Demande croissante du marché des protéines animales et opportunités futures énormes d’ici 2030

La taille du marché mondial des protéines animales était évaluée à 6 021 461,7 millions USD en 2021 et devrait atteindre 8 240 786,1 millions USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 4,0 % de 2022 à 2030. Les protéines animales telles que les protéines laitières, les protéines d’œuf et la gélatine fonctionnent comme un agent épaississant, un agent moussant, un support, un agent gélifiant et un texturant, qui sont utilisés dans les préparations d’une large gamme de produits alimentaires, cosmétiques et nutraceutiques. En outre, ils trouvent également leur application dans l’alimentation animale. De plus, les fabricants d’ingrédients alimentaires et de boissons ont investi de manière significative dans les activités de R&D pour améliorer les fonctions, les performances et la valeur nutritionnelle des protéines animales.

La croissance du marché des protéines animales est tirée par une augmentation de la consommation de produits alimentaires tels que la confiserie, les produits de collation, la boulangerie, la viande transformée et les produits de la mer. De plus, la demande est propulsée par une augmentation des besoins en aliments nutritionnels sur le marché.

Définition du marché mondial des protéines animales

La protéine animale est un ingrédient protéique dérivé de sources telles que les œufs, les produits laitiers, le poisson et autres. Cette protéine animale est largement adoptée dans l’industrie alimentaire et des boissons, l’industrie des cosmétiques et des soins personnels, l’industrie pharmaceutique et nutraceutique et l’industrie de l’alimentation animale. L’adoption croissante des protéines animales dans des industries telles que les produits pharmaceutiques et nutraceutiques, l’industrie de l’alimentation animale et d’autres a entraîné la croissance du marché des protéines animales.

Dynamique du marché mondial des protéines animales

Moteurs : augmentation de la demande de protéines en tant qu’ingrédients nutritionnels et fonctionnels

Les protéines sont considérées comme les éléments constitutifs des os, de la peau, des muscles et du sang. Ceci est attribué au fait que le corps humain a besoin de protéines pour produire des hormones, des enzymes et d’autres produits chimiques corporels. Actuellement, les suppléments protéiques sont utilisés à grande échelle en raison d’une sensibilisation accrue à la santé parmi les gens et d’une augmentation des problèmes d’obésité.

Ainsi, les consommateurs déplacent leur préférence vers une alimentation saine et augmentent leur apport en protéines pour obtenir des nutriments supplémentaires présents dans ces suppléments, ce qui alimente la croissance du marché des protéines animales. Les protéines animales, telles que les protéines d’œuf, offrent plusieurs avantages, telles qu’elles aident les individus à se sentir rassasiés plus longtemps et à rester énergiques, évitant ainsi les fringales inutiles. Ceci, à son tour, les aide à maintenir un poids santé. Ainsi, tous ces facteurs stimulent collectivement la demande de protéines animales, alimentant ainsi la croissance du marché.

Contraintes : réglementations alimentaires strictes concernant les additifs alimentaires d’origine animale

L’industrie alimentaire est régie par des lois strictes qui régissent les matières premières et les ingrédients d’origine animale dans la fabrication des produits. Les pays européens et nord-américains participent activement à l’élaboration de telles réglementations.

En Europe, par exemple, les fabricants de gélatine doivent respecter les spécifications et les exigences décrites dans le RÈGLEMENT (UE) 2016/355. Selon le règlement, les matières premières utilisées dans la production de gélatine pour la consommation humaine doivent suivre certaines directives, telles que le respect de limites résiduelles spécifiées et des traitements spécifiques pour réduire l’apparition de maladies chez l’homme. Ces directives peuvent rendre le processus d’obtention des matières premières un peu plus compliqué, ce qui pourrait entraver le processus de fabrication du marché.

Opportunités : introduction de suppléments protéiques sur un marché inexploité

Les suppléments protéinés et les produits alimentaires à base de protéines en sont encore à leurs balbutiements dans diverses régions en développement d’Afrique telles que le Zimbabwe, le Burundi, le Libéria et l’Érythrée. Celles-ci sont encore inexploitées, ce qui présente une opportunité rémunératrice pour les fabricants de suppléments de protéines animales tels que les suppléments de protéines d’œufs et de produits laitiers. De plus, les consommateurs de ces régions prennent conscience des avantages des suppléments protéiques, qui devraient offrir des opportunités lucratives pour le marché.

