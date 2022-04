Le marché des huiles essentielles augmente la population gériatrique pour stimuler la croissance 2030

La taille du marché mondial des huiles essentielles devrait passer de 10,6 milliards USD en 2021 à 22,3 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 9,8 % de 2022 à 2030. La sensibilisation des consommateurs aux produits de soins personnels naturels et biologiques, aux aliments et boissons a obligé les fabricants de se concentrer sur les produits naturels à partir de produits synthétiques, ce qui a eu un impact significatif sur le marché mondial des huiles essentielles.

Plusieurs avantages globaux pour la santé liés aux huiles essentielles devraient conduire les huiles essentielles à la demande dans les applications pharmaceutiques et médicales. Contrairement à la plupart des médicaments et médicaments conventionnels, les huiles essentielles n’ont pas d’effets secondaires importants. Les propriétés des huiles essentielles comme celles-ci devraient être un moteur majeur de la croissance du marché.

Le revenu disponible des consommateurs devrait augmenter, parallèlement à l’expansion rapide des industries d’utilisation finale, ce qui stimulera la demande d’arômes et de parfums à base d’huiles essentielles. Les massages, l’aromathérapie et d’autres techniques de relaxation bénéficient tous de ces parfums.

Définition du marché mondial des huiles essentielles

L’huile essentielle est un liquide hydrophobe contenant des composés chimiques volatils issus des plantes. Les huiles essentielles sont produites à partir de matières végétales organiques et doivent être conformes à diverses réglementations et normes pour que les entreprises puissent faire du commerce à l’échelle mondiale.

La plupart des entreprises produisant des huiles essentielles sont des sociétés multinationales qui lancent diverses activités de responsabilité sociale des entreprises (RSE) pour rester bénéfiques et conserver une grande réputation auprès de leurs parties prenantes.

Dynamique du marché mondial des huiles essentielles

Moteurs : préférence croissante des consommateurs pour les produits de soins personnels naturels

Les huiles essentielles sont largement utilisées dans de nombreuses industries d’utilisation finale, y compris l’alimentation et les boissons, les agents de nettoyage, le spa et la relaxation, la médecine et d’autres comme substituts des produits conventionnels. Ces huiles sont principalement dérivées de plantes, de fruits, de fleurs et d’autres matières organiques par des procédés de distillation et d’extrusion. Les huiles essentielles sont largement utilisées comme arômes et parfums dans les applications agro-alimentaires et l’aromathérapie.

Les principales industries d’utilisation finale telles que les cosmétiques et les soins personnels utilisent également de plus en plus les huiles essentielles pour améliorer l’attrait sensoriel et la valeur du produit. On pense que ces huiles raffermissent la peau, favorisent l’élasticité, tonifient la peau et traitent l’acné, la dermatite et les vergetures. Ils contribuent également à l’amélioration des soins des cheveux, des ongles et du corps, renforçant leur attrait auprès des femmes et des adolescentes.

Contraintes : disponibilité limitée des matières premières

Les huiles essentielles sont des liquides hydrophobes hautement concentrés qui contiennent des composés aromatiques volatils dérivés de matières végétales telles que des feuilles, des tiges, des racines, des fleurs et autres. De grandes quantités de matière végétale sont distillées ou macérées pour obtenir souvent de minuscules volumes d’huiles.

De nombreuses forêts ont été abattues pour en tirer de très petites quantités de pétrole. Plusieurs terres arables ont également été converties en terres de monoculture pour cultiver une seule plante ou culture pour en tirer une huile particulière. De grandes firmes multinationales entreprennent la production de ces cultures et plantes qui ne respectent pas l’environnement et mettent en danger de nombreux écosystèmes. Il devient donc de plus en plus difficile de cultiver suffisamment de plantes pour produire une livre d’huile.

Segmentation du rapport de recherche sur le marché mondial des huiles essentielles

Les huiles essentielles mondiales ont été segmentées en fonction du produit, de la méthode d’extraction, de l’application et de la région.

Par perspectives de produit (chiffre d’affaires, milliards USD, 2017-2030)

Orange

Maïs Menthe

Eucalyptus

Citronelle

Menthe poivrée

Citron

Feuille de girofle

Chaux

Menthe verte

Lavande

Les autres

Par méthode d’extraction Outlook (Revenu, milliards USD, 2017-2030)

Distillation

Extraction de dioxyde de carbone

Extraction par presse à froid

Extraction par solvant

Autres méthodes d’extraction (taraudage de résine et macération)

Par Application Outlook (Revenus, milliards USD, 2017-2030)

Médical

Nourriture et boissons

Spa & Détente

Aromathérapie

Huiles de massage

Soins personnels

Produits de beauté

Articles de toilette

Parfums

Les autres

Ménage & Maison

Les autres

Perspectives par région (chiffre d’affaires, milliards USD, 2017-2030)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment orange, par produit, représente la plus grande part de marché

Sur la base du type de produit, le marché a été segmenté en orange, menthe de maïs, eucalyptus, menthe poivrée à la citronnelle, citron, feuille de girofle, citron vert, menthe verte, lavande et autres. L’huile essentielle d’orange est devenue le plus grand segment de marché en 2021 et représentait 31,1 % du volume du marché. L’huile essentielle d’orange est largement utilisée dans les plantes médicinales et les arômes

thérapie. L’huile d’orange est composée de deux composants principaux, à savoir le terpinéol et le limonène. L’huile d’orange est l’une des huiles essentielles les plus couramment utilisées comme arôme alimentaire, déclencheur d’arôme et ingrédient dans les produits de nettoyage. C’est l’huile essentielle d’oranges, scientifiquement intitulée Citrus sinensis. Contrairement au jus d’orange, l’huile essentielle d’orange peut être directement obtenue à partir d’écorces d’orange après l’avoir soumise à un processus de production.

L’huile essentielle d’orange peut être utilisée de diverses manières pour améliorer la santé globale des humains. On prétend qu’il aide à prévenir l’apparition de troubles cognitifs, à détoxifier le corps, à protéger le système immunitaire, à réduire l’apparition de spasmes musculaires et à stimuler un meilleur sommeil.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base de la région, le marché mondial des huiles essentielles a été segmenté en cinq segments, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique. À l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 10,1 % sur le marché mondial des huiles essentielles au cours de la période de prévision. La demande dans cette région est principalement attribuée à la présence d’une population énorme et de divers marchés inexploités qui sont susceptibles d’attirer l’attention des principaux acteurs pour étendre et établir leurs installations d’exploitation et de distribution dans cette région.

La croissance économique des pays en développement tels que la Chine et l’Inde entraîne une augmentation de la population de la classe urbaine, entraînant ainsi les ventes d’huiles essentielles dans ces pays. La demande croissante d’huiles essentielles de l’industrie des arômes et des parfums devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs du marché

Les principales sociétés de préparation opérant sur le marché mondial sont MANE, Flavex Naturextrakte GmbH, Firmenich SA, Synthite Industries Ltd., Takasago International Corporation, Symrise, ROBERTET GROUP, International Flavors & Fragrances Inc., Givaudan, Falcon, BMV Fragrances Pvt. Ltd., VedaOils, PRODUITS DE STYLE DE VIE MOKSHA, Ultra International, Norex Flavors Private Limited et VidyaHerbs.