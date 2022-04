Croissance du marché des câbles optiques actifs, tendances, énormes opportunités commerciales et chaîne de valeur 2022-2030

Selon le Market Statsville Group, la taille du marché mondial des câbles optiques actifs devrait augmenter de 17 078,2 millions USD d’ici 2030, contre 2 297,3 millions USD en 2021, à un TCAC de 28,5 % de 2022 à 2030. L’augmentation des revenus du marché mondial des câbles optiques actifs est en raison de l’adoption accrue dans diverses régions de ses avantages par rapport aux autres câbles de communication. Les informations sont transmises via des câbles optiques en utilisant la lumière qui a été réfléchie en raison de la réflexion interne totale. Le marché mondial des câbles optiques actifs se développe rapidement et remplace les fils de cuivre ; on s’attend à ce que de nouveaux progrès dans la technologie des fibres optiques augmentent l’utilisation des câbles optiques actifs.

Des facteurs tels qu’une augmentation des besoins en bande passante, d’énormes déploiements de centres de données et l’augmentation de la virtualisation et de l’adoption de services basés sur le cloud stimulent la croissance mondiale du marché des câbles optiques actifs. Cependant, le coût élevé de mise en œuvre des AOC et la vulnérabilité aux dommages physiques et aux pertes de transmission devraient freiner la croissance du marché. L’amélioration de la connectivité dans les pays émergents et les progrès de la technologie de la fibre optique devraient créer des opportunités de croissance de marché lucratives dans les années à venir.

Définition du marché mondial des câbles optiques actifs

Un câble optique actif (AOC) est une technologie de câblage qui utilise la fibre optique entre les connecteurs pour améliorer les performances du câble. L’AOC est de plus en plus populaire en remplacement des câbles en cuivre en raison de ses nombreux avantages, notamment un petit rayon de courbure pour une installation facile, une faible consommation d’énergie et un poids léger.

Impact du Covid-19 sur le marché mondial des câbles optiques actifs

Les consommateurs et l’économie sont touchés par la COVID-19. Les centres de fabrication électronique ont été temporairement fermés pour arrêter la propagation du COVID-19 parmi les individus. Cela a eu un impact majeur sur la chaîne d’approvisionnement de l’industrie des semi-conducteurs, entraînant des pénuries de matériaux, de composants et de produits finis. L’industrie active des câbles optiques devrait faire face à des perturbations financières en raison d’un manque de continuité des activités, ce qui a entraîné des impacts négatifs importants sur les revenus et les rendements des actionnaires.

L’économie mondiale a connu une forte augmentation de la demande de services de cloud/centre de données et d’infrastructure cloud pour prendre en charge la main-d’œuvre distribuée. La croissance de l’adoption des réseaux 5G par les entreprises en raison de la présence croissante en ligne a été une priorité nationale et est opportuniste pour le marché. Cependant, le ralentissement des productions des équipementiers et la réduction de la demande de téléphones mobiles et autres appareils électroniques grand public ont légèrement tiré vers le bas le marché des actionneurs et des vannes. Les pénuries de composants et de matériaux critiques ont eu un impact significatif sur les chaînes d’approvisionnement mondiales. En outre, la réduction des budgets d’investissement et le retard des projets prévus dans diverses industries d’utilisation finale ont entravé l’économie mondiale.

Dynamique du marché mondial des câbles optiques actifs

Facteurs : augmentation de la transition vers des réseaux optiques plus rapides par le secteur des télécommunications

Les télécommunications se sont radicalement améliorées en raison de leur énorme impact sur la vie quotidienne des clients. Le secteur des télécommunications adopte des réseaux optiques pour prendre en charge une connectivité plus rapide avec des erreurs optimisées. De nombreuses entreprises de télécommunications telles que Airtel, Telstra et China Telecom utilisent des câbles optiques pour la communication. De plus, une bande passante plus élevée est utilisée, grâce à laquelle une grande quantité de données peut être transmise sans aucune interruption. Par conséquent, la demande de réseaux optiques dans l’industrie des télécommunications devrait stimuler le marché mondial des câbles optiques actifs.

Contraintes : Investissement initial élevé

L’investissement initial élevé du câble optique actif entrave actuellement la croissance du marché du câble optique actif. Les technologies embarquées, telles que les petits facteurs de forme, les émetteurs-récepteurs optiques et les capteurs de lumière ambiante, sont bénéfiques pour transmettre des informations aux câbles optiques et réduire les interruptions. Par conséquent, le coût élevé de ces technologies entraîne le coût de mise en œuvre des AOC. Les câbles optiques sont plus chers que les câbles en cuivre conventionnels en raison de leur matériau hautement réfléchissant et de leurs émetteurs-récepteurs tels que SDH, ONT et CPRI. Des investissements initiaux élevés limitent donc l’acceptation des câbles optiques actifs.

Opportunités : Progrès dans la technologie de la fibre optique

Les semi-conducteurs avancés sont utilisés pour améliorer les communications par fibre optique. De nombreuses technologies telles que la fibre optique polymère, les plates-formes à haute altitude, les nœuds de réseau de neurones laser et les réseaux de transmission optique intelligents optimisent l’erreur et génèrent un réseau sécurisé. Les progrès de la technologie sans fil, tels que la 3G, la 4G et la 5G, créent une opportunité pour les câbles optiques actifs d’assurer un accès plus rapide et une connectivité abordable.

Segmentation du marché mondial des câbles optiques actifs

L’étude classe le marché des câbles optiques actifs en fonction de la technologie, du type de connecteur et de l’application aux niveaux régional et mondial.

Par perspectives technologiques (ventes, millions USD, 2017-2030)

InfiniBand

Ethernet

HDMI

DisplayPort

USB

Les autres

B

y Perspectives du type de connecteur (ventes, millions USD, 2017-2030)

QSFP

CXP

CDFP

Appel à propositions

SFP

Les autres

Par application Outlook (ventes, millions USD, 2017-2030)

Centre de données

Calcul haute performance

Informatique personnelle

Affichage numérique

Électronique grand public

Les autres

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2030)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment InfiniBand représente la plus grande part de marché, par technologie

Par technologie, le marché des câbles optiques actifs est segmenté en InfiniBand, Ethernet, HDMI, DisplayPort, USB et autres. En 2021, le segment InfiniBand détenait la plus grande part de marché de 37,4 % sur le marché mondial des câbles optiques actifs. InfiniBand est une technologie d’interconnexion avec des périphériques tels que des serveurs, des concentrateurs et des commutateurs de réseau qui prennent en charge le transport de données à haut débit et à faible latence. Les InfiniBand sont des bus série bidirectionnels qui transmettent et reçoivent les informations simultanément.

Les protocoles InfiniBand sont des protocoles largement utilisés dans les AOC. Ils sont évolutifs, prennent en charge la qualité de service (QoS) et sont très efficaces par rapport aux autres protocoles. L’interface du protocole dans les applications commerciales telles que les centres de données et les HPC joue un rôle clé dans la croissance de son marché. En cinq ans, l’interface InfiniBand est passée des facteurs de forme traditionnels tels que le format 10G QSFP+ aux câbles à fibre optique 14G FDR QSEP+, augmentant ainsi les débits de transmission de données.

L’Asie-Pacifique représente la région à la croissance la plus rapide

Par région, le marché est analysé en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique devrait détenir le TCAC le plus élevé de 30,6 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique est analysée à travers la Chine, le Japon, l’Inde, l’Australie et le reste de l’Asie-Pacifique. L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, en raison des exigences croissantes d’amélioration de la connectivité et de l’utilisation croissante des services 3G/4G/5G dans des pays comme la Chine et le Japon.

La demande de pays comme la Chine et le Japon est en hausse en raison des exigences d’amélioration de la connectivité et de l’augmentation de l’utilisation des services 4G/5G. La forte concurrence sur le marché, émanant de plusieurs fournisseurs, a entraîné le développement de nouveaux produits et des solutions innovantes. Les fournisseurs de services explorent désormais de nouvelles technologies pour améliorer leurs offres et gagner une plus grande part de marché.

Principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs de l’industrie active des câbles optiques comprennent 3M Company, International Business Machines Corporation (IBM), Finisar Corporation (Ii-Vi Inc.), Amphenol Corporation, Avago Technologies Limited (Broadcom Inc.), Fujitsu Limited, Lumentum Holdings Inc., Siemon Company, Molex, Llc et Sumitomo Electric Industries, Ltd.

Le marché mondial des câbles optiques actifs est très concurrentiel, en raison de la forte présence des fournisseurs existants. Les fournisseurs de technologie de lunettes intelligentes AR/VR disposant de ressources techniques et financières étendues devraient acquérir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents en étant capables de répondre aux demandes du marché. Avec davantage d’innovations technologiques, d’extensions de produits et de stratégies différentes adoptées par les principaux fournisseurs, l’environnement concurrentiel sur ce marché devrait devenir plus intense.