Segmentation du rapport de recherche sur le marché mondial des protéines animales

Le marché mondial des protéines animales est segmenté en fonction du produit, de la forme, de l’application et de la région.

Par perspectives de produit (ventes, millions USD, 2017-2030)

Protéine d’œuf

Protéine laitière

Protéine de poisson

Gélatine

Par formulaire Perspectives (ventes, millions USD, 2017-2030)

Solide

Liquide

Par application Outlook (ventes, millions USD, 2017-2030)

Nourriture et boissons

Boulangerie

Breuvages

Céréales du petit-déjeuner

Condiments/Sauces

Confiserie

Produits laitiers et substituts laitiers

Produits alimentaires RTE/RTC

Collations

Produits pharmaceutiques et nutraceutiques

Cosmétiques et soins personnels

Nourrir

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2030)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

au Moyen-Orient et en Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des protéines d’œuf, par produit, représentait la plus grande part de marché

Par type de produit, le marché des protéines animales est divisé en protéines laitières, protéines d’œuf, protéines de poisson et gélatine. En 2021, le segment des protéines d’œufs était le plus gros contributeur au marché, avec 58,5 % de la part de marché mondiale des protéines animales. Les protéines d’œuf, telles que la protéine d’œuf entier, la protéine de blanc d’œuf, la protéine de jaune d’œuf, sont dérivées de l’œuf. Ceux-ci sont largement consommés dans les aliments et les boissons, les applications de soins personnels et divers produits de nutrition.

La croissance du marché des protéines d’œuf est tirée par une consommation accrue dans la préparation de produits alimentaires tels que la confiserie, les collations, la viande transformée, la boulangerie et les produits de la mer. En outre, la demande est propulsée par une augmentation des besoins en aliments nutritionnels sur le marché. Les clients se tournent vers des régimes alimentaires sains et augmentent leur apport en protéines pour obtenir une nutrition supplémentaire grâce aux suppléments protéiques à base d’œufs à mesure que la prise de conscience des avantages offerts par les produits alimentaires nutritionnels et diététiques augmente, contribuant de manière significative à la croissance du marché mondial des protéines d’œuf.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base de la région, le marché est analysé en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance rapide des marchés des protéines animales en termes de valeur des ventes au cours de la période de prévision. Le marché des protéines animales en Asie-Pacifique est analysé à travers la Chine, le Japon, l’Inde, l’ANASE, l’Australie et la Nouvelle-Zélande et le reste de l’Asie-Pacifique. L’Asie-Pacifique est le troisième producteur mondial de protéines laitières. Les principaux pays producteurs de protéines laitières en Asie-Pacifique sont le Japon, la Chine, l’Inde et l’Australie.

Les protéines animales sont largement utilisées dans les industries de l’alimentation et des boissons et de la nutrition dans de nombreux pays asiatiques. Avec la sensibilisation croissante aux protéines laitières en tant que boissons pour sportifs ou rafraîchissantes, le marché de la caséine et des dérivés et des protéines de lactosérum se développe également dans la région à un rythme significatif. Il est largement utilisé comme ingrédient dans les produits de soin de la peau, qui a gagné en popularité ces dernières années et devrait stimuler le marché des concentrés de protéines de lait à l’avenir. La Chine est le principal consommateur de protéines laitières en Asie-Pacifique, suivie du Japon et de l’Australie. En outre, le développement des industries des cosmétiques et des soins personnels dans la région propulse la demande de protéines d’œuf, car les protéines d’œuf aident à raffermir la peau et absorbent l’excès de sébum de la peau, améliorant ainsi l’apparence générale. La Chine est le principal consommateur de protéines d’œufs en Asie-Pacifique, suivie du Japon et de l’Australie.

Principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs du marché mondial des protéines animales se concentrent sur des stratégies clés pour surmonter la concurrence et maintenir et accroître leur part de marché. Parmi les principaux acteurs de l’industrie mondiale des protéines animales analysés dans ce rapport figurent Arla Foods Inc., Cargill, Inc., Archer Daniels Midland Company, Darling Ingredients Inc., Nitta Gelatin Inc., PeterLabs Holdings, Shenzhen Taier, Kerry Group plc. ., The Kewpie Group et Trobas Gelatine BV

Une étude approfondie des principaux acteurs du marché des protéines animales est utilisée pour analyser les meilleures stratégies gagnantes. Un examen approfondi des développements récents et des courbes de croissance de diverses entreprises aide à comprendre leurs stratégies de croissance et leur impact potentiel sur le marché.

