Le paysage futur du marché de la vente au détail dans les aéroports devrait connaître une croissance significative d’ici 2030

La taille du marché mondial de la vente au détail dans les aéroports devrait atteindre 51,4 milliards USD d’ici 2030, contre 19,9 milliards USD en 2021, avec un TCAC de 12,6 % de 2022 à 2030. Le marché mondial de la vente au détail dans les aéroports a connu une croissance rapide ces dernières années en raison de l’augmentation de la propension des gens à voyager et à explorer des destinations de vacances uniques. La croissance du marché est encore tirée par l’envolée du revenu disponible et l’amélioration du niveau de vie. Une augmentation du nombre de particuliers fortunés (HNI) dans les marchés émergents propulse davantage la croissance du marché.

L’augmentation de la promotion touristique, les changements de mode de vie et l’accessibilité accrue des installations de transport sont autant de facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de la vente au détail dans les aéroports. Les progrès technologiques, par exemple, ont facilité la réservation d’hôtels et de transports via des portails en ligne, stimulant ainsi la croissance du marché. De plus, l’inclinaison des consommateurs vers un style de vie luxueux est l’un des facteurs qui stimulent la croissance du marché de la vente au détail dans les aéroports.

Cependant, la mise en œuvre de règles strictes en matière de bagages modifie le comportement d’achat des clients, ce qui entrave la vente de produits hors taxes et autres dans les locaux de l’aéroport, freinant ainsi le développement du marché de détail en aéroport. Au contraire, les pays inexploités d’Asie-Pacifique et de la région MEA possèdent d’énormes perspectives de croissance dans les années à venir. Par exemple, le renforcement de l’économie dans plusieurs pays de la MEA stimule la croissance du marché. En outre, une augmentation du nombre de milléniaux devrait stimuler la croissance du marché de la vente au détail dans les aéroports.

Définition du marché mondial de la vente au détail dans les aéroports

La vente au détail dans les aéroports fait référence à plusieurs services de vente au détail tels que les bijoux, les livres et les magazines, les cadeaux et l’artisanat, les vêtements et les accessoires, les dépanneurs et les parfums dans les locaux de l’aéroport pour offrir un confort accru aux voyageurs. En outre, le commerce de détail dans les aéroports propose une large gamme de marchandises et constitue un choix relativement facile pour les voyageurs.

Impact du COVID-19 sur le marché mondial de la vente au détail dans les aéroports

La pandémie de COVID-19 a touché toutes les industries de la planète. L’industrie du tourisme a été durement touchée dans le monde entier, affectant les industries connexes telles que les agences de voyages, les hôtels, les voyagistes et divers modes de transport. Environ 90% de la population mondiale s’est adaptée à son nouveau mode de vie en raison de plusieurs restrictions de voyage, tandis que le reste est resté chez lui par peur du virus. En conséquence, l’industrie du tourisme s’est arrêtée. Le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTCC) a publié un article en août 2020 estimant que la pandémie de COVID-19 coûtera à l’industrie du tourisme près de 25 milliards de dollars de revenus et près de 100 millions d’emplois dans le monde. L’épidémie de coronavirus a eu un impact sur les magasins de détail des aéroports ainsi que sur l’industrie du tourisme.

Dynamique du marché mondial de la vente au détail dans les aéroports

Moteurs : hausse du revenu disponible

Les deux principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché sont une amélioration de l’économie et une augmentation du revenu disponible. L’économie mondiale s’est arrêtée à la suite de la crise économique de 2009 en Europe et de la crise économique en Chine. Cette crise économique a touché presque tous les pays de la planète. Une forte reprise après la crise, en revanche, s’est traduite par une forte croissance économique, en particulier dans les pays en développement. En conséquence, le revenu disponible des groupes à revenu moyen a augmenté, entraînant une augmentation de la population de la classe moyenne. De plus, le revenu disponible en Europe et en Asie-Pacifique a augmenté de manière significative, alimentant l’expansion du marché de la vente au détail dans les aéroports.

Contraintes : règles strictes en matière de bagages

La limitation du poids des bagages a limité la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, le transporteur national indien, Air India, et sa compagnie aérienne à bas prix ont limité le poids des bagages à main transportés par les passagers en provenance des Émirats arabes unis. Les franchises gratuites pour les bagages à main sont limitées à 8 kg pour Air India et à 7 kg pour sa compagnie aérienne à bas prix Air India Express, y compris les articles hors taxes. Turkish Airlines n’autorise pas plus de 8 kg de sacs à main, tandis que les bagages sont limités à 32 kg. Lufthansa autorise ses passagers à suivre une franchise de bagages ne dépassant pas 32 à 40 kg. En raison de ces restrictions, les gens essaient d’acheter le stock limité de cadeaux et d’alcool dans les magasins de détail des aéroports. En outre, le comportement d’achat des clients change, en raison de l’application de règles strictes en matière de bagages, ce qui entrave les ventes de produits hors taxes et autres dans les locaux des aéroports, limitant ainsi la croissance du marché de la vente au détail en aéroport.

Segmentation du marché mondial de la vente au détail dans les aéroports

L’étude classe le marché de la vente au détail dans les aéroports en fonction du produit, de la taille de l’aéroport et du canal de distribution aux niveaux régional et mondial.

Par perspectives de produit (ventes/revenus, millions USD, 2017-2030)

Alcools & Tabac

Parfums & Cosmétiques

Accessoires de mode

Nourriture et boissons

Les autres

Perspectives par taille d’aéroport (ventes/revenus,

Millions USD, 2017-2030)

Grand aéroport

Aéroport moyen

Petit aéroport

Par perspectives de canal de distribution (ventes/revenus, millions USD, 2017-2030)

Détaillant direct

Épicerie

Détaillant spécialisé

Grand magasin

Perspectives par région (ventes/revenus, millions USD, 2017-2030)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des parfums et cosmétiques devrait représenter la plus grande part de marché, par type de produit

Selon le type de produit, le marché est classé en alcool et tabac, parfums et cosmétiques, mode et accessoires, aliments et boissons, etc. En 2021, le segment des parfums et cosmétiques était le plus grand contributeur au marché, avec 39,5% de la part de marché mondiale de la vente au détail dans les aéroports. Des alcools tels que whisky, apéritif, champagne, tequila, armagnac, rhum, bière et vin sont disponibles dans les magasins de détail de l’aéroport.

La consommation de vins, notamment de vins de luxe, et de spiritueux, a fortement augmenté ces dernières années. Avec une augmentation du nombre de consommateurs d’âge moyen entre 35 et 55 ans préfèrent le vin. Cela devrait encourager les fabricants d’alcool à lancer des produits spéciaux hors taxes et de vente au détail de voyageurs. De plus, les producteurs d’alcool lancent des saveurs régionales et internationales de divers vins, bières et whiskies, qui incitent les consommateurs à essayer de nouvelles saveurs, contribuant ainsi à la croissance du marché. Pour les produits du tabac, les consommateurs sont plus susceptibles d’acheter des éditions internationales de cigares, de cigarettes et de produits du tabac régionaux. Les consommateurs obtiennent une grande variété de cigarettes dans les magasins de détail de l’aéroport à des prix inférieurs à ceux du marché libre, car ils sont hors taxes.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Au niveau régional, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique. Dans le monde, l’Asie-Pacifique devrait détenir le TCAC le plus élevé de 13,7 % sur le marché mondial de la vente au détail dans les aéroports au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique sur le marché de la vente au détail dans les aéroports est étudiée à travers la Chine, la Thaïlande, le Japon, l’Inde, l’Australie et la Corée du Sud. L’Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide en raison de l’amélioration du niveau de vie, de l’augmentation du revenu disponible et de la croissance de l’industrie du tourisme.

Après l’Asie-Pacifique, l’Europe est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 11,9 % sur le marché mondial de la vente au détail dans les aéroports. Les aéroports nord-américains investissent massivement dans l’analyse des revenus par visiteur en offrant une expérience d’achat améliorée avec des installations telles que l’embarquement, l’hébergement, la restauration, le stationnement et la publicité. De plus, se concentrer sur les activités promotionnelles telles que les campagnes, la publicité numérique, les événements et les activités de presse alimente les achats hors taxes et la visibilité des produits.

Principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché de la vente au détail dans les aéroports sont Dubai Duty-Free, Airport Retail Group LLC, DFS Group Ltd., China Duty-Free Group Co., Ltd., King Power International, Shilla Duty-Free, Dufry AG, Japan Airport Terminal Co., Ltd., Gebr. Heinemann SE & Co. KG et Flemingo International.

Une étude des principaux acteurs du marché de la vente au détail dans les aéroports analyse les meilleures stratégies gagnantes. Un examen approfondi des développements récents et des courbes de croissance de diverses entreprises aide à comprendre leurs stratégies de croissance et leur impact potentiel sur le marché. Voici les principales stratégies déduites d’un examen des développements récents parmi les principaux acteurs :

