Analyse de la taille, des tendances, de la portée et de la croissance du marché des systèmes de vision industrielle 2D et 3D jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group, la taille du marché mondial des systèmes de vision industrielle 2D et 3D était évaluée à 12,5 milliards USD en 2021, et on estime qu’elle atteindra 31,6 milliards USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 13,3 % au cours de la période 2022- 2030. La vision industrielle offre aux machines un don de vue, complétant ou remplaçant les tâches d’inspection manuelles, à l’aide de caméras et de traitement d’image. Les applications de vision industrielle vont des tâches de base, comme la détection de présence, aux tâches d’inspection et de nivellement en temps réel dans des environnements difficiles.

Les systèmes de vision industrielle sont bénéfiques pour les entreprises manufacturières du monde entier, en particulier dans les domaines où des tâches redondantes, telles que l’inspection, doivent être effectuées avec précision. Dans les lignes de production à grande vitesse et les environnements dangereux, ils sont essentiels. Une productivité accrue, une réduction des temps d’arrêt des machines et un contrôle plus strict des processus ne sont que quelques-uns des avantages significatifs offerts par ces systèmes.

L’image de l’objet cible acquise pour le traitement dans un système de vision industrielle 2D pur est en fait une vue en plan 2D plate. Il n’y a pas d’informations sur la hauteur dans cette image 2D. Z (distance à partir de la caméra) est généralement supposé lors de l’utilisation de caméras 2D. Ceci est inefficace car les pièces peuvent bouger, changer de taille, etc. La caméra 2D peut mal calculer l’emplacement.

Marché mondial des systèmes de vision industrielle 2D et 3D

Un système de vision artificielle 2D et 3D est le remplacement du sens visuel humain et des capacités de jugement par une caméra vidéo et un ordinateur pour effectuer une tâche d’inspection. Il s’agit de l’acquisition et de l’analyse automatique d’images pour obtenir les données souhaitées pour contrôler ou évaluer une partie ou une activité spécifique.

Dynamique du marché mondial des systèmes de vision industrielle 2D et 3D

Facteurs : besoin croissant d’inspection de la qualité et d’automatisation

Le niveau accru d’automatisation dans l’industrie manufacturière exige également l’automatisation de l’inspection de la qualité des matériaux avec peu d’intervention humaine. Les systèmes de vision artificielle, ainsi que les algorithmes d’IA, peuvent inspecter des composants minuscules et identifier des défauts microscopiques car ils sont plus sensibles que la vision humaine. L’inspection visuelle utilisant l’apprentissage automatique (ML) réduit considérablement le temps d’inspection en détectant une variété de défauts par rapport aux techniques conventionnelles.

La qualité et le rendement sont liés aux processus de fabrication, car la manière dont les matières premières sont utilisées, inspectées, fabriquées et intégrées détermine la qualité du produit. Pour rester compétitives, les entreprises industrielles modernes s’efforcent d’atteindre à la fois la qualité et la quantité grâce à l’automatisation sans compromettre l’une par rapport à l’autre.

Défis : complexité de l’intégration des systèmes de vision industrielle

La vision industrielle dépend des systèmes d’exploitation et des protocoles d’interface standard. Le logiciel peut facilement être écrit à l’aide de bibliothèques commerciales de traitement d’images. Les systèmes de vision industrielle basés sur PC sont complexes et encombrants. Leur intégration dans des systèmes existants peut être difficile en raison du nombre d’interfaces impliquées.

De nombreux défis d’intégration de systèmes ont été réduits grâce à la disponibilité et à l’accessibilité croissante des caméras intelligentes qui intègrent des éclairages, des logiciels et des interfaces d’E/S ; le développement de technologies poserait plus de défis à résoudre pour la vision artificielle. Par exemple, dans le développement de systèmes d’imagerie multispectrale, un éclairage spécialisé serait nécessaire pour éclairer les produits à des longueurs d’onde spécifiques. Pour l’imagerie hyperspectrale, l’éclairage LED à large bande remplacerait les systèmes actuels à base d’halogène. Avec l’introduction de caméras haute vitesse basées sur CMOS plus rapides, les intégrateurs de systèmes devraient prendre en charge les réseaux optiques pour transférer les données des caméras vers les ordinateurs.

Portée du marché mondial des systèmes de vision industrielle 2D et 3D

L’étude classe le marché des systèmes de vision industrielle 2D et 3D en fonction des produits, des composants et de l’industrie verticale aux niveaux régional et mondial.

Par perspectives de produit (chiffre d’affaires, milliards USD, 2017-2030)

Basé sur PC

Basé sur une caméra intelligente

Perspectives par composant (chiffre d’affaires, milliards USD, 2017-2030)

Matériel

Systèmes de vision

Appareils photo

Systèmes optiques et d’éclairage

Capteurs de cadre

Autres types de matériel

Logiciel

Par perspectives verticales de l’industrie (chiffre d’affaires, milliards USD, 2017-2030)

Électronique grand public

Automobile

Médical et pharmaceutique

Nourriture et boisson

Autres secteurs verticaux

Perspectives par région (chiffre d’affaires, milliards USD, 2017-2030)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment du matériel, par composant, représente la plus grande part de marché

Basé sur les composants, le marché est divisé en matériel et logiciel. je

n 2021, le segment du matériel représentait la plus grande part de marché de 85,5 % sur le marché mondial des systèmes de vision industrielle 2D et 3D. De plus, le matériel est en outre segmenté en systèmes de vision, caméras, systèmes optiques et d’éclairage, cartes d’acquisition d’images et autres types de matériel. De plus, les systèmes de vision détenaient la plus grande part de marché dans le segment du matériel. La portée des systèmes de vision comprend les processeurs de vision, les capteurs de vision et les systèmes de communication. Une unité de traitement de vision industrielle est une classe de microprocesseurs conçus pour accélérer les tâches de vision industrielle. Intel propose l’unité de traitement de la vision Movidius Myriad 2 qui offre une vision artificielle et une perception visuelle hautes performances dans les environnements à puissance limitée.

Diverses industries d’utilisateurs finaux, telles que l’industrie automobile, devraient connaître une demande importante de capteurs de vision en raison de leur demande croissante dans les applications d’identification et d’inspection. Plusieurs installations de fabrication utilisent également des scanners à rayons X avancés, combinés à des systèmes de vision industrielle génériques, pour garantir la haute qualité des pièces de rechange, en particulier celles qui ne sont pas faciles à vérifier par les seuls systèmes de vision industrielle.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial des systèmes de vision industrielle 2D et 3D a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide pour le marché étudié, car il s’agit d’un centre de fabrication majeur pour la plupart des industries. Des pays comme l’Inde, la Chine, le Japon et la Corée du Sud sont les plus prometteurs pour les technologies de vision artificielle.

Après l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 13,2 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord est un marché important pour les fournisseurs de solutions de vision industrielle. En raison de l’adoption précoce de l’automatisation dans les secteurs de la fabrication et de la santé, le marché régional devrait croître de manière significative au cours de la période de prévision. De plus, des initiatives gouvernementales telles que l’Advanced Manufacturing Partnership, qui vise à encourager l’industrie, les universités et le gouvernement fédéral à investir dans les technologies d’automatisation émergentes, stimuleront la production de systèmes de vision industrielle.

Principaux acteurs du marché

Le marché des systèmes de vision industrielle 2D et 3D est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux tels que Cognex Corporation, ISRA Vision AG, Keyence Corporation, Datalogic SpA, Sick AG, Active Silicon Ltd, Baumer Optronic GmbH, Adimec Advanced Image Systems BV , Hexagon AB (Hexagon Manufacturing Intelligence), Allied Vision Technologies GmbH, Flir Systems Inc., FANUC Corp. et Mitsubishi Electric Corporation.

Le marché des systèmes de vision industrielle 2D et 3D est très fragmenté. Le marché est très concurrentiel du fait de la présence de plusieurs acteurs. Certains fournisseurs importants incluent Cognex Corporation, ISRA Vision AG, Keyence Corporation et Hexagon AB, entre autres.

