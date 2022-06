Piston Market 2022 Principaux acteurs clés, moteurs de croissance, segmentation, prévisions d’ici 2030

Aperçu du marché des pistons

La demande de moteurs à combustion interne pour automobiles est susceptible d’augmenter de façon exponentielle au profit du marché du piston 2020. Les rapports de l’industrie de la production, de la transmission et de la distribution d’électricité sont produits par Market Research Future, qui met en évidence les options d’expansion du marché. Le marché devrait connaître un TCAC dynamique au cours de la période de prévision.

On estime que le boom de l’industrie automobile crée une impulsion favorable dans la taille du marché mondial des pistons. La popularité croissante des vélos haut de gamme devrait transformer le marché des pistons dans le monde entier. La progression de la demande d’automobiles haut de gamme, en particulier sur les marchés développés, devrait profiter au développement à long terme du marché des pistons.

Joueurs clés

Les sociétés stratégiques opérant sur le marché des pistons sont Shandong BinzhouBohai Piston Co., Ltd. (Chine), Federal-Mogul Corporation (États-Unis), Rheinmetall Automotive AG (Allemagne), MAHLE GmbH (Allemagne), Ross Racing Pistons (États-Unis), Arias Pistons Ltd (Royaume-Uni), Aisin Seiki Co., Ltd. (Japon), Burgess-Norton Mfg. Co., Inc. (États-Unis), Ming Shun Industrial Co. Ltd (Taïwan), Shriram Pistons and Rings Ltd. (Inde) et autres.

Analyse régionale détaillée

L’enquête régionale sur le marché du piston comprend des régions telles que l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Nord et le reste des régions du monde. On estime que le marché régional Asie-Pacifique développe le taux le plus élevé avec le nombre collectif de véhicules dans les pays émergents tels que l’Inde et la Chine. L’avancée du marché des pistons dans la région Asie-Pacifique est due au revenu collectif par habitant des personnes ici, qui se dirige vers la mise en œuvre d’automobiles haut de gamme, augmentant ainsi l’utilisation des pistons à l’échelle mondiale. L’incidence des principaux constructeurs automobiles de la région soutient également la progression du marché des pistons.

Analyse segmentaire

L’enquête segmentée sur le marché des pistons est menée sur la base du revêtement, du type de véhicule, du matériau et de la région. En fonction de la région, le marché des pistons est segmenté en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord et dans le reste des régions du monde. Sur la base des revêtements, le marché des pistons est segmenté en barrière thermique, lubrification à film sec, perte d’huile et autres. Sur la base du matériau, le marché des pistons est divisé en acier et aluminium. Sur la base des types de véhicules, le marché des pistons est segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds.

Analyse compétitive

La nécessité d’une analyse avec tact des signaux du marché et des projections de la demande devrait conduire à une expansion robuste du marché. La restitution et les opérations quotidiennes devraient prendre un certain temps, ce qui montrera la voie à un développement concentré des arriérés créés lors de la livraison. Le soutien financier apporté par les administrations et les organisations professionnelles devrait redresser la situation dans les années à venir. L’énigme présente sur le marché mondial concernant les actifs fondamentaux des entreprises est optimisée pour mieux faire face à la pandémie existante. Les contraintes de croissance du marché devraient être importantes et devront être neutralisées pour débloquer un développement favorable sur le marché Piston. L’instabilité des forces de la demande et de l’offre devrait produire une incidence avantageuse sur le marché pris dans son ensemble au cours de la période de prévision. Les effets à la baisse évidents sur le marché mondial devraient rester dans un avenir prévisible à l’échelle de l’impact sur le marché mondial des segments de piston.

Table des matières

1. Résumé



2 Méthodologie de recherche



2.1 Portée de l’étude

2.1.1 Définition

2.1.2 Objectif de recherche

2.1.3 Hypothèses

2.1.4 Limites

2.2 Processus de recherche

2.2.1 Recherche primaire

2.2.2 Recherche secondaire

2.3 Estimation de la taille du marché

2.4 Modèle de prévision

3 Dynamique du marché



3.1 Moteurs du marché

3.2 Inhibiteurs du marché

3.3 Analyse de la chaîne d’approvisionnement/de valeur

3.4 Analyse des cinq forces de Porter

4 Marché mondial des pistons, par matériau



4.1 Présentation

4.2 Acier

4.3 Aluminium Verre

5 Marché mondial des pistons, par revêtement



5.1 Présentation

5.2 Barrière thermique

5.3 Perte d’huile

5.4 Lubrification à film sec

Suite………

