.

