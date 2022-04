Analyse de la taille, des tendances, de la portée et de la croissance du marché des vaccins antigrippaux jusqu’en 2030

La taille du marché mondial du vaccin contre la grippe était évaluée à 5 117,24 millions USD en 2020 et devrait atteindre 11 276,32 millions USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 7,67 % de 2021 à 2030. L’infection virale due à la grippe dans le système respiratoire est appelée grippe. Le virus de la grippe se propage à travers les gouttelettes respiratoires et est contagieux. Il peut également se transmettre d’une personne à une autre en parlant ou en contact physique. Le virus de la grippe circule en permanence, provoquant des épidémies et des flambées régionales, qui entraînent des milliers de décès. Le caractère changeant du virus oblige à un changement annuel de la souche vaccinale pour correspondre à la souche du virus de la grippe. Des organisations de santé du monde entier, comme les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ont suggéré des vaccins comme le baloxavir marboxil (Xofluza) pour le traitement de la grippe ont recommandé certains vaccins contre la grippe comme le baloxavir marboxil (Xofluza) pour traiter les symptômes de les patients.

L’épidémie de COVID-19 devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché mondial des vaccins antigrippaux. La population touchée par le virus COVID-19 augmente, augmentant la demande de vaccins antigrippaux. Le vaccin contre la grippe n’empêchera pas le COVID-19 mais réduira les maladies, les décès et les hospitalisations. Selon le Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ECCMID), en 2021, il a été signalé qu’environ 75 000 patients COVID-19 ayant reçu une injection de vaccin contre la grippe sont moins sujets à la septicémie, aux accidents vasculaires cérébraux et à la thrombose veineuse profonde. Selon la même source, en 2021, il a été observé que le vaccin contre la grippe pourrait offrir une protection contre le virus COVID-19. Le patient atteint de COVID-19 et vacciné contre la grippe a également moins de chances d’être admis en unité de soins intensifs. Par la suite, cela entraîne une augmentation de la demande de vaccin contre la grippe.

Les vaccins utilisés contre la grippe sont trois virus grippaux différents : le type A avec la souche virale H3N2, le type A avec la souche virale H1N1 et la souche virale de type B. Une augmentation de la prévalence des épidémies de grippe et des épidémies saisonnières est susceptible d’augmenter les ventes de produits au cours de la période projetée.

Obtenez un exemple de copie PDF complète du rapport :https://www.marketstatsville.com/request-sample/influenza-vaccine-market

Une augmentation du soutien gouvernemental et de la surveillance concernant la vaccination contre la grippe aux niveaux national et mondial pour surveiller l’approvisionnement, la distribution et l’administration des vaccins contre la grippe est l’un des facteurs cruciaux de la croissance du marché. De plus, une augmentation des investissements des principaux acteurs du marché à travers le monde et une augmentation du financement gouvernemental ont facilité le lancement de vaccins thérapeutiquement efficaces et stimulent la croissance du marché des vaccins contre la grippe.

Les camps et programmes de vaccination menés par divers organismes de santé ont été affectés en raison de la pandémie de coronavirus. Les taux de vaccination contre la grippe ont culminé pendant la pandémie en raison d’une poussée de divers agents de santé et gouvernements qui offrent une vaccination gratuite aux citoyens. La sensibilisation s’est également accrue parmi les populations en raison de la peur de la grippe et du COVID-19.

Le développement d’un nouveau vaccin est un processus énorme qui prend généralement environ 10 à 15 ans pour développer et établir son innocuité et son efficacité. Les exigences réglementaires pour les essais cliniques varient selon les pays, ce qui peut retarder le développement de vaccins et limiter la croissance du marché.

Faites une demande avant l’achat @ :https://www.marketstatsville.com/buy-now/influenza-vaccine-market?opt=2950

De nombreuses entreprises comme Sanofi, Emergent BioSolutions Inc. et F. Hoffmann-La Roche Ltd aident également à la distribution. D’autre part, de nombreux pays sont confrontés à des sous-approvisionnements et à des retards dans l’approbation des vaccins et la disponibilité des vaccins en raison des réglementations strictes pendant les essais cliniques prolongeant les délais de livraison des vaccins.

Segmentation globale du marché Vaccin contre la grippe :

Le marché des vaccins contre la grippe est segmenté en type de vaccin, technologie, groupe d’âge, voie d’administration et région. Par type de vaccin, il est divisé en quadrivalent et trivalent. Par technologie, il est classé en à base d’œufs et à base de cellules. Par groupe d’âge, il est divisé en pédiatrique et adulte. Par voie d’administration, il est classé en injection et en spray nasal. Au niveau régional, le marché est analysé en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne et reste de l’Europe), en Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde , Australie, Corée du Sud et reste de l’Asie-Pacifique) et LAMEA (Brésil, Afrique du Sud, Arabie saoudite et reste de la LAMEA).

Par type de vaccin

Quadrivalent

Trivalent

Par type de vaccin, il est divisé en quadrivalent et trivalent. Le segment de type quadrivalent a été le principal contributeur de revenus en 2020, en raison de sa capacité à immuniser quatre souches de virus de la grippe (deux sous-types A et deux sous-types B – H1N1 et H3N2 et Victoria et Yamagata, respectivement). Par technologie, il est classé en à base d’œufs et à base de cellules.

Par type

Saisonnier

Pandémie

Par technologie

À base d’œufs

Cellulaire

Le segment de la technologie à base d’œufs domine le segment de la technologie car il est le plus couramment utilisé pour produire à la fois un inactivé

Demande de table des matières complète et de figures et graphiques @https://www.marketstatsville.com/table-of-content/influenza-vaccine-market

d vaccins vivants atténués. Par groupe d’âge, il est divisé en pédiatrique et adulte. Le segment du groupe d’âge adulte a été le plus gros contributeur sur le marché du vaccin contre la grippe en 2020 et devrait rester dominant au cours de la période de prévision, en raison des risques plus élevés de développer des complications graves de la grippe en raison de réponses immunitaires plus faibles.

Par groupe d’âge

Pédiatrique

Adulte

Par voie d’administration

Injection

Spray nasal

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis.

Canada

Mexique

L’Europe 

Allemagne

La France

Royaume-Uni

Italie

Espagne

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Australie

Japon

Inde

Chine

Corée du Sud

Reste de l’Asie-Pacifique

l’Amérique latine

Brésil

Reste de l’Amérique latine

Le Moyen-Orient et l’Afrique

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste du Moyen-Orient et Afrique

L’Amérique du Nord représentait la plus grande part de marché du vaccin antigrippal en 2020 et devrait conserver sa domination tout au long de la période de prévision. Cela est attribué à la prévalence accrue de la grippe dans la région, à l’attention accrue du gouvernement sur les programmes de vaccination, à l’émergence de nouveaux vaccins et à la croissance des progrès technologiques pour l’administration des vaccins. Cependant, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient devenir des zones lucratives avec un potentiel de croissance maximal grâce à des programmes de sensibilisation accrus, à l’amélioration des établissements de santé, au revenu disponible disponible et au développement rapide des conditions économiques.

Rapport sur le marché mondial des vaccins contre la grippe Acteurs clés:

Astrazeneca Plc (Astrazeneca)

Biodiem

Csl Limited (Seqirus GmbH)

Biosolutions émergentes

F. Hoffmann-La Roche Ltée.

Gamma Vaccines Pty Ltd.

GlaxoSmithKline Plc

Merck & Co., Inc. (Merck Sharp & Dohme Corp.)

Novartis AG

Pfizer, Inc.

Sanofi

Sinovac Biotech Ltd.

Demande de description du rapport @https://www.marketstatsville.com/influenza-vaccine-market