Rapport de recherche sur le taux de croissance 2018 du marché des usines intelligentes et plans futurs 2023

Scénario de marché

L’inclusion de robots pour réduire la pression du travail manuel sur les humains devrait encourager la croissance de l’usine intelligente en 2020. Les rapports de l’industrie des semi-conducteurs et de l’électronique sont produits par Market Research Future, qui met en évidence les options de marché pour l’expansion. Un TCAC de 11,7% devrait donner l’impulsion à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les progrès dans les technologies de capteurs devraient ouvrir de nouveaux domaines pour l’expansion du marché des usines intelligentes. L’amélioration de l’adoption des robots dans les industries devrait stimuler davantage les progrès du marché des usines intelligentes. L’attractivité de l’Internet des objets (IoT) devrait débloquer des opportunités de croissance favorables sur le marché.

Acteurs clés :

Les principaux concurrents sur le marché des usines intelligentes sont ABB Ltd, Rockwell Automation, Emerson Electric Co., Honeywell International Inc., Robert Bosch GmbH, FANUC Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, General Electric Company (GE), Johnson Controls International PLC, Schneider Electric, Siemens AG, Yokogawa Electric Corporation, Atos SE, Cognex Corporation et Ubisense pour n’en nommer que quelques-uns.

Segments:

L’enquête segmentaire sur le marché des usines intelligentes a été menée sur la base de la connectivité, des services, de la verticale de l’industrie, des composants et de la région. Sur la base des services, le marché des usines intelligentes est segmenté en services gérés et professionnels. Basé sur la verticale de l’industrie, le marché des usines intelligentes est segmenté en aérospatiale et défense, produits chimiques, automobile, pétrole et gaz, électronique et semi-conducteurs, soins de santé et pharmaceutiques, etc. Sur la base des composants, le marché des usines intelligentes est segmenté en matériel et logiciels. Sur la base de la connectivité, le marché des usines intelligentes est segmenté en connectivité sans fil et connectivité filaire. Sur la base des régions, le marché des usines intelligentes est segmenté en Moyen-Orient et Afrique, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Europe.

Analyse régionale :

L’analyse régionale du marché des usines intelligentes englobe des régions telles que le Moyen-Orient et l’Afrique, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et l’Europe. La région nord-américaine a dirigé le marché des usines intelligentes en 2017, tandis que la région Asie-Pacifique est susceptible d’être la région à la croissance la plus rapide sur le marché des usines intelligentes tout au long de la période de prévision. La région européenne devrait être à la prochaine position pour le marché des usines intelligentes en termes de part de marché en 2017. La région nord-américaine guide le marché en raison de l’existence de sociétés internationales finançant la R&D pour l’Internet industriel des objets (IIoT), l’automatisation industrielle et la technologie cloud.

Table des matières :

1 Résumé

2 Introduction sur le marché

2.1. Définition

2.2. Portée de l’étude

2.3. Structure du marché

3 Méthodologie de recherche

3.1. Processus de recherche

3.2. Recherche primaire

3.3. Recherche secondaire

3.4. Estimation de la taille du marché

3.5. Modèle de prévision

3.6. Liste des hypothèses

4 Aperçu du marché

5 Dynamique du marché

5.1. Introduction

5.2. Pilotes

5.2.1. Adoption croissante des robots dans les industries

5.2.2. Progrès de la technologie des capteurs

5.2.3. Analyse d’impact des facteurs

Continué…

