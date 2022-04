Croissance du marché de la beauté propre, tendances, opportunité absolue et chaîne de valeur 2022-2030

La taille du marché mondial de la beauté propre devrait passer de 6 557,2 millions USD en 2021 à 18 058,6 millions USD d’ici 2030, à un TCAC de 13,5 % de 2022 à 2030. La beauté propre signifie qu’un produit est non toxique, sûr et transparent. étiquetage des ingrédients. Tout produit de beauté propre ne contient pas d’ingrédients nocifs pour la peau. Les produits sont dérivés de plantes végétaliennes, sans cruauté envers les animaux, respectueuses de l’environnement, d’origine durable, qui ne contiennent aucune toxine. Ces produits présentent de nombreux avantages, notamment en stimulant le collagène, en diminuant les taches brunes, en étant utilisés comme hydratants et en réduisant l’apparence des rides. De plus, ce produit aide à rétrécir les pores et éloigne l’acné, éclaircit et tonifie la peau. Il existe certains laboratoires de test tiers, des institutions de certification et de vérification si ces produits sont exempts de certains produits chimiques toxiques comme les cancérigènes, les parabènes et autres. L’ECOCERT et l’EWG sont des exemples de fournisseurs tiers d’essais et de certification de produits chimiques.

L’augmentation du lancement de produits de beauté plus sophistiqués et plus propres pour de meilleurs soins de la peau et une augmentation de la demande de produits de beauté avec plus de prudence et de sensibilisation à la peau sont quelques-uns des facteurs clés de la croissance du marché de la beauté propre.

Dynamique du marché mondial de la beauté propre

Les clients sont plus activement autodidactes pour vérifier les étiquettes des ingrédients, regarder des vidéos de l’étranger pour une perspective globale. Ils deviennent curieux de la beauté indépendante, qui consiste souvent à utiliser des ingrédients que les utilisateurs pourraient trouver dans leurs assiettes plutôt que concoctés dans un laboratoire.

De plus, les consommateurs sont plus soucieux de faire de leur peau une toile de fond parfaite pour le maquillage plutôt que de dissimuler les défauts. En conséquence, de plus en plus de consommateurs sont soucieux de leur santé et investissent dans des produits respectueux de l’environnement.

Portée du rapport de recherche sur le marché mondial de la beauté propre

L’étude classe le marché de la beauté propre en fonction du type de produit, du canal de distribution et du type de peau aux niveaux régional et mondial.

Par type de produit

Soin des cheveux

Produits pour le visage

Soin de la peau

Nettoyants

Hydratants

Huile & Sérums

Bronzage naturel

Les autres

Soins bucco-dentaires

Se réconcilier

Produits anti-rides

Par canal de distribution Perspectives

Vente en ligne

La vente au détail

Les autres

Par type de peau

Sécher

Huileux

Normal

Combinaison

Sensible

Perspectives par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial de la beauté propre a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé du marché mondial de la beauté propre au cours de la période de prévision. La région comprend des pays tels que la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, l’Asie du Sud-Est et le reste de l’Asie-Pacifique. La forte croissance économique des pays émergents nationaux tels que la Chine, l’Indonésie, la Malaisie et l’Inde est le moteur de l’expansion de la région.

En raison de l’augmentation rapide des dépenses de consommation en produits de beauté naturels et des initiatives gouvernementales croissantes pour soutenir les produits de beauté propres pour les besoins de produits sans toxines et respectueux de l’environnement, le marché de la beauté propre dans la région Asie-Pacifique est en augmentation. Par exemple, selon le ministère de l’Économie et de l’Industrie, l’industrie des cosmétiques et des soins personnels est l’un des secteurs des produits de consommation à la croissance la plus rapide en Inde, avec un fort potentiel pour les entreprises étrangères.

Principaux acteurs du marché mondial de la beauté propre

Les principaux acteurs du marché mondial de la beauté propre sont :

INIKA

Avons

Beauté honnête

ILIAZuii Biologique

Les abeilles de Burt

Kjær Weis

RMS Beauté Lilah b.,

Jus Beauté

Ere Pérez

Fusion minérale,

séduire

Vapeur

bareMinerals

Beauté de la morsure

Les autres

