Croissance du marché des tests de sécurité biologique, tendances, énormes opportunités commerciales et chaîne de valeur 2022-2030

La taille du marché mondial des tests de sécurité des produits biologiques devrait atteindre 11,2 milliards USD d’ici 2030, contre 4,4 milliards USD en 2021, avec un TCAC de 12,4 % au cours de la période de prévision. La production croissante de produits biologiques de nouvelle génération par les grandes sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques est un moteur de croissance du marché à fort impact. L’augmentation qui s’ensuit est une conséquence de la forte prévalence mondiale des maladies cibles, qui a incité les entreprises à produire des produits biologiques avancés. Par conséquent, le besoin élevé de produits biologiques a entraîné une croissance extraordinaire des entreprises biopharmaceutiques.

De plus, le nombre croissant d’investissements en R&D initiés par les entreprises est l’un des principaux facteurs de croissance potentiels qui dynamiseront le marché. En outre, le fardeau croissant des maladies chroniques présent dans cette région devrait stimuler l’inclinaison des chercheurs et des professionnels de la santé vers les technologies de pointe, ce qui devrait à son tour élargir les possibilités de croissance.

Définition du marché mondial des tests de sécurité biologique

Les tests biologiques décrivent les expériences standardisées qui déterminent la toxicité d’une substance ou d’un matériau en évaluant son résultat sur des organismes vivants.

Les tests sont conçus pour utiliser des organismes appropriés et des mesures d’effets sensibles dans le milieu d’intérêt pendant une durée de test spécifiée.

Dynamique du marché mondial des tests de sécurité biologique

Moteurs : Nombre croissant d’initiatives et de recommandations gouvernementales

Le nombre croissant d’initiatives gouvernementales visant à promouvoir les produits de test de sécurité biologique devrait stimuler la croissance globale du marché au cours de la période de prévision. Les taux élevés de contamination microbienne et la charge microbienne lors de la fabrication de produits pharmaceutiques et biologiques sont des facteurs clés qui poussent le gouvernement et les organisations privées à améliorer les pratiques de sécurité biologique sous-jacentes. La contamination microbienne est connue pour exercer un impact énorme sur la fabrication de produits biologiques et pharmaceutiques, résultant généralement de la variabilité des produits, d’une perte significative de puissance, d’une dégradation précoce due à des niveaux élevés d’endotoxines bactériennes. De plus, la contamination en laboratoire a stimulé le développement et le perfectionnement des postes de travail en intégrant des outils de test de sécurité biologique.

Contraintes : processus d’approbation chronophage

Le coût important associé et le temps nécessaire au processus d’approbation des dispositifs médicaux, des produits biologiques et des produits pharmaceutiques constituent le facteur de restriction le plus critique pour l’industrie. De plus, le montant élevé des investissements en R&D impliqués dans le développement de nouvelles technologies de ces systèmes est un facteur clé contribuant à leurs coûts élevés. De plus, le manque de disponibilité et d’opportunités de financement pour les nouveaux acteurs dans les économies émergentes empêche ces acteurs d’investir davantage dans la recherche et le développement. De plus, les faibles niveaux de sensibilisation associés aux procédures de test de sécurité biologique et à leurs avantages dans les économies émergentes devraient également avoir un impact négatif au niveau mondial et sont considérés comme l’un des moteurs de la croissance du marché.

Segmentation du rapport de recherche sur le marché mondial des tests de sécurité biologique

L’étude classe le marché des tests de sécurité biologique en fonction du produit, du type de test et de l’application aux niveaux régional et mondial.

Par perspectives de produit (ventes, millions USD, 2017-2030)

Réactifs & kits

Prestations de service

Instruments

Par Test Outlook (ventes, millions USD, 2017-2030)

Tests de stérilité

Tests d’authentification et de caractérisation des lignées cellulaires

Tests de biocharge

Tests d’endotoxines

Tests de détection d’agents adventices

Tests de détection de la contamination résiduelle de l’hôte

Les autres

Par application Outlook (ventes, millions USD, 2017-2030)

Cellule souche

Tissus et produits à base de tissus

Thérapie génique

Sang et produits à base de sang

Vaccins et thérapeutiques

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2030)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des réactifs et des kits représentait la plus grande part de marché, par produit

Basé sur le produit, le marché mondial des tests de sécurité biologique est divisé en réactifs et kits, services et instruments. Les réactifs et les kits détenaient une part dominante dans le segment des produits en 2021. La part substantielle est attribuée aux réactifs étant une composante majeure des tests de sécurité biologique. De plus, les progrès et les modifications croissants dans la formulation des réactifs et des kits sont présumés être responsables de la tendance des techniciens de laboratoire à incorporer ces produits, en particulier dans l’évaluation toxicologique. Les progrès comprennent l’intégration

la technologie enzymatique, les ADN marqueurs et les technologies de profilage, telles que les transcriptomes, la protéomique et la métabolomique. Les produits sont également préférés dans les études de comparabilité de qualité pour démontrer leurs niveaux d’efficacité, contribuant à la part de segment élevée.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial des tests de sécurité biologique a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 13,1 % au cours de la période de prévision. Le taux de croissance exponentiel peut être attribué à l’augmentation des dépenses de santé, à la demande d’une meilleure qualité des infrastructures dans les laboratoires et la recherche clinique et à l’adoption de techniques compactes et peu coûteuses dans la recherche clinique. On pense également que la croissance lucrative enregistrée par cette région est le résultat de l’augmentation des dépenses de santé et de la sensibilisation croissante aux avantages des outils de test de sécurité biologique.

De plus, les politiques réglementaires appliquées par les organisations de soins de santé favorisant une plus grande biosécurité et améliorant la qualité des infrastructures de soins de santé devraient encore élargir les opportunités de croissance à l’avenir. De plus, l’Asia?Pacific Biosafety Association forme les professionnels concernés de la région aux principes et pratiques de biosécurité, élargissant ainsi les perspectives de croissance pour cette région.

Principaux acteurs du marché

Le marché des tests de sécurité biologique est de nature légèrement concentrée, avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que Avance Biosciences, Cytovance Biologics, Eurofins Scientific, Lonza, Merck KGaA, Promega Corporation, Thermo Fisher Scientific, Toxikon, WuXi AppTec et Biomerieux SA . Chaque entreprise suit sa propre stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale.