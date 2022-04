Marché de l’alimentation marchande AC / DC et DC / DC et des adaptateurs d’alimentation externes Demande croissante et énormes opportunités futures d’ici 2030

La taille du marché mondial des alimentations marchandes AC/DC et DC/DC et des adaptateurs d’alimentation externes devrait passer de XX milliards USD en 2021 à XX milliards USD d’ici 2030, à un TCAC de XX % de 2022 à 2030. L’adaptateur d’alimentation est une alimentation externe. Il est conçu pour être utilisé avec des appareils fonctionnant sur batterie et sans autre source d’alimentation externe. L’adaptateur d’alimentation AC/DC offre une sécurité en convertissant la haute tension en basse tension aux appareils manipulés par l’utilisateur, tels que les fers à repasser électriques, les sèche-cheveux et bien d’autres. Les propriétés de l’alimentation AC/DC telles que l’adaptabilité, la durabilité et autres en font le produit de choix pour diverses applications. Tous ces facteurs contribuent à la croissance du marché des adaptateurs d’alimentation AC/DC.

Dynamique de l’alimentation du commerçant AC/DC et DC/DC et des adaptateurs d’alimentation externes

La demande croissante de smartphones et autres appareils électroniques grand public à travers le monde a ouvert la voie à la croissance du marché. La demande accrue de technologies innovantes et avancées dans les appareils électroniques a augmenté la demande d’alimentations marchandes CA/CC et CC/CC et d’adaptateurs d’alimentation externes à l’échelle mondiale.

De plus, tous les appareils électroniques grand public (équipements de bureau et équipements ménagers) ont 5 à 10 appareils qui utilisent les adaptateurs AC & DC, tels que les téléphones sans fil, les téléphones portables, les répondeurs et les sèche-cheveux. Par conséquent, ils sont également le moteur de la croissance du marché.

Portée de l’alimentation marchande AC/DC et DC/DC et des adaptateurs d’alimentation externes

L’étude classe le marché de l’alimentation marchande AC/DC et DC/DC et des adaptateurs d’alimentation externes en fonction du type, de l’alimentation et de l’application aux niveaux régional et mondial.

Par type

Commodité AC/DC

AC/DC non marchand

CC/CC

Par alimentation

Moins de 1000W

1001-1500W

1501-3000W

Plus de 3000W

Par application

Eclairage (DEL)

Espace de rangement

Industriel

Secteur de la consommation

Les serveurs

La mise en réseau

Secteurs médicaux

L’informatique

Appareils mobiles et chargeurs

Infrastructure cellulaire

Les autres

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial de l’alimentation marchande AC / DC et DC / DC et des adaptateurs d’alimentation externes a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que la région Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé sur le marché mondial de l’alimentation marchande AC / DC et DC / DC et des adaptateurs d’alimentation externes au cours de la période de prévision. La région comprend des pays tels que la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, l’Asie du Sud-Est et le reste de l’Asie-Pacifique. La croissance de la région est principalement due à la forte croissance économique des pays émergents nationaux tels que la Chine, l’Indonésie, la Malaisie et l’Inde.

Principaux acteurs

Ce rapport de recherche contient un examen des principales entreprises opérant sur le marché et de leurs stratégies gagnantes, ainsi qu'une étude de leurs stratégies de développement et de marketing, qui contribueront à la croissance du marché. Les profils de ces grandes entreprises comprennent :

Delta Électronique

Lite-On

Technologie d’alimentation Dongguan Aohai

Puissance XP

Ten Pao International

Astec Electronics (anciennement Artesyn Consumer)

Groupe COSEL

Puissance du Vicaire

Pouvoir chicon

Énergie avancée

