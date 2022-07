Segmentation du marché des transmetteurs de pression, tendances et opportunités commerciales 202 2-2027

Synopsis du marché

La taille du marché des transmetteurs de pression a été estimée à 2,64 milliards USD au cours de la période de prévision historique et devrait atteindre 4 milliards USD au cours de la période de prévision à un TCAC de 43%.

Conducteurs et contraintes

La taille du marché des transmetteurs de pression devrait connaître une croissance substantielle en raison des progrès technologiques dans les appareils industriels et grand public. Le principal facteur alimentant la croissance de la part de marché mondiale des transmetteurs de pression est l’accent mis sur l’automatisation industrielle et l’utilisation optimale des ressources. Actuellement, les industries évoluent vers l’adoption de l’automatisation à toutes les étapes du cycle de production. Cela contribue à réduire les erreurs humaines et les accidents et garantit également une précision accrue dans le processus de production.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché identifiés par MRFR sur le marché mondial sont Emerson Electric Company (États-Unis), Endress+Hauser AG (Suisse), Honeywell International, Inc. (États-Unis), Yokogawa Electric Corporation (Japon), D0wyer Instruments, Inc. (États-Unis), Siemens AG (Allemagne), ABB Ltd. (Suisse), General Electric (États-Unis), WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG (Allemagne), Schneider Electric SE (Allemagne), et d’autres.

La tendance la plus récente sur le marché des transmetteurs de pression est le besoin d’un produit intelligent et rentable qui comprend des interfaces de communication numériques. Ils sont produits à partir de matériaux piézoélectriques, qui ne sont pas affectés par le rayonnement et les champs électromagnétiques, qui sont des facteurs importants contribuant au progrès du marché mondial des transmetteurs de pression. En raison de ces facteurs, le besoin de transmetteurs de pression de sortie analogiques conventionnels devrait continuer à diminuer au cours de la période de pronostic. La raison de ce changement de tendance est l’augmentation des équipements de réseau numérique, réduisant ainsi le besoin de câblage. Cependant, une technologie innovante et supérieure est déployée dans les gadgets électroniques et les équipements mécaniques qui nécessitent des coûts de maintenance élevés, ce qui peut restreindre le marché mondial des transmetteurs de pression.

Segmentation du marché

Le marché mondial des transmetteurs de pression est analysé par protocole de communication, type, technologie de détection, application et industrie. Sur la base du type, le marché des transmetteurs de pression comprend des transmetteurs de pression absolue, manométrique, différentielle et multivariables. Le segment du protocole de communication comprend HART (Highway Addressable Remote Transducer) et sans fil HART, Profibus, Foundation Fieldbus et autres. Le segment de la technologie de détection comprend les capteurs capacitifs, piézorésistifs, piézoélectriques, jauges de contrainte et autres. Le segment d’application comprend le débit, le niveau et la pression. Le segment vertical comprend le pétrole et le gaz, l’alimentation et les boissons, les pâtes et papiers, l’eau et les eaux usées, les produits chimiques, l’énergie, les métaux et les mines, les produits pharmaceutiques et autres.

Aperçu régional

La vue d’ensemble géographique du marché mondial a été menée dans quatre grandes régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le marché nord-américain des transmetteurs de pression est sur le point d’enregistrer le taux de croissance le plus élevé au cours de la période considérée, en raison du développement et de l’adoption précoces de l’automatisation industrielle, en raison d’un manque de ressources humaines. L’expansion du secteur automobile et la demande de transmetteurs de pression électroniques sont des facteurs contribuant à la croissance du marché. Ces facteurs influencent également le marché européen des transmetteurs de pression, qui devrait observer une trajectoire de croissance similaire à celle de l’Amérique du Nord.

Le marché de l’Asie-Pacifique est sur le point de se développer à un TCAC substantiel. L’augmentation du nombre d’industries automobiles et chimiques dans la région est susceptible de stimuler le marché des transmetteurs de pression au cours de la période considérée. D’autres facteurs, tels que le développement de nouveaux projets et la demande d’automatisation industrielle dans la région pour augmenter la productivité par rapport aux coûts optimisés, devraient également stimuler le marché dans la région APAC. La croissance démographique, l’urbanisation et le développement des industries manufacturières dans les économies émergentes telles que la Chine et l’Inde sont d’autres aspects qui alimentent la croissance du marché dans la région Asie-Pacifique.

