Demande croissante du marché des diagnostics du cancer et opportunités futures énormes d’ici 2030

La taille du marché mondial des diagnostics du cancer était de 175,1 milliards USD en 2021 et devrait croître à un TCAC de 7,2 % pour atteindre 305,3 milliards USD d’ici 2030. La prévalence croissante des cas oncologiques, la demande croissante de tests de dépistage efficaces et les progrès technologiques constants dans les diagnostics sont les principaux facteurs qui stimulent la demande d’outils de dépistage dans le monde entier. En outre, la sensibilisation croissante et les initiatives gouvernementales de soutien sont des facteurs supplémentaires qui devraient stimuler la croissance du secteur au cours de la période de prévision.

Le cancer est l’une des principales causes de décès dans le monde. De plus, selon les données publiées par l’OMS, le nombre de nouveaux cas de cancer devrait augmenter d’environ 70 % en quelques décennies. L’organisation a également affirmé que le cancer est la deuxième cause de décès aux États-Unis et représente près d’un décès sur quatre dans le pays. La prévalence croissante du cancer stimule la demande de diagnostics du cancer.

La détection précoce du cancer augmente les chances de succès du traitement. Ainsi, une nouvelle technologie capable de détecter précocement la croissance tumorale (avant même que les signes et symptômes ne soient observés) est en forte demande. Les techniques d’imagerie supérieures sont très demandées pour le dépistage du cancer.

Définition du marché mondial des diagnostics du cancer

Le cancer est une maladie dans laquelle des cellules anormales se divisent sans contrôle et envahissent les tissus voisins. Les cellules cancéreuses peuvent également se propager à d’autres parties du corps par les systèmes sanguin et lymphatique. Il existe plusieurs types principaux de cancer.

Le diagnostic est le processus d’identification d’une condition, d’une maladie ou d’une blessure à partir de ses signes et symptômes. Des antécédents médicaux, un examen physique et des tests, tels que des tests d’imagerie, des analyses de sang et des biopsies, peuvent être utilisés pour aider à établir un diagnostic.

Dynamique du marché mondial des diagnostics du cancer

Moteurs : Initiatives prises par le gouvernement et les organisations mondiales de la santé pour sensibiliser au cancer

Le cancer a le taux de mortalité le plus élevé au monde. Le gouvernement et certaines organisations mondiales de santé entreprennent des initiatives de sensibilisation à travers diverses campagnes. Ces programmes visent à sensibiliser les gens aux signes, symptômes et complications du cancer.

L’American Cancer Society recommande aux femmes âgées de 45 à 55 ans de passer des mammographies au moins une fois par an. De tels programmes augmentent le nombre de cas de cancer diagnostiqués chaque année puisque davantage de personnes se soumettent volontairement à un dépistage aux premiers stades de la maladie.

Contraintes : Manque de sensibilité et de spécificité

La détection précise de la progression du cancer est très importante pour sélectionner un schéma thérapeutique approprié. Actuellement, les tests disponibles montrent des résultats faussement positifs dans certains cas. Ainsi, des tests de confirmation de soutien doivent être effectués, ce qui augmente la charge monétaire des patients. Les tests utilisant des biomarqueurs spécifiques et des marqueurs tumoraux donnent des résultats comparativement plus précis. Cependant, les biomarqueurs spécifiques et les biomarqueurs tumoraux ne sont pas disponibles en abondance. En conséquence, le manque de tests très sensibles freine la croissance du marché.

Portée du rapport de recherche sur le marché mondial des diagnostics du cancer

L’étude classe le marché du diagnostic du cancer en fonction du type de dépistage, de l’application et de l’utilisation finale aux niveaux régional et mondial.

Par type de criblage Perspectives (ventes, millions USD, 2017-2030)

Tests de laboratoire

Tests génétiques

Imagerie

Endoscopie

Biopsie

Autre (lavement baryté)

Par application Outlook (ventes, millions USD, 2017-2030)

Cancer du sein

Cancer colorectal

Cancer du col de l’utérus

Cancer du poumon

Cancer de la prostate

Cancer de la peau

Leucémie

Cancer du rein

Cancer du foie

Cancer du pancréas

Cancer des ovaires

Les autres

Par perspectives d’utilisation finale (ventes, millions USD, 2017-2030)

Hôpitaux et Cliniques

Laboratoires de diagnostic

Centres d’imagerie diagnostique

Instituts de recherche

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2030)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment de l’imagerie représente la plus grande part de marché, par type de dépistage

Le marché mondial du diagnostic du cancer est divisé en tests de laboratoire, tests génétiques, imagerie, endoscopie, biopsie et autres en fonction du type de dépistage. En 2021, le segment de l’imagerie représentait 27,5 % du marché mondial du diagnostic du cancer. Les tests d’imagerie peuvent aider à confirmer la présence d’une tumeur en conjonction avec des tests de laboratoire et génétiques. La tomodensitométrie (TDM), l’imagerie par résonance magnétique (IRM), les rayons X, les ultrasons et d’autres tests radiographiques sont des exemples de tests d’imagerie. L’un des inconvénