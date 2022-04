Le paysage futur du marché du silicone devrait connaître une croissance significative d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group, la taille du marché mondial du silicone devrait passer de 16,4 milliards USD en 2021 à 24,4 milliards USD d’ici 2030, à un TCAC de 5,1 % de 2022 à 2030. La demande croissante de silicone chez divers utilisateurs finaux Les industries, y compris la construction, les processus industriels, les soins personnels et les biens de consommation, devraient stimuler la croissance du marché. Des propriétés telles que la polyvalence, la stabilité chimique et la haute résistance à la température devraient stimuler la demande de silicone dans les industries des utilisateurs finaux susmentionnées. De plus, l’utilisation croissante de produits à base de silicone sur le marché en évolution comme l’électronique, les énergies renouvelables et les véhicules électriques est susceptible de stimuler la demande de silicone au cours de la période de prévision.

La demande croissante de produits spécialisés dans les industries d’utilisation finale, associée à l’intervention croissante des organismes de réglementation gouvernementaux tout au long de la chaîne de valeur, c’est-à-dire la matière première, le processus de fabrication, la distribution de diverses qualités de produits en silicone à leurs applications d’utilisation finale, devrait impact sur la variation des prix du silicone dans diverses industries d’utilisation finale au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché mondial du silicone

La demande croissante de pièces automobiles légères et les activités de recherche et développement croissantes pour développer des produits nouveaux et innovants devraient propulser la croissance industrielle globale au cours de la période de prévision. Des matériaux légers sont progressivement utilisés pour réduire le poids des automobiles, ce qui se traduit par une diminution de la consommation globale de carburant. On estime que la stabilité thermique élevée associée aux fluides silicones stimulera la croissance industrielle dans les années à venir.

L’application croissante de silicone dans le papier, les étiquettes, les emballages en cuir, les textiles et les airbags devrait propulser la demande de silicone au cours de la période de prévision. Le silicone est utilisé comme adhésif, agent mouillant, solvant et agent anti-mousse dans les applications mentionnées ci-dessus. Les silicones dans l’industrie textile sont utilisées dans de nombreux processus lors de la fabrication des tissus, y compris la production de fils et le produit fini. Les silicones assurent la lubrification, le contrôle de la mousse et l’adoucissement du fil ou du tissu. De plus, ils sont utilisés comme revêtements hydrophobes sur le produit fini.

Étendue du marché mondial du silicone

L’étude classe le marché du silicone en fonction du produit et de l’utilisation finale aux niveaux régional et mondial.

Par perspective de produit

Fluides

Fluides silicones droits

Fluides de silicone modifiés

Gélules

Résines

Élastomères

Vulcanisé à haute température (HTV)

Caoutchouc de silicone liquide (LSR)

Vulcanisé à température ambiante (RTV)

Les autres

Adhésifs

Émulsions

Par perspectives d’utilisation finale

Électronique

Transport

Construction

Soins de santé

Soins personnels et biens de consommation

Énergie

Processus industriel

Les autres

Perspectives par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des élastomères devrait représenter la plus grande part de marché, par produit

Basé sur le produit, le marché mondial du silicone est divisé en fluides, gels, résines, élastomères et autres. En 2021, les élastomères représentaient la plus grande part de marché. Les élastomères de silicone sont des polymères à base de silicone vulcanisés qui sont fabriqués avec une combinaison de polymères linéaires, d’agents de réticulation, d’agents de renforcement et d’un catalyseur. Sur la base du type de molécule de base à chaîne droite et de la température de traitement, ces élastomères ont été caractérisés en tant que caoutchouc de silicone liquide (LSR), vulcanisation à température ambiante (RTV) et vulcanisation à haute température (HTV). La demande croissante de pièces automobiles légères, car elles contribuent à améliorer le rendement énergétique et à réduire les émissions, devrait stimuler la demande d’élastomères sur le marché au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial du silicone a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé du marché mondial du silicone au cours de la période de prévision. La région comprend des pays tels que la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, l’Asie du Sud-Est et le reste de l’Asie-Pacifique. La croissance de la région est principalement due à la forte croissance économique des pays émergents nationaux tels que la Chine, l’Indonésie, la Malaisie et l’Inde.

Principaux acteurs du marché

Le marché du silicone est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que :

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Washingtoncker Chemie AG

Evonik Industries AG

Produits chimiques Elkay Pvt. Ltd.

Suprême Silicones

Dow Inc.

Société KCC

Elkem ASA

Silchem inc.

Produits de silicone spécialisés, Inc.

Le marché est considérablement fragmenté par nature avec la présence de grands acteurs de la fabrication à travers le monde. L’acteur du marché est principalement en concurrence sur la base de la technologie utilisée pour la production de silicone et de la qualité des produits. Les principaux acteurs du marché sont enclins à adopter des stratégies de marketing telles que les fusions et acquisitions, les produits nouveaux et innovants et l’expansion des capacités de production.

