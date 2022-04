Le marché mondial des matériaux de gestion thermique électronique devrait stimuler la croissance jusqu’en 2022-2030

Selon le Market Statsville Group, la taille du marché mondial des matériaux de gestion thermique électronique devrait passer de 5 680,1 millions USD en 2021 à 11 152,8 millions USD d’ici 2030, avec un TCAC de 8,8 % de 2022 à 2030. La gestion thermique devient une technologie vitale défi dans l’électronique moderne, en diminuant la taille des appareils et en augmentant la densité de puissance. Le développement d’interfaces thermiques avancées dans les emballages électriques est une innovation matérielle clé pour permettre une dissipation thermique efficace et améliorer les performances des appareils. Il a attiré des efforts de recherche intensifs de la part des universités et de l’industrie au cours des dernières décennies. Certains cristaux cubiques possèdent une conductivité thermique isotrope élevée souhaitable pour les applications de diffusion de chaleur. Par exemple, avec sa structure en treillis de diamant, le Si utilisé pour les substrats dans la plupart des appareils électroniques modernes est considéré comme un relativement bon conducteur thermique avec une conductivité thermique à température ambiante.

Les progrès récents ont établi une gestion réussie du transfert de chaleur par conduction et ont conduit à de nouvelles structures de guidage de la chaleur telles que des capes thermiques, des concentrateurs, etc. Ces développements impliquent de nouvelles opportunités pour guider le transfert de chaleur dans des systèmes complexes et de nouvelles approches de conditionnement liées à la gestion thermique de l’électronique. Il y a un besoin accru d’une gestion thermique efficace des véhicules électriques à mesure que le marché des véhicules se développe et atteint son plein potentiel. Garder la chaleur sous contrôle permet d’améliorer la charge, l’autonomie, la longévité, les performances et la sécurité des véhicules électriques.

Obtenez un exemple de copie PDF complète du rapport :https://www.marketstatsville.com/request-sample/electronic-thermal-management-material-market

Définition du marché mondial des matériaux de gestion thermique électronique

Tous les appareils et circuits électroniques génèrent de la chaleur et nécessitent donc une gestion thermique pour améliorer la fiabilité et éviter les pannes prématurées. La gestion thermique consiste à surveiller et à contrôler les températures produites par les appareils dans les armoires électriques.

Dynamique du marché mondial des matériaux de gestion thermique électronique

Moteurs : l’adoption croissante d’appareils électroniques dans diverses industries d’utilisation finale est le moteur principal du marché

Les appareils électroniques ont trouvé leur application dans différentes industries d’utilisation finale, notamment l’électronique grand public, l’automobile, l’aérospatiale, la santé et les télécommunications. La demande d’équipements et d’appareils électroniques de ces industries d’utilisation finale a augmenté rapidement au cours de la dernière décennie. La technologie de plus en plus peu coûteuse associée à des industries d’utilisation finale florissantes stimule la demande de produits électroniques. Comme des procédés de fabrication innovants ont été développés et que les matières premières sont largement disponibles, les prix des produits électroniques baissent. De plus, les industries d’utilisation finale telles que l’électronique grand public, l’automobile, l’aérospatiale et les télécommunications se développent sur fond d’augmentation du revenu disponible des consommateurs. Le revenu disponible des consommateurs dans les pays en développement comme l’Inde et la Chine augmente à des taux plus élevés que dans les pays développés.

Faites une demande avant l’achat @ :https://www.marketstatsville.com/buy-now/electronic-thermal-management-material-market?opt=2950

Contraintes: le prix élevé des matériaux de gestion thermique personnalisés entrave considérablement la croissance du marché

Les matériaux de gestion thermique personnalisés sont coûteux en raison de l’exigence de matières premières coûteuses, de machines sophistiquées et d’une main-d’œuvre hautement qualifiée. Les matières premières telles que le bore, le gallium, l’indium et l’arsenic utilisées pour fabriquer des matériaux de gestion thermique sont rares et chères. Selon les données du U.S. Census Bureau, la valeur unitaire moyenne du gallium de qualité inférieure importé en 2017 était estimée à 124 USD par kilogramme, tandis que le prix moyen de l’indium était d’environ 360 USD par kilogramme. De plus, certains nanomatériaux utilisés dans les matériaux de gestion thermique tels que les nanocristaux, les nanofilms et les nanotubes de carbone nécessitent des équipements de pointe et des produits chimiques coûteux.

Opportunités: les progrès technologiques et l’innovation devraient offrir des opportunités favorables aux acteurs du marché

Au cours des dernières années, des recherches approfondies ont été menées dans le domaine de la gestion thermique, principalement en raison du développement rapide d’une informatique plus rapide, moins chère et plus puissante. Avec les progrès de la nanoélectronique et l’émergence de domaines d’application innovants tels que les architectures de piles de puces tridimensionnelles et l’électronique flexible, il existe des opportunités de développer de nouveaux matériaux pour aider à relever certains de ces défis de gestion thermique exigeants.

Segmentation du marché mondial des matériaux de gestion thermique électronique

Le marché des matériaux de gestion thermique électronique a été classé en fonction du produit et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial.

Par perspectives de produit (ventes, millions USD, 2017-2030)

Pâte conductrice

Bande conductrice

Matériaux à changement de phase

Remplisseurs d’espace

Graisses

Par perspectives des utilisateurs finaux (ventes, millions USD, 2017-2030)

Électronique grand public

Automobile

Aérospatial

Soins de santé

Télécommunication

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2030)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hun

gary, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des pâtes conductrices, par produit, représentait la plus grande part de marché

Par produit, le marché a été classé en pâte conductrice, ruban conducteur, matériaux à changement de phase, produits de remplissage et graisses. Le segment des pâtes conductrices devrait être dominé en 2021, avec une part de marché de 39,1 % sur le marché mondial des matériaux de gestion thermique électronique. La pâte conductrice ou thermique est un composé thermoconducteur appliqué entre la source de chaleur et les dissipateurs pour éliminer les entrefers. La plupart des formulations de pâtes conductrices standard incluent des isolants électriques. La pâte conductrice se compose d’une matrice de base et d’une charge thermoconductrice. Les matériaux de matrice typiques comprennent les époxys, les silicones, les uréthanes et les acrylates.

La pâte conductrice ou thermique est un composé thermoconducteur appliqué entre la source de chaleur et les dissipateurs pour éliminer les entrefers. La plupart des formulations de pâtes conductrices standard incluent des isolants électriques. La pâte conductrice se compose d’une matrice de base et d’une charge thermoconductrice. Les matériaux de matrice typiques comprennent les époxys, les silicones, les uréthanes et les acrylates.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

La part de marché sera fournie dans les régions du monde, notamment l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. La région Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 9,5 % sur le marché des matériaux de gestion thermique électronique au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique offre un potentiel substantiel de croissance du marché en raison de la croissance rapide de la Chine, de l’Inde, du Japon, de la Corée du Sud, de l’Indonésie, de la Thaïlande, de la Malaisie, de Singapour, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Le marché des matériaux de gestion thermique électronique dans la région Asie-Pacifique connaîtra une croissance plus rapide en raison de la croissance rapide de pays tels que la Chine, le Japon et l’Inde, ce qui entraînera une augmentation de la demande du marché.

Demande de table des matières complète et de figures et graphiques @https://www.marketstatsville.com/table-of-content/electronic-thermal-management-material-market

Après l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision. La région nord-américaine représente la part de marché considérable, attribuée aux investissements croissants dans les solutions technologiques, à l’adoption de technologies de gestion thermique par de nombreux domaines (c’est-à-dire l’automobile, l’aérospatiale, la santé, l’électronique grand public) et au faible coût d’exploitation. Plusieurs acteurs proéminents dans les technologies de gestion thermique, par exemple, Parker-Hannifin Corp, Advanced Cooling Technologies Inc., Honeywell International Inc. et Gentherm Inc., ont leur siège social dans la région Amérique du Nord.

Principaux acteurs du marché mondial de la gestion thermique électronique

Les principaux acteurs mondiaux du marché des matériaux de gestion thermique électronique comprennent:

Société Boyd

Laird Technologies inc.

Diamant appliqué inc.

Société EDP

Élément Six Ltd

Henkel AG & Company

PLASSYS BESTEK

Société 3M

Parker Hannifin Corp

European Thermodynamics Ltd.

Les meilleures stratégies gagnantes sont analysées en effectuant une étude approfondie des principaux acteurs du marché mondial de la gestion thermique électronique. Une analyse complète des développements récents et des courbes de croissance de diverses entreprises a aidé à comprendre leurs stratégies de croissance et l’effet potentiel sur le marché. Les entreprises sont évaluées sur la base des rapports annuels, des documents déposés auprès de la SEC et des communiqués de presse.

Demande de description du rapport @https://www.marketstatsville.com/electronic-thermal-management-material-market