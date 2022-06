Analyse du marché modules de sécurité matériels (HSM ), taux de croissance, opportunités commerciales et paysage concurrentiel

Aperçu du marché

La valeur actuelle du marché des modules de sécurité matériels est fixée à 1,1 milliard de dollars. Le taux de croissance pour les années de prévision actuelles est rapporté à un TCAC de 14,4%. Le marché devrait représenter 3,1 milliards de dollars en 2030.

Le marché des modules de sécurité matériels (HSM) est en croissance rapide. Les entreprises sont désireuses de l’utiliser pour réaliser leurs applications, développer des identités et effectuer des transactions. La mise en œuvre de modules de sécurité matériels consiste à sécuriser les services de signature numérique, les clés cryptographiques et d’autres applications. Ils effectuent les fonctions de cryptage et de décryptage pour imposer une authentification plus forte. Ils sont responsables en tant qu’ancres de confiance pour la création d’environnements inviolables et renforcés pour le stockage de diverses clés cryptographiques.

Les HSM sont définis comme les processeurs cryptographiques permettant de sécuriser les clés numériques. Il est possible pour une application d’inclure une/ou plusieurs puces de processeur cryptographique et de l’utiliser comme carte plug-in ou périphérique externe. La version de carte plug-in de HSM se connecte directement à celle de l’ordinateur ou du serveur réseau. Avec la mise en œuvre réussie de HSM, vous pouvez créer un environnement de confiance pour effectuer plusieurs opérations cryptographiques telles que la gestion des clés, l’échange de clés et autres. Un environnement de confiance ressemble à une protection contre les virus, les logiciels malveillants, les accès non autorisés et les exploits.

Le rapport explique collectivement comment le marché des modules de sécurité matériels prospère à des niveaux réussis. Les éléments de segmentation du marché sont axés sur l’élaboration des facteurs clés qui contribuent à la stature de ce marché et projettent les perspectives de croissance. La classification régionale de l’utilisation des HSM est importante, car certains pays et régions spécifiques obtiennent de bons résultats avec des acteurs clés haut de gamme, tandis que d’autres continuent d’évoluer avec une utilisation appropriée. Mais, ils contribuent collectivement à aider le marché à prospérer avec une valeur plus élevée dans toutes les périodes de prévision.

Segmentation du marché

La segmentation par type du marché HSM met en évidence la disponibilité de différents types de HSM pour une utilisation souhaitée. Le marché HSM traite des types de produits tels que HSM basé sur LAN, HSM basé sur USB et HSM basé sur PCLe.

La segmentation des applications du marché HSM met en évidence l’utilisation de cette solution dans différents domaines. Il est hautement préféré dans le traitement des paiements, la signature de documents, l’authentification et les arènes de code.

La segmentation des utilisateurs finaux du marché HSM donne un aperçu des secteurs qui utilisent cette solution de manière responsable pour leurs besoins de cryptage souhaités. Les utilisateurs finaux potentiels de ce marché sont le secteur de l’énergie, le secteur des services publics, le secteur de la santé et le secteur gouvernemental.

Classification régionale

La classification régionale du marché HSM explique la généralisation de cette industrie dans diverses régions du monde. Certaines des régions les plus performantes comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique. La région nord-américaine avait la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision précédente. C’est parce que l’Amérique et le Canada ont l’infrastructure compétente d’Internet. À l’heure actuelle, la région d’Amérique latine détient le TCAC le plus élevé pour le marché HSM. La croissance collective est hautement prévisible pour dépasser les records précédemment déclarés.

Nouvelles de l’industrie

Gemalto est considérée comme une société internationale de sécurité numérique qui propose des applications logicielles et sécurise les appareils personnels. C’est un acteur clé fort dans l’industrie! Les tendances de l’industrie ont indiqué que Gemalto a acquis le Green Bit pour améliorer ses capacités de réactivité biométrique.

