Croissance du marché des vaccins pour animaux, tendances, opportunité absolue et chaîne de valeur 2022-2030

Selon le Market Statsville Group, la taille du marché mondial des vaccins pour animaux était évaluée à 9,5 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 14,3 milliards USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 5,3 % de 2022 à 2030. Les vaccins vétérinaires jouent un rôle important dans la protection de la santé animale et publique, assurant l’efficacité de la productivité des animaux destinés à l’alimentation, suffisant à l’alimentation d’une population humaine en constante augmentation. Les vaccins pour animaux ont également réduit les risques posés par de fortes doses d’antibiotiques pour les animaux destinés à l’alimentation et les animaux de compagnie. Les vaccinations vétérinaires sont bénéfiques pour la santé animale et ont un effet majeur sur la santé publique en éliminant les maladies zoonotiques, qui se transmettent des animaux aux humains. L’injection de vaccins contre la rage chez les animaux domestiques et sauvages a permis d’éliminer la rage humaine dans les pays développés. Les développements de la technologie du génie génétique ont conduit à la production de nouveaux vaccins tels que les vaccins à marqueur de gène supprimé, les vaccins à particules pseudo-virales, les vaccins chimériques vivants modifiés recombinants, les vaccins à virus et les vaccins à ADN. L’utilisation de vaccins animaux à grande échelle est nécessaire pour contrôler efficacement les maladies animales et nécessite que les vaccins soient disponibles à des prix raisonnables. Les avancées technologiques dans la technologie des vaccins contribuent à réduire le coût des vaccins vétérinaires.

Le marché devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation de l’adoption d’animaux de compagnie dans le monde et de la sensibilisation accrue à la santé animale concernant le bétail et les animaux de compagnie. De plus, une augmentation de la consommation de viande et de lait et une augmentation de l’émergence de maladies zoonotiques complètent la croissance du marché. Cependant, le coût élevé de la production et du stockage des vaccins et l’administration excessive et inutile de vaccins aux animaux entravent la croissance du marché. De plus, un manque de sensibilisation au bien-être animal chez les propriétaires d’animaux de compagnie entrave l’expansion du marché des vaccins pour animaux.

Définition du marché mondial des vaccins pour animaux

La vaccination des animaux est l’immunisation d’un animal domestique, d’élevage ou sauvage. La croissance de la demande d’assurance pour animaux de compagnie, l’augmentation de la prévalence des maladies animales et l’augmentation des dépenses de santé animale sont quelques-uns des facteurs qui stimulent le marché mondial des vaccins pour animaux.

Le Centre des produits biologiques vétérinaires (CVB) est responsable de la réglementation des vaccins pour animaux et n’accorde des licences d’établissement et des licences de produits qu’aux entreprises, après quoi l’entreprise peut produire et vendre des produits biologiques vétérinaires.

Impact du Covid-19 sur le marché mondial des vaccins pour animaux

L’impact global du COVID-19 devrait rester assez négatif pour les entreprises de vaccins pour animaux opérant dans l’industrie de la santé animale. La pandémie a considérablement affecté les revenus vétérinaires des hôpitaux et des cliniques, en raison d’une baisse du nombre de visites au milieu des fermetures à l’échelle nationale et de l’évolution de l’approche de la santé animale pour fournir des soins aux cas d’urgence et aux animaux gravement malades.

Dynamique du marché mondial des vaccins pour animaux

Facteurs : Augmentation de la prévalence des maladies animales

Les animaux de compagnie tels que les chiens et les chats souffrent de diverses maladies, qui peuvent être mortelles, et nécessitent donc un diagnostic et un traitement précoces. Certaines maladies majeures répandues chez le bétail et les animaux de compagnie comprennent les maladies contagieuses et infectieuses. Les maladies infectieuses telles que la maladie de Carré chez les chiens sont très contagieuses et se propagent à d’autres animaux de compagnie à proximité par voie aérienne. En outre, certains des différents types de maladies affectant le bétail sont la fièvre aphteuse (FA) et la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB). L’incidence élevée de ces maladies a accru la demande de vaccins pour améliorer la qualité de vie des humains en termes de finances et des animaux en termes de santé. Ainsi, une augmentation de la prévalence des maladies chez le bétail et les animaux de compagnie devrait alimenter la croissance du marché des vaccins animaux.

Contraintes : Impact néfaste des vaccins vétérinaires sur la santé humaine et animale

Les effets indésirables courants après la vaccination comprennent l’anaphylaxie, la réaction systémique, l’anémie hémolytique auto-immune, les maladies respiratoires et le sarcome post-vaccinal. Ces effets secondaires conduisent à l’admission de l’animal, entraînant une augmentation du coût pour les propriétaires. En outre, un risque plus élevé de transmission de maladies animales aux humains, en raison de leur pratique consistant à consommer des animaux comme produits à base de viande, devrait entraver l’utilisation de vaccins animaux. Différentes voies d’administration du vaccin chez l’animal entraînent une exposition accidentelle de souches bactériennes ou virales chez l’homme, ce qui augmente la probabilité d’effets indésirables. Par exemple, l’administration par aérosol de vaccins animaux ou l’administration orale de vaccins vivants atténués peut augmenter l’exposition humaine aux vaccins animaux. Ces effets indésirables suscitent des inquiétudes chez les propriétaires d’animaux, limitant leur préférence pour la vaccination des animaux.

Segmentation du rapport de recherche sur le marché mondial des vaccins pour animaux

Le marché mondial des vaccins pour animaux est classé en fonction du produit, du type d’animal et de la région.

Par produit Outlook (Vente

s, milliards USD, 2017-2030)

Vaccins atténués

Vaccins inactivés

Vaccins sous-unitaires

Vaccins toxoïdes

Vaccins conjugués

Vaccins recombinants

Vaccins ADN

Par type d’animal Perspectives (ventes, milliards USD, 2017-2030)

Animal de compagnie

Chiens

Chats

Animaux d’élevage

Bovins

Les cochons

la volaille

Mouton

Les autres

Aquaculture

Perspectives par région (ventes, milliards USD, 2017-2030)

Amérique du Nord

Amérique du Sud

L’Europe 

Asie-Pacifique

Le Moyen-Orient et l’Afrique

Le segment des vaccins atténués représentait la plus grande part de marché, par type de produit

Sur la base du type de produit, le marché mondial des vaccins pour animaux est divisé en vaccins atténués, vaccins sous-unitaires, vaccins toxoïdes, vaccins inactivés, vaccins conjugués, vaccins recombinants et vaccins à ADN. En 2021, les vaccins atténués ont été le principal contributeur du marché mondial des vaccins pour animaux. Les vaccins atténués sont des virus vivants dont le facteur de virulence est altéré de sorte qu’ils ne provoquent aucune maladie chez l’animal. Des délétions spécifiques dans les gènes du virus peuvent être introduites en raison de la disponibilité d’une technologie de pointe.

Les vaccins atténués sont fréquemment utilisés en raison de nombreux avantages, ce qui en fait le principal contributeur à la croissance du marché. Les vaccins atténués produisent une immunité plus forte et plus durable, stimulant à la fois le système immunitaire humoral et cellulaire. De plus, ces vaccins nécessitent moins de doses de rappel que les autres vaccins, ce qui réduit les dépenses de vaccination. Ils ne nécessitent pas d’adjuvants pour être efficaces dans la stimulation du système immunitaire. De plus, ces vaccins peuvent induire une immunité sécrétoire car ils peuvent être administrés par voie intranasale ou intraoculaire.

L’Asie-Pacifique représente la région à la croissance la plus rapide

Sur la base des régions, le marché mondial des vaccins pour animaux a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. Dans le monde, l’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique est analysée dans cinq grands pays, à savoir le Japon, la Chine, l’Australie, l’Inde, la Corée du Sud et le reste de l’Asie-Pacifique. Il y a eu une augmentation significative de la production de vaccins pour répondre aux besoins de santé des animaux de compagnie adoptés. Ces facteurs contribuent à l’essor du développement de la technologie des vaccins.

La principale raison de la croissance du marché des vaccins pour animaux dans les économies en développement telles que l’Inde et la Chine est le rapport coût-efficacité des vaccins vétérinaires proposés aux consommateurs. La croissance est attribuée à l’augmentation du besoin de protection du bétail contre les anéantissements massifs dus aux épidémies, en particulier dans des pays comme l’Inde. Cela stimule finalement la croissance du marché des vaccins pour animaux.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des modèles animaux

Les principaux acteurs incluent Merck & Co., Inc., Vaxxinova, Ceva Santé Animale, Sanofi SA, Romvac, Zoetis Inc., Boehringer Ingelheim GmbH, Biovac, Merial, Anicon Labor GmbH, Nexvet, PHL Associates, Inc., Hygieia Biological Laboratories, Colorado Serum Company, Pfizer et Arko Laboratories, Ltd.

Les meilleures stratégies gagnantes sont analysées en effectuant une étude approfondie des principaux acteurs du marché mondial des vaccins pour animaux. Une analyse complète des développements récents et des courbes de croissance de diverses entreprises a aidé à comprendre leurs stratégies de croissance et l’effet potentiel sur le marché. Les entreprises sont évaluées sur la base des rapports annuels, des documents déposés auprès de la SEC et des communiqués de presse.

