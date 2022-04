La taille du marché des entreprises 5G connaît une croissance incroyable en 2030

Selon le Market Statsville Group, la taille du marché mondial des entreprises 5G était évaluée à 2,1 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 21,7 milliards USD d’ici 2030, avec une croissance à un TCAC de 33,9 % de 2022 à 2030. L’entreprise 5G est une technologie en pleine croissance. qui peuvent transformer les architectures sous-jacentes dans les réseaux et promouvoir l’IA, l’automatisation et la virtualisation. Cela modifie les possibilités de réseau et le système informatique sous-jacent de l’entreprise. Il est utilisé pour explorer des technologies telles que le découpage de réseau et l’informatique de pointe dans les entreprises. Il fournit une connexion Internet et une communication 5G haut débit. La 5G fournit une vitesse de données allant jusqu’à 10 Gbps, soit environ dix fois plus de vitesse que les réseaux 4G. Les solutions d’entreprise 5G contribuent également à promouvoir de nouvelles technologies telles que l’apprentissage automatique, la robotique, l’Internet des objets et l’intelligence artificielle, entraînant la transformation numérique au sein de l’organisation et à l’extérieur de l’organisation grâce à un engagement client élevé.

De nombreux facteurs tels que l’utilisation croissante du découpage du réseau pour fournir différentes ondes millimétriques 5G et l’utilisation croissante des smartphones dans tous les groupes d’âge stimulent le marché des entreprises 5G à l’échelle mondiale. De plus, l’augmentation du développement des infrastructures de télécommunications intelligentes stimule également le marché à l’échelle mondiale. Cependant, les problèmes de sécurité dans les réseaux centraux 5G, les investissements lourds et le coût initial élevé des solutions d’entreprise 5G freinent la croissance du marché à l’échelle mondiale. En outre, les investissements croissants de plusieurs pays dans les solutions informatiques et de communication mobiles et le besoin croissant de connectivité à faible latence devraient créer des opportunités lucratives à l’échelle mondiale sur le marché des entreprises 5G.

Définition du marché mondial des entreprises 5G

La 5G est une technologie qui transforme l’architecture sous-jacente des réseaux centraux et favorise la virtualisation, l’IA et l’automatisation. Elle modifie les possibilités des réseaux, des applications et des systèmes informatiques sous-jacents.

L’entreprise 5G est basée sur la technologie de communication sans fil de cinquième génération, mise à niveau à partir du réseau sans fil 4G. Il est obtenu en utilisant une bande du spectre radio haute fréquence et courte portée. 5G Enterprise offre une faible latence et un Internet haut débit.

Impact du Covid-19 sur le marché mondial des entreprises 5G

La pandémie mondiale de COVID-19 a extrêmement affecté les entreprises du monde entier. Cela a eu un effet positif sur l’adoption de la solution d’entreprise 5G en raison du verrouillage imposé par les gouvernements de différents pays. Les employés doivent travailler à domicile, ce qui a accru l’utilisation de l’infrastructure cloud et l’adoption d’applications d’espace de travail à distance. Cela devrait à son tour augmenter le trafic Internet. Le verrouillage mondial a limité la vente aux enchères du spectre 5G, ce qui a retardé la mise en œuvre de l’entreprise 5G. Dans la situation post-COVID-19 ; les entreprises se concentrent sur les technologies de pointe telles que la réalité augmentée, la réalité virtuelle et l’Internet des objets pour effectuer des opérations sans contact dans les secteurs verticaux de l’industrie tels que la fabrication, l’énergie et les services publics, et autres, ce qui, à son tour, favorisera l’adoption de la 5G solutions d’entreprise à l’échelle mondiale.

Dynamique du marché mondial des entreprises 5G

Moteurs : Pénétration croissante des smartphones, des ordinateurs portables/de bureau et des appareils portables dans le monde entier

L’utilisation des smartphones dans les économies développées et en développement augmente en raison de nombreux facteurs tels que l’abordabilité des coûts, l’augmentation du revenu par habitant, la disponibilité de plusieurs options à bas prix avec des fonctionnalités importantes, etc.

L’application croissante de la politique d’apport de votre propre appareil et l’adoption du travail à domicile par de nombreuses organisations en raison de la pandémie de COVID-19 ont augmenté l’utilisation des smartphones et des ordinateurs portables/de bureau à des fins officielles. De nombreuses organisations et institutions utilisent l’entreprise 5G pour fournir divers services liés au réseau à ses employés. Par exemple, en mai 2021, l’enquête réalisée par le site bankmycell.com montre que le nombre d’utilisateurs de smartphones augmente. Le nombre d’utilisateurs de smartphones dans le monde est supérieur à 3,8 milliards, ce qui signifie que 48,33 % de la population mondiale possède un smartphone et que le nombre de personnes possédant un téléphone intelligent et fonctionnel est de 4,88 milliards, soit 62,07 % de la population mondiale. .

Contraintes : coût de mise en œuvre élevé des solutions d’entreprise 5G

Comme l’entreprise 5G a un faible coût d’exploitation, elle fournit des données Internet à haut débit à faible coût. Cependant, son coût de déploiement et de mise en œuvre est élevé. L’infrastructure requise pour déployer l’entreprise 5G est très coûteuse et il est difficile de déployer l’entreprise 5G dans les économies émergentes. Le nombre de pays, les autorités locales et les politiques de réglementation associées aux solutions sans fil ont ralenti le problème du développement des entreprises 5G par des obligations administratives et financières excessives imposées aux opérateurs, bloquant ainsi les investissements.

Étendue du marché mondial des entreprises 5G

Le marché des entreprises 5G a été classé en fonction de la fréquence, du spectre, du type de réseau, de la taille de l’organisation, du secteur vertical et de la région.

Par Fréquence Outlook (Vente

s, milliards USD, 2017-2030)

Sous-6Ghz

Onde mm

Par Spectrum Outlook (ventes, milliards USD, 2017-2030)

Autorisé

Sans licence/partagé

Par type de réseau Outlook (ventes, milliards USD, 2017-2030)

Réseaux hybrides

Réseaux privés

Réseau d’entreprise

Réseau CSP

Perspectives par taille d’organisation (ventes, milliards USD, 2017-2030)

Petites et moyennes entreprises

Grandes entreprises

Perspectives verticales par secteur (ventes, milliards USD, 2017-2030)

BFSI

Soins de santé

Commerce de détail et commerce électronique

Informatique & Télécom

Fabrication

Gouvernement et secteur public

Énergie et utilité

Médias et divertissement

Les autres

Perspectives par région (ventes, milliards USD, 2017-2030)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment Sub-6GHz représente la plus grande part de marché

Sur la base de la fréquence, le marché mondial des entreprises 5G est divisé en sous-6 GHz et mmWave. En 2021, le segment Sub-6GHz était le plus grand contributeur au marché mondial des entreprises 5G. Sous-6 GHz 5G fait référence aux déploiements 5G utilisant un spectre inférieur à 6 GHz. Sub-6Ghz comprend les bandes de fréquences radio inférieures à 6 GHz (6 000 MHz). Avant 2019, toutes les bandes de fréquences radio étaient inférieures à 6 GHz pour les téléphones mobiles.

Les principaux cas d’utilisation de la technologie 5G sont mMTC, eMBB et URLLC. Ensemble, ils sont connus comme le fleuron de la 5G. mMTC est utilisé pour les exigences de longue durée de vie de la batterie et de densité des appareils. Cependant, uRLLC est utilisé pour les exigences de faible latence et de haute fiabilité, et eMMB est utilisé pour des débits de données plus rapides et des exigences d’efficacité spectrale plus élevées. Le sub-6Ghz présente certains avantages : le détournement du chemin du signal transmis dans le sub-6Ghz est inférieur aux fréquences d’ondes millimétriques, et comme il a une basse fréquence, il peut pénétrer le mur épais et fournir une bonne vitesse Internet dans un espace clos .

L’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des entreprises 5G a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 37,6 % sur le marché mondial des entreprises 5G au cours de la période de prévision. Le marché des entreprises 5G en Asie-Pacifique est analysé dans des pays tels que la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, l’Australie et le reste de l’Asie-Pacifique. Les industries et les entités gouvernementales basées en Asie-Pacifique restructurent leur infrastructure de réseau pour offrir des services de mise en réseau à faible latence et à haut débit aux utilisateurs finaux. L’adoption des entreprises 5G ne cesse de croître dans les applications intérieures, ce qui entraîne une augmentation constante du trafic Internet et des connexions causées par l’apparition de la pandémie de COVID-19, qui augmente le besoin de services de réseautage de nouvelle génération.

L’industrie de la téléphonie mobile et des télécommunications en Asie-Pacifique déploie diverses solutions techniques et commerciales avec l’arrivée des petites cellules pour les réseaux 5G. Il s’agit d’un facteur majeur favorisant l’adoption de solutions d’entreprise 5G dans cette région. Les opérateurs mobiles publics en Chine, tels que China Mobile, China Unicom et China Telecom, ont investi dans un plan d’action national 5G pour orchestrer leurs efforts de R&D et de déploiement de l’industrie grâce au soutien du gouvernement central.

Principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs du marché des entreprises 5G sont Ericsson, Huawei technologies co. Ltd., AT&T, NEC Corporation, Nokia Corporation, Samsung, SK Telecom, Juniper Network, Verizon Communications LTD et ZTE Corporation.

Le grand nombre de fournisseurs du marché mondial des entreprises 5G accroît la concurrence entre les principaux acteurs. Pour acquérir un avantage concurrentiel et conserver leur position sur le marché, les fournisseurs de technologies d’entreprise 5G se différencient de leurs concurrents et stimulent la croissance des revenus en intégrant de nouvelles technologies commerciales numériques telles que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et les données à faible coût dans leurs offres.

