La taille du marché des modèles animaux connaît une croissance incroyable en 2030

Selon le Market Statsville Group, la taille du marché mondial des modèles animaux était évaluée à 1 577,3 millions USD en 2021 et devrait atteindre 2 676,8 millions USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 6,1 % de 2022 à 2030. Les scientifiques et les chercheurs utilisent des modèles animaux pour étudier et trouver un remède aux maladies, tester les médicaments finaux avant qu’ils ne soient utilisés sur l’homme et développer de nouveaux produits. Avant d’être testés sur des humains, les nouveaux médicaments sont testés sur des animaux pour s’assurer de leur innocuité et de leur efficacité. Les modèles animaux sont également utilisés dans la découverte et le développement de médicaments, la recherche fondamentale et d’autres domaines.

Les principaux facteurs à l’origine de la croissance de l’industrie sont la demande accrue de modèles animaux pour effectuer diverses études sur les maladies et la physiologie humaine, la sensibilisation accrue des chercheurs aux similitudes physiologiques entre les humains et les animaux, l’importance accrue de la génétique dans les études biomédicales, la préférence accrue pour les tests sur les animaux. en R&D, et l’utilisation accrue de modèles animaux en développement préclinique par plusieurs laboratoires de recherche et industries biopharmaceutiques. En outre, l’augmentation des innovations des modèles animaux, l’augmentation de la demande de médecine personnalisée, l’augmentation du pipeline des sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques et l’augmentation du soutien gouvernemental à l’innovation et au développement de protocoles standard alliés aux modèles animaux sont d’autres facteurs qui stimulent davantage le croissance du marché. Cependant, les réglementations et les lois sur l’utilisation éthique des animaux dans la recherche devraient freiner la croissance du marché des modèles animaux.

Définition de la définition du marché mondial des modèles animaux

L’animal utilisé dans la recherche et les tests biologiques et pathologiques est connu sous le nom de modèle animal. Des modèles animaux sont utilisés car leurs fonctions sont similaires à celles du corps humain. Ils sont utilisés pour rechercher la progression et le développement de diverses maladies, ainsi que pour tester de nouvelles méthodes de traitement avant de mener des essais sur l’homme. Cependant, plusieurs directives de bien-être animal doivent être suivies lors de l’utilisation de modèles animaux pour des expériences. Différents types d’animaux sont utilisés comme modèles animaux, tels que le rat, la souris, le cobaye, le lapin et autres.

Dynamique du marché mondial des modèles animaux

Facteurs : Augmentation de l’adoption de la technologie CRISPR

La technique de CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) est une procédure facile à réaliser et qui fait gagner du temps par rapport aux techniques conventionnelles. Cette technologie a facilité la production rapide et rentable de modèles animaux. Il permet la production de modèles mutants, tels que des modèles de souris mutantes, qu’il était impossible de créer auparavant à l’aide de méthodes conventionnelles. De plus, des modèles animaux knock-in et knock-out ont été fabriqués à l’aide de cette technique pour les tests de sécurité des médicaments.

Contraintes : réglementations et lois pour une utilisation éthique des animaux dans la recherche

La mise en œuvre des lois et réglementations pour la protection et le bien-être des animaux a imposé des pratiques restrictives et des interdictions d’utilisation des animaux à différentes fins. De nombreux pays ont interdit l’utilisation d’animaux dans l’industrie cosmétique. Par exemple, en 2019, l’Australie a interdit l’utilisation de données d’expérimentation animale nouvellement dérivées pour l’industrie cosmétique. De plus, en 2018, l’État brésilien de Minas Gerais a interdit les tests cosmétiques sur les animaux et le Sri Lanka a annoncé un projet de loi général sur le bien-être animal.

Opportunités : Opportunités de croissance dans les marchés émergents

La croissance du marché des modèles animaux devrait être tirée par les opportunités sur les marchés émergents inexploités en raison de la disponibilité d’une infrastructure améliorée de l’industrie de la santé, de l’augmentation du nombre d’industries pharmaceutiques et des dispositifs médicaux et de l’augmentation de la demande d’études sur les modèles animaux. L’industrie de la santé dans les économies émergentes se développe de manière significative en raison de l’augmentation de la demande de systèmes de fabrication plus avancés et des investissements importants des gouvernements pour améliorer les infrastructures de santé.

Portée du rapport de recherche sur le marché mondial des modèles animaux

L’étude classe le marché des modèles animaux en fonction du type d’animal, de l’application et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial.

Par type d’animal Perspectives (revenus, millions USD, 2017-2030)

Rat

Souris

Cochons d’Inde

Lapins

Les autres

Par Application Outlook (Revenu, Millions USD, 2017-2030)

Découverte et développement de médicaments

Rat

Souris

Cochons d’Inde

Lapins

Les autres

Recherche basique

Rat

Souris

Cochons d’Inde

Lapins

Les autres

Les autres

Rat

Souris

Cochons d’Inde

Lapins

Les autres

Par perspectives des utilisateurs finaux (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2030)

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Acad

Instituts de recherche émique

Les autres

Perspectives par région (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2030)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des rats représente la plus grande part de marché, par type d’animal

En fonction du type d’animal, le marché est classé en rats, souris, cobayes, lapins et autres. En 2021, le segment des rats était le plus gros contributeur au marché, avec une part de 61,6 % du marché mondial des modèles animaux. Le rat est un genre de rongeurs muroïdes, également connu sous le nom de type animal Rattus. Rattus norvegicus est l’un des types d’animaux de rat de laboratoire les plus couramment utilisés. Les rats ont plusieurs qualités, ce qui en fait des modèles animaux très appropriés et très appréciés.

Utilisation accrue de modèles de rats pour étudier une variété de troubles complexes, demande accrue de modèles de rats dans la recherche biomédicale pour mieux comprendre les problèmes de santé actuels, progrès accrus dans les outils d’édition de gènes, augmentation de la consommation de médecine personnalisée dans les pays en développement et développés, soutien continu du gouvernement dans la forme d’investissements et de subventions, et l’utilisation accrue de modèles de rats dans dr.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial des modèles animaux a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. Dans le monde, l’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 7,3 % sur le marché mondial des modèles animaux. L’Asie-Pacifique est analysée à travers le Japon, la Chine, l’Inde, l’Australie, la Corée du Sud et le reste de l’Asie-Pacifique. La croissance du marché dans cette région est attribuée à une augmentation de la préférence pour les tests sur les animaux dans la R&D, au soutien du gouvernement pour le développement de protocoles standard liés aux modèles animaux, à l’augmentation du nombre d’essais cliniques et à l’augmentation des dépenses pour ces études, par exemple , selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2019, le nombre d’essais cliniques enregistrés était d’environ 92 % en Asie du Sud-Est et de près de 66 % dans la région de la Méditerranée orientale.

L’Asie-Pacifique devrait afficher la croissance du marché la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation des initiatives et des investissements accrus des gouvernements pour la R&D globale de médicaments utilisant des modèles animaux. De plus, augmentation des implications des essais cliniques sur la souris (MCT) pour des résultats plus projetés, innovations en cours dans les modèles animaux, disponibilité de systèmes de santé avancés, augmentation significative de la demande d’établissements de santé avancés et augmentation des activités précliniques par les CRO et les sociétés pharmaceutiques dans la région sont les principales raisons de la croissance significative du marché. En outre, la concentration croissante des principaux fabricants sur l’expansion de leur présence géographique dans les pays émergents d’Asie-Pacifique pour saisir les opportunités de croissance élevées stimule la croissance du marché.

Principaux acteurs du marché

Le marché des modèles animaux est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que Charles River Laboratories International, Inc, Eurofins Scientific SE, Envigo, GenOway SA, JSR Corporation (Crown Bioscience Inc.), Ozgene Pty Ltd. , PerkinElmer, Inc. (Horizon Discovery Group plc.), Hera BioLabs (Transposagen Biopharmaceuticals), Taconic Biosciences et The Jackson Laboratory.

Les meilleures stratégies gagnantes sont analysées en effectuant une étude approfondie des principaux acteurs du marché des modèles animaux. Une analyse complète des développements récents et des courbes de croissance de diverses entreprises a aidé à comprendre leurs stratégies de croissance et l’effet potentiel sur le marché. Les entreprises sont évaluées sur la base des rapports annuels, des documents déposés auprès de la SEC et des communiqués de presse. Les stratégies clés tracées à partir de l’analyse des développements récents des principaux acteurs du marché des modèles animaux sont les suivantes

