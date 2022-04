Statistiques de croissance du marché mondial et africain des équipements d’imagerie médicale, estimation de la taille, tendances émergentes, perspectives jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group, la taille du marché mondial et africain des équipements d’imagerie médicale devrait passer de 39,5 milliards USD en 2021 à 62,0 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 5,8 % de 2022 à 2030. L’incidence croissante des maladies chroniques tels que les troubles cardiovasculaires, neurologiques, etc., combinés au réalignement des systèmes de santé, ont conduit à mettre davantage l’accent sur le diagnostic précoce. Selon les Centers of Disease Control and Prevention (CDC), les maladies coronariennes (CAD) affectent environ 18,2 millions d’adultes chaque année aux États-Unis seulement. L’imagerie diagnostique fait référence à l’utilisation de différentes modalités d’imagerie pour obtenir des représentations visuelles de l’intérieur d’un corps à des fins diagnostiques et thérapeutiques. Cela comprend divers types de modalités utilisées pour capturer des images du corps humain pour le diagnostic et le traitement des maladies et joue donc un rôle vital dans l’amélioration de la santé globale.

La prévalence croissante des maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, l’orthopédie et le diabète est responsable d’un nombre croissant de procédures d’imagerie diagnostique à travers le monde. Selon le rapport publié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 3,6 milliards de procédures de diagnostic sont effectuées dans le monde chaque année. Au total, environ 350 millions d’examens sont effectués sur des patients pédiatriques. Ceci, ainsi que l’intérêt croissant des organisations gouvernementales pour le diagnostic précoce des maladies afin de contrôler les coûts des soins de santé, influence également le nombre de patients subissant des examens par rayons X, par résonance magnétique et par tomodensitométrie dans le monde.

Dynamique du marché mondial et africain des équipements d’imagerie médicale

Des éléments tels que la demande croissante de diagnostics précoces et rentables des maladies chroniques et le vieillissement de la population à travers le monde devraient influencer la demande d’équipements d’imagerie médicale à l’échelle mondiale. L’introduction d’appareils technologiquement avancés et le développement du secteur de la santé dans les pays asiatiques sont des facteurs clés de la croissance du marché.

Les rappels fréquents de produits dans l’équipement d’imagerie sont l’un des principaux éléments qui devraient entraver la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision. Par exemple, en décembre 2020, Canon Medical System, USA, INC. a rappelé plus de 60 scanners CT hélicoïdaux multicoupes Canon Aquilion Prime SP, TSX-303B/8L en raison d’un problème logiciel dans le système.

Étendue du marché mondial et africain des équipements d’imagerie médicale

L’étude classe le marché des équipements d’imagerie médicale en fonction du type, de l’application, des utilisateurs finaux et du niveau mondial.

Par type Outlook

Équipement IRM

Équipement CT

Équipement de radiographie

Ultrason

Imagerie moléculaire

Par application Outlook

Cardiologie

Neurologie

Orthopédie

Gynécologie

Oncologie

Les autres

Par les perspectives des utilisateurs finaux

Hôpital

Cliniques spécialisées

Centres d’imagerie diagnostique

Les autres

Perspectives par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des équipements à rayons X devrait représenter la plus grande part de marché, par type

En fonction du type, le marché mondial de l’imagerie médicale est segmenté en équipements IRM, équipements CT, équipements à rayons X, ultrasons et imagerie moléculaire. Le segment des équipements à rayons X détenait une part de marché dominante en 2021. La croissance de ce segment est principalement tirée par l’utilisation croissante des systèmes à rayons X interventionnels, y compris les bras en C et autres, pour les chirurgies guidées par l’image. Les progrès des arceaux en C, y compris les mini-arceaux basés sur la radiographie numérique et les détecteurs à écran plat, ont joué un rôle déterminant dans l’augmentation de la demande d’équipements à rayons X dans le monde. Cependant, le segment des équipements à ultrasons devrait croître à un TCAC considérable au cours de la période de prévision. De nouveaux modèles ergonomiques avec une suprématie clinique sont introduits sur le marché, tels que l’échographie portable, en raison des besoins non satisfaits et de la demande croissante d’équipements de pointe des établissements de santé du monde entier.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial et africain des équipements d’imagerie médicale a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. On estime que l’Asie-Pacifique à l’échelle mondiale et en Afrique détient le TCAC le plus élevé sur le marché mondial et africain des équipements d’imagerie médicale au cours de la période de prévision. En raison de la prévalence croissante des maladies chroniques et de la demande croissante d’appareils de diagnostic avancés, le marché de l’Asie-Pacifique est en croissance. De plus, une base installée importante et vieillissante d’équipements d’imagerie dans la région Asie-Pacifique présente une opportunité lucrative

ité pour les acteurs du marché. Ceci, associé à une infrastructure de soins de santé et hospitalière en développement rapide dans la région, en particulier dans des pays comme la Chine et l’Inde, devrait stimuler la demande de nouveaux équipements d’imagerie médicale au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs du marché

Le marché des équipements d’imagerie médicale est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux et africains opérant sur le marché, tels que :

Compagnie générale d’électricité

Hitachi, Ltd.

Société Shimadzu

Siemens Healthcare GmbH

Koninklijke Philips N.V.

Hologic, Inc.

Samsung

Fujifilm Holding Corporation

