Le marché de l’insémination artificielle devrait se développer à un rythme soutenu 2022-2030

La taille du marché mondial de l’insémination artificielle était de 1 929,2 millions USD en 2021, et il devrait croître à un TCAC de 8,4 % pour atteindre 3 677,9 millions USD d’ici 2030. Selon une enquête de l’OMS, environ 10 % des femmes sont directement ou indirectement affectées par infertilité. En outre, les National Institutes of Health ont signalé que l’infertilité touche environ 12 % des couples en âge de procréer.

Les initiatives gouvernementales et les modifications du système juridique stimulent la demande de procédures d’insémination artificielle. Aux États-Unis, environ 14 États couvrent le traitement de l’infertilité dans le cadre d’une assurance médicale. De plus, au Canada, le gouvernement lance des mesures pour contrôler la population en déclin, où il a parrainé divers cycles d’insémination artificielle et de FIV. De plus, le gouvernement canadien offre jusqu’à 40% de crédits d’impôt aux citoyens qui entreprennent des traitements de fertilité. Au Royaume-Uni, jusqu’à six cycles d’insémination intra-utérine (IIU) sont parrainés par le NHS dans certains cas. Cependant, si le couple ne parvient pas à concevoir par IUI, la FIV est l’alternative préférée.

Définition du marché mondial de l’insémination artificielle

L’insémination artificielle est l’introduction délibérée de sperme dans le col de l’utérus ou la cavité utérine d’une femme afin d’obtenir une grossesse par des moyens autres que les rapports sexuels ou la fécondation in vitro.

Dynamique du marché mondial de l’insémination artificielle

Moteurs : augmentation constante du taux d’infertilité

Le taux d’infertilité augmente dans le monde en raison de la prévalence croissante d’affections telles que la dysfonction érectile et le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK). Des changements importants dans le mode de vie et la préférence croissante des femmes qui travaillent pour concevoir à un âge plus avancé peuvent entraîner des complications. Les problèmes d’infertilité chez les hommes résultent de divers facteurs tels que le stress, la consommation d’alcool, le changement de mode de vie et la réduction du nombre et de la motilité des spermatozoïdes. Une augmentation continue de l’incidence de l’infertilité chez les deux sexes stimule le marché de l’insémination artificielle.

Restrictions : réglementations gouvernementales peu favorables dans certains domaines

L’accès aux ART, y compris l’insémination artificielle, reste un défi dans les pays à faibles ressources. Selon l’OMS, les problèmes d’infertilité touchent 180 millions de personnes dans le monde. L’indisponibilité ou le retard dans l’accès au diagnostic et au traitement de l’infertilité peut nuire aux résultats positifs possibles. Il existe un écart entre le besoin et la disponibilité des soins de santé génésique dans les pays sous-développés et en développement, y compris les soins gynécologiques et obstétriques.

Portée du rapport de recherche sur le marché mondial de l’insémination artificielle

Le marché de l’insémination artificielle est classé en fonction du type, du type de source et de l’utilisation finale aux niveaux régional et mondial.

Par type de perspectives (ventes, millions USD, 2017-2030)

Insémination intra-utérine

Insémination intracervicale

Insémination intravaginale

Insémination intratubaire

Par type de source Perspectives (ventes, millions USD, 2017-2030)

AIH-Mari

AID-Donateur

Par perspectives d’utilisation finale (ventes, millions USD, 2017-2030)

Cliniques de fertilité et autres

Maison

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2030)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment de l’insémination intra-utérine devrait représenter la plus grande part de marché, par type

En fonction du type, le marché mondial de l’insémination artificielle est divisé en insémination intra-utérine, insémination intracervicale, insémination intravaginale et insémination intratubaire. En 2021, le segment de l’insémination intra-utérine (IIU) représentait la plus grande part de marché de 71,1 % sur le marché mondial de l’insémination artificielle. L’insémination intra-utérine est un type de technologie de reproduction assistée qui consiste à introduire des spermatozoïdes directement dans l’utérus à l’aide d’un cathéter. L’IIU est considérée comme le type d’insémination le plus courant. Les spermatozoïdes sont injectés dans l’utérus pour augmenter les chances de fécondation en plaçant les spermatozoïdes au plus près des ovules. L’IIU est prévue pour coïncider avec la période d’ovulation des femmes afin de maximiser les chances de conception. L’analyse hormonale surveille les progrès tout au long du processus en utilisant des ultrasons.

L’IUI est préférée aux autres méthodes car elle est non invasive, abordable, facile à réaliser, présente un minimum de risques et est facile à former. Le taux de grossesse par IUI est supérieur à celui des autres modes d’insémination. La majorité des grossesses surviennent au cours des six premiers cycles. Généralement, l’IIU n’est pas recommandée pendant plus de neuf cycles.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Basé sur les régions, le glob

Le marché mondial de l’insémination artificielle a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 8,7 sur le marché mondial de l’insémination artificielle au cours de la période de prévision. L’augmentation du taux d’infertilité dans cette région et la sensibilisation accrue aux options de traitement devraient stimuler le marché dans cette région. La stigmatisation sociale associée aux ART dans cette région diminue lentement. Le Japon, la Chine et l’Inde sont des marchés notables dans cette région.

Selon une enquête conjointe de l’Association chinoise de la population et du Centre de développement des femmes et des enfants, le taux d’infertilité dans le pays n’a cessé d’augmenter. De plus, le taux de fécondité en Chine était de 1,64 en 2018. Le taux d’infertilité dans le pays est d’environ 10% à 15%. Bien que le gouvernement chinois ait aboli la politique de l’enfant unique, le taux de natalité n’a pas augmenté. Il y a eu 630 000 naissances de moins en 2017 que l’année précédente. De plus, la demande d’ART n’a pas été entièrement satisfaite. L’insémination artificielle coûte environ 361 USD dans le pays. De plus, la consommation croissante d’alcool et de tabac, les heures de travail prolongées et le stress contribuent à augmenter le taux d’infertilité.

Principaux acteurs du marché

Certaines des principales entreprises du marché sont Genea Limited, Rinovum Women’s Health, LLC, Vitrolife, FUJIFILM Irvine Scientific, Pride Angel, KITAZATO CORPORATION et Rocket Medical plc. Chaque entreprise suit sa propre stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale.