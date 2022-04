Marché des robots de construction: demande croissante et portée future jusqu’en 2030

La description

La taille du marché mondial des robots de construction était de 284,7 millions USD en 2021 et devrait atteindre 554,9 millions USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 8,7% au cours de la période 2022-2030. L’industrie de la construction est l’un des principaux secteurs économiques mondiaux, contribuant à une grande partie de l’économie mondiale. La robotique et les systèmes automatisés peuvent remédier aux inefficacités et à la faible productivité de l’industrie de la construction. Les robots, les drones, les véhicules autonomes et l’impression 3D sont utilisés dans l’industrie de la construction. Des robots de construction sont utilisés pour effectuer certaines tâches, telles que la maçonnerie, la peinture, le chargement et le bulldozer. Les robots de construction et les systèmes automatisés sont complexes dans leur conception ainsi que dans leur fonctionnement. Ils offrent plusieurs avantages par rapport au travail manuel, notamment une meilleure qualité du travail, des coûts de main-d’œuvre réduits, des économies réalisées sur les améliorations de la sécurité et de la santé, des gains de temps et une amélioration de la productivité. Différents types de robots de construction tels que les robots d’impression 3D, les robots de maçonnerie et les robots de démolition ont trouvé leur application sur le marché de la construction à grande échelle.

La baisse de la productivité du travail devient de plus en plus l’un des problèmes les plus urgents dans le secteur de la construction. Selon l’OCDE, le Bureau américain des statistiques du travail et la Banque mondiale, la croissance de la productivité du travail dans l’industrie de la construction a été en moyenne d’environ 1 % par an au cours des deux dernières décennies, tandis que la croissance de l’économie mondiale totale est de 2,8 % et de 3,6 %. % dans le secteur manufacturier. De plus, la population en âge de travailler de 15 à 64 ans diminue et devrait encore diminuer au cours de la prochaine décennie. Selon la Banque mondiale, 65,57 % de la population totale appartenait à l’âge productif en 2015, qui est tombé à 65,25 % en 2019, et il devrait encore baisser à 64,65 % en 2030. Cette baisse de la population en âge productif devrait créer une pénurie de main-d’œuvre pour l’industrie de la construction.

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/construction-robots-market

Définition du marché mondial des robots de construction

Le robot de construction fait référence à la réduction ou à la suppression complète de l’intervention humaine des principales activités d’automatisation de la construction dans de nombreuses applications, telles que les bâtiments commerciaux et résidentiels, les infrastructures publiques et le démantèlement et la démolition nucléaires.

Impact du Covid-19 sur le marché mondial des robots de construction

La propagation du COVID-19 a eu de graves effets sur la santé humaine et l’économie mondiale. Presque toutes les industries du monde ont été touchées par la pandémie de coronavirus. La baisse des revenus et la montée du chômage ont conduit à une instabilité économique croissante dans l’économie mondiale. De plus, les revenus de nombreuses organisations à travers le monde ont diminué pendant la pandémie. Les industries telles que la fabrication, l’électronique, l’automobile, la construction et les produits chimiques sont parmi les industries les plus touchées par le COVID-19.

Le secteur de la construction a été touché par la propagation du coronavirus. Les projets en cours sont interrompus en raison de divers facteurs, notamment la perturbation de la chaîne d’approvisionnement, la pénurie de sous-traitants et de fournitures et la résiliation de contrats pour contrôler les dépenses. D’autres obstacles concernant les obligations contractuelles, la disponibilité des ressources, les livrables, les mesures de santé et de sécurité et les retards ou annulations de projets sont apparus pendant la pandémie. De plus, plusieurs gouvernements ont ordonné que certaines entreprises cessent de fonctionner pendant la pandémie comme mesure de contrôle. Dans quelques pays, il y a eu des ordonnances spécifiques exigeant la fermeture des chantiers de construction ou autorisant les entrepreneurs à suspendre les travaux et à prolonger le délai jusqu’à la fin de la période d’état d’urgence. Ceci, à son tour, entrave l’industrie de la construction et, par conséquent, le marché des robots de construction.

Dynamique du marché mondial des robots de construction

Moteurs : Croissance du secteur de la construction en raison de l’urbanisation rapide

La croissance de la population urbaine dans les régions en développement est principalement le moteur de la croissance de la construction dans l’industrie. Par exemple, selon les estimations des Nations Unies pour 2030, la population urbaine de l’Inde devrait augmenter de 165 millions d’ici 2030, gonflant Delhi de 10,4 millions de personnes pour devenir la deuxième ville densément peuplée au monde. La croissance de la population urbaine conduit à l’expansion des villes en construisant des bâtiments à la périphérie des villes. De plus, la demande croissante de bâtiments résidentiels augmente encore le secteur de la construction. Selon le Global Housing Watch du FMI, l’immobilier résidentiel dans le monde a généré près de 221,6 milliards de dollars en 2019, en croissance à un taux moyen de 12% en glissement annuel. Le secteur de la construction en pleine croissance et la demande croissante de nouveaux bâtiments résidentiels accélèrent la croissance des robots de construction. L’industrie de la construction dans les économies en développement utilise largement l’automatisation et la robotique en raison d’une pénurie de main-d’œuvre qualifiée et d’une faible productivité du travail.

Contraintes : coût élevé des robots de construction susceptibles de freiner la croissance du marché

Le coût total des robots est l’un des facteurs majeurs

rs considérés avant de les acheter. Le coût d’installation et le coût de fonctionnement des robots sont critiques pour de nombreux utilisateurs finaux dans les pays en développement et les pays développés. Le prix moyen d’un nouveau robot de construction varie de 50 000 USD à 80 000 USD. Après l’ajout de périphériques spécifiques à l’application, le coût du système de robot peut atteindre entre 100 000 USD et 150 000 USD. D’autre part, le coût de la main-d’œuvre contractuelle pour la construction peut être moins cher dans de nombreux pays que celui des robots. Ce facteur de coût élevé rend difficile pour les fabricants de convaincre les consommateurs d’automatiser leurs chantiers de construction. Ainsi, le coût d’installation et les surcoûts découragent les consommateurs d’adopter les robots de construction.

Portée du marché mondial des robots de construction

L’étude classe le marché des robots de construction en fonction du type, de la fonction, de l’automatisation et de l’application aux niveaux régional et mondial.

Vous pouvez acheter le rapport complet @ https://www.marketstatsville.com/buy-now/construction-robots-market?opt=2950

Par type de perspectives (ventes, millions USD, 2017-2030)

Robot traditionnel

Bras robotique

Exosquelette

Par fonction Perspectives (ventes, millions USD, 2017-2030)

Robots d’impression 3D

Robots de maçonnerie

Robots de démolition

Autres fonctions

Par Automation Outlook (ventes, millions USD, 2017-2030)

Entièrement autonome

Semi-Autonome

Par application Outlook (ventes, millions USD, 2017-2030)

Bâtiments commerciaux

Infrastructures publiques

Bâtiments résidentiels

Autres applications

Robots d’impression 3D

Robots de maçonnerie

Robots de démolition

Autre fonction

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2030)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des robots de démolition devrait représenter la plus grande part de marché, par type

Le marché mondial des robots de construction par fonction est largement classé en robots d’impression 3D, robots de maçonnerie, robots de démolition et autres fonctions. En 2021, le segment des robots de démolition représentait la plus grande part de marché de 32,5 % sur le marché mondial des robots de construction. La démolition est une partie essentielle de la construction, en particulier dans le domaine de la rénovation. Lorsqu’un étage d’un bâtiment doit être repensé, une démolition a lieu pour renverser les murs existants afin de laisser de la place pour créer un nouvel aménagement. Les robots de démolition sont beaucoup plus efficaces que les équipements portatifs, ce qui est le principal avantage des robots de démolition. La démolition de grandes structures et de bâtiments à l’aide de robots peut accélérer le processus de démolition, améliorer l’efficacité et économiser du temps et de l’argent. Les robots de démolition permettent à l’opérateur d’opérer en restant à une distance de sécurité des contaminants. Il facilite également l’élimination des déchets et le concassage du béton, ce qui en fait une solution plus conviviale pour l’homme. Les robots facilitent le démantèlement des murs, la collecte des déchets et le broyage du béton dans des espaces restreints. Il facilite également l’élimination des déchets et le concassage du béton, ce qui en fait une solution plus conviviale pour l’homme. Dans les espaces restreints, les robots facilitent le démantèlement des murs, la collecte des déchets et le broyage du béton. Certains robots de démolition utilisent l’hydroélectricité pour faire tomber des matériaux tels que le béton fragile et empêcher la pollution de l’air par la poussière de matériaux.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/construction-robots-market

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Le marché des robots de construction est segmenté en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique parmi les zones géographiques. Dans le monde, l’Asie-Pacifique devrait détenir le TCAC le plus élevé de 11,4 % sur le marché mondial des robots de construction au cours de la période de prévision. La région a longtemps été considérée comme un innovateur dans les robots industriels et l’espace des robots grand public. La Chine est peut-être maintenant le leader mondial de la robotique industrielle, tandis que le Japon est depuis longtemps le foyer éternel des robots axés sur le consommateur.

La demande et l’utilisation de robots de service devraient augmenter prochainement dans la région Asie-Pacifique en raison du développement continu des fabricants chinois et japonais de systèmes robotiques. Divers gouvernements accordent un soutien réglementaire et financier important aux entreprises asiatiques pour ajouter des technologies de robotique de service dans des applications personnelles, industrielles et professionnelles. Avec l’urbanisation croissante et l’énorme présence de réserves naturelles réparties dans divers pays, les entreprises minières et de construction ont commencé à mettre en place des logiciels d’exploitation, des équipements automatisés et des systèmes de communication pour se connecter et opérer sur place. De même, la présence de nombreuses entreprises de fabrication de robots en Chine et au Japon dynamisera le marché dans cette région.

Demande de description du rapport @https://www.marketstatsville.com/construction-robots-market

Principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs du marché mondial des robots de construction incluent TopTecSpezialmaschinen Gmbh, Ekso Bionics, Brokk AB, Komatsu Europe International N.V., Fujita Corporation, Autonomous Solutions, Inc., Giant Hydraulic Tech Co., Ltd., Alpine Sales & Rental Corp. et FBR Limited. Chaque entreprise suit sa propre stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale.