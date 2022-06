Statut de développement du marché des haut-parleurs de téléphone mobile, technologies émergentes, revenus et principales conclusions

Portée du marché

Le marché des haut-parleurs de téléphone mobile devrait atteindre 1679 millions de dollars d’ici 2024. Le TCAC approximatif de 6,32 % est attendu au cours de la période de prévision. Nous fournirons une analyse d’impact covid-19 avec le rapport, offrant un examen approfondi après l’épidémie de maladie à coronavirus.

Le haut-parleur est généralement un petit haut-parleur qui est monté dans un téléphone mobile, qui est utilisé pour produire du son. Depuis que les téléphones mobiles ont commencé à doubler ces dernières années avec des lecteurs de musique portables, les utilisateurs ont également commencé à utiliser les haut-parleurs intégrés pour la lecture de musique. Tout en mettant l’accent sur ce nouveau type d’utilisation du haut-parleur de téléphone mobile, les fabricants du monde entier ont commencé à équiper leurs mobiles centrés sur la musique ou la vidéo de haut-parleurs plus puissants ainsi que d’une paire de haut-parleurs pour une reproduction stéréo précise et des effets spatiaux améliorés.

Principaux acteurs investissant dans l’évaluation du marché

Les principaux investisseurs ou acteurs du marché mondial des haut-parleurs de téléphone mobile sont répertoriés comme Gettop Acoustic Co., Ltd., BeStar Electronics Co., Ltd, BSE Co., Ltd, Fortune Grand Technology Inc., CUI Inc., Dain, Inc., EM-Tech.CO., LTD, Regal Electronics, Inc. et Changzhou Su Yang Electronics Co., Ltd. Ils ont investi des actions élevées et ont aidé le marché à augmenter à deux chiffres à l’avenir.

La mise en œuvre d’un haut-parleur peut varier selon les différents modèles mobiles. Dans le cas de point, afin d’économiser de l’espace et de rendre les téléphones plus minces, certains des fabricants géants ont désactivé l’utilisation d’un haut-parleur dédié, mais utilisent plutôt le haut-parleur de l’écouteur pour produire des alertes sonores. D’une manière ou d’une autre, que les haut-parleurs soient utilisés pour le plaisir, les conférences téléphoniques ou simplement pour la sonnerie quotidienne, il y a une seule chose qui apparaît comme nécessaire qui est « l’intensité sonore ».

Marché naissant des haut-parleurs de téléphone mobile

La taille du marché des téléphones mobiles et le marché des haut-parleurs de téléphone mobile continuent de gonfler chaque année. Principalement, le nombre de téléphones mobiles multifonctionnels, tels que les smartphones équipés de processeurs haute performance, est en train d’augmenter remarquablement plus que les téléphones mobiles conventionnels.

À ce sujet, la taille du marché mondial des haut-parleurs de téléphone mobile devrait atteindre 1679,0 millions USD d’ici 2024 à un TCAC énorme de 6,32% au cours de la période de prévision. L’étude sur les faits enveloppe les segmentations et les moteurs pour donner un meilleur aperçu du marché dans les années à venir.

Comment la taille du marché augmente-t-elle?

Le centre d’attention florissant sur les haut-parleurs prêts pour l’IA est la tendance essentielle qui alimente la croissance de la taille du marché des haut-parleurs mobiles. Plusieurs parties prenantes intègrent la technologie de l’IA dans leurs produits afin de suivre le comportement des utilisateurs via des appareils connectés, des bandes intelligentes et des dispositifs de sécurité intelligents. Les solutions logicielles d’apprentissage approfondi intégrées dans les haut-parleurs prêts pour l’IA aident à reconnaître les modèles sonores et d’autres données, rendant l’interface conviviale et permettant la fonctionnalité d’apprentissage automatique (ML) pour la gestion des données. En outre, dans le but d’améliorer l’expérience utilisateur, l’intégration de la technologie de l’IA dans les haut-parleurs a de fortes chances d’offrir un avantage concurrentiel aux acteurs existants et nouveaux du marché.

Pendant ce temps, plusieurs entreprises étrangères disposent d’équipements plus sophistiqués, de solides capacités de recherche et développement; le niveau technique occupe une position de premier plan. Mais le coût de fabrication des entreprises étrangères est relativement élevé, comparé aux entreprises chinoises; le coût de fabrication est un inconvénient important. Alors que la technologie de production des fabricants chinois de haut-parleurs de téléphones mobiles continue de s’améliorer, la part du marché international augmente de manière incroyable et se traduit par une forte compétitivité sur le marché international, qui devrait augmenter progressivement à l’avenir.

Les régions émergentes avec des parts maximales

Le rapport régional du marché des haut-parleurs de téléphone mobile a connu sa croissance maximale dans les régions d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d’Afrique et d’Amérique du Sud. Dans lequel, l’Asie-Pacifique est enregistrée pour dominer le marché des haut-parleurs de téléphone mobile à l’avenir en raison de l’expansion des principaux fabricants nationaux de haut-parleurs de téléphone mobile dans le monde entier. Parmi les principaux pays d’Asie-Pacifique se trouve la Chine, qui a connu une croissance constante sur le marché des haut-parleurs de téléphonie mobile au cours de la dernière décennie. La Chine et le Japon sont les pays où l’adoption et l’avancement de la technologie sont élevés.

En fait, l’Amérique du Nord était le deuxième plus grand marché en 2018 et était évaluée à 249,5 millions USD. Avec cela, le marché devrait afficher un TCAC stable dans les années à venir. Les États-Unis ont déclaré pour la plus grande part de marché qu’ils occupaient en 2018. Le Canada était également le deuxième marché en importance en 2018, tandis que le marché indien devrait également indexer le TCAC le plus élevé à l’avenir. L’utilisation de haut-parleurs de téléphones mobiles a énormément encouragé les fabricants de smartphones à produire de la musique ou des téléphones spécifiques à la vidéo avec une sortie contrôlée par logiciel de haute qualité.

