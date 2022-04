Statistiques de croissance du marché des kits de test d’antigène, estimation de la taille, tendances émergentes, perspectives jusqu’en 2030

Le kit de test rapide d’antigène Covid-19 est un kit de test démonstratif rapide sensible aux tests au point de service qui détecte facilement la présence ou l’absence d’un antigène dans le corps du patient. Cela peut aider à réduire la transmission supplémentaire grâce à une identification précoce des cas positifs, permettant une recherche plus rapide des contacts. Ces kits sont produits par les éléments qui fabriquent des tests symptomatiques rapides in vitro dans l’industrie des équipements cliniques. Le kit de test rapide d’antigène Covid-19 donne normalement des résultats en quelques heures. Les organisations associées à la fabrication de ces kits de test rapide sont principalement occupées par la recherche, la conception et la production des kits de test rapide.

De plus, le kit de test rapide d’antigène Covid-19 présente divers avantages, tels que la précision, le faible coût, les résultats rapides, le diagnostic précoce des maladies et la stabilité à des températures élevées. Les kits de test rapide de l’antigène Covid-19 sont actuellement utilisés dans la pandémie de COVID-19. De nombreuses organisations biotechnologiques et pharmaceutiques importantes ont développé des kits de test rapide de l’antigène Covid-19. De nombreux domaines contribuent encore, recherchent et améliorent des kits de test rapide meilleurs et avancés. Les kits de test rapide d’antigène Covid-19 sont utilisés dans les cliniques et centres d’urgence, les soins à domicile, les laboratoires de diagnostic et les fondations de recherche.

La pandémie de covid-19 a eu un impact positif sur la croissance du marché mondial des kits de test rapide d’antigène Covid-19. Pendant la pandémie de Covid-19, l’exigence de kits de test rapide d’antigène Covid-19 a montré une augmentation considérable en raison du nombre croissant de cas de covid-19 dans le monde. De plus, l’épidémie de Covid-19 a créé une opportunité vitale pour les fabricants d’augmenter l’approvisionnement en kits de test de diagnostic rapide pour contenir la propagation de la maladie Covid-19. En outre, plusieurs organisations gouvernementales et privées sont investies dans le développement du kit Covid-19 pour le traitement des patients Covid-19. Par exemple, Cipla et Premier Medical Corporation Private Limited ont annoncé un partenariat pour le test rapide d’antigène de la commercialisation de Covid-19 en Inde 2020. Cependant, en raison des procédures de verrouillage, la chaîne d’approvisionnement est toujours perturbée, ce qui rend difficile pour les joueurs de prédire le l’industrie se redresse. Par exemple, actuellement, l’Inde est dans la deuxième vague de Covid-19 et signale plus de 300 000 infections quotidiennes à coronavirus. Ainsi, le gouvernement indien a annoncé le confinement pour réduire les risques d’infection au Covid-19.

Segmentation globale du marché Kit de test rapide d’antigène Covid-19 :

Basé sur la technologie, le marché des kits de test rapide d’antigène covid-19 est segmenté en

Immunoessai chromatographique

Immunoessai fluorescent

Les autres

Basé sur l’utilisateur final, le marché des kits de test rapide d’antigène covid-19 est segmenté en

Hôpitaux & Cliniques

Centre de diagnostic

Soins à domicile

Les autres

Les régions couvertes par ce rapport mondial sur le kit de test rapide d’antigène Covid-19 sont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du monde. Au niveau national, le marché du kit de test rapide d’antigène Covid-19 est subdivisé en États-Unis, Mexique, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Chine, Japon, Inde, Asie du Sud-Est, Asie du Moyen-Orient (EAU, Arabie saoudite). Arabie, Égypte) CCG, Afrique, etc.

Acteurs clés du rapport sur le marché mondial du kit de test rapide d’antigène Covid-19:

Certains des principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial du kit de test rapide d’antigène Covid-19 couvrent les principaux acteurs sont Abbott Rapid Diagnostics, Cipla, AMEDA Labordiagnostik GmbH, Becton Dickinson, Beijing Lepu Medical Technology, BIOSYNEX SWISS SA, CerTest Biotect SL, Hangzhou Clongene Biotech, Healgen Scientific Limited, LumiraDX UK Ltd., nal von minden GmbH, Quidel Corporation, SD BIOSENSOR, Inc. ; Roche, Siemens Healthineers, Xiamen Boson Biotech Co, Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd et autres.

Actualités : Cipla lance un test antigénique rapide pour le diagnostic du Covid-19

16 décembre 2020 ; Cipla a lancé les kits de test rapide d’antigènes pour le diagnostic de Covid-19 avec l’association de Premier Medical Corporation Private Limited en Inde. Le test est un test rapide sur écouvillon nasopharyngé qui reconnaît la présence ou l’absence d’antigène Covid-19 dans le corps du patient, produisant des résultats en 15 à 20 minutes. Le test est commercialisé sous la marque « CIPtest ». Il s’agit de la deuxième livraison de Cipla dans le domaine du diagnostic après le kit de test Elifast ELISA. Dans cet effort conjoint, Cipla sera en outre responsable de la commercialisation et de la distribution du test de détection rapide d’antigène pour l’identification subjective de l’antigène SARS-CoV-2 fabriqué par Premier Medical Corporation Private Limited.

L’épidémie et la propagation inattendues de la pandémie de Covid-19, la hausse des investissements et le développement de tests rapides améliorés et avancés, la collaboration des organisations gouvernementales et privées stimulent la croissance du marché

L’épidémie et la propagation soudaines du virus Covid-19 dans le monde sont l’un des principaux moteurs de la croissance du marché mondial des kits de test rapide d’antigène Covid-19. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à l’échelle mondiale, le pourcentage le plus élevé de cas a été signalé dans les tranches d’âge de 25 à 39 ans, avec environ

50% des cas dans les tranches d’âge 25-64 ans. De plus, le pourcentage de décès augmente avec l’âge, et environ 75 % des décès concernaient les personnes âgées de 65 ans et plus en 2020. du marché Rapid Covid-19 Antigen Test Kit au cours de la période de prévision. Par exemple; la Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) et Unitaid ont annoncé que les premiers contrats avaient été finalisés, à la suite d’un appel ouvert à manifestation d’intérêt (EOI) lancé le 4 juillet 2020, pour favoriser un accès raisonnable à un antigène adapté -détecter les tests de diagnostic rapide (Ag TDR) pour le Covid-19.

De plus, une association d’organisations gouvernementales et privées et un financement croissant du gouvernement favorisent également la croissance du marché. Par exemple, en 2020, l’Organisation panaméricaine de la santé a organisé 190 000 nouveaux tests de diagnostic de l’antigène COVID-19 proposés à quatre pays d’Amérique latine et des Caraïbes et a suivi une formation pour mettre en œuvre des tests pilotes de leur opération. En outre, le fonds stratégique de l’OPS, un mécanisme régional de coopération technique pour l’achat groupé de médicaments essentiels et de fournitures sanitaires, a travaillé avec les pays pour faciliter l’accès à ces tests de diagnostic. Par exemple, le gouvernement du Canada a annoncé la toute première contribution au pilier thérapeutique de l’UNICEF qui a récemment lancé le mécanisme de financement de fournitures d’accélérateur d’accès aux outils COVID-19 (« ACT-A SFF ») pour lutter contre la pandémie.

Cependant, le kit de test rapide d’antigène Covid-19 peut nécessiter des tests de confirmation car il peut donner de faux résultats de test et être moins sensible que les tests d’amplification des acides nucléiques (TAAN), en particulier chez les personnes asymptomatiques, ce qui peut entraver la croissance du marché. Malgré cela, les investissements croissants du gouvernement et des organisations privées pour produire le kit de test rapide d’antigène Covid-19 dans le monde peuvent offrir plus d’opportunités pour la croissance future du marché.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des kits de test rapide d’antigène Covid-19

L’Amérique du Nord domine le marché du kit de test rapide d’antigène Covid-19 avec le taux le plus élevé en raison des investissements croissants dans le développement de la recherche du kit de test rapide d’antigène Covid-19, de la présence d’acteurs clés et de la fusion de diverses entreprises et gouvernements pour le développement de tests antigéniques dans cette région. Par exemple, récemment, Kroger Health a signalé qu’il offrait un kit de test rapide d’antigène COVID-19 à domicile, doté d’un smartphone, aux patients de tout le pays. En outre, Kroger Health a pour objectif de réaliser le test antigénique rapide à domicile à travers les États-Unis. Selon les informations publiées le 2 décembre 2020, Surgisphere a développé un outil intelligent qui utilise trois tests de laboratoire courants pour identifier les patients infectés par le coronavirus. La société a annoncé la disponibilité d’un outil de diagnostic rapide pour le nouveau coronavirus qui tire parti de la puissance de son réseau de recherche mondial et de l’apprentissage automatique avancé dans l’industrie médicale. De plus, les principaux membres de l’industrie accélèrent continuellement la fourniture et la formation de tests rapides pour répondre à l’exigence croissante d’une réglementation efficace de la pandémie de COVID-19.

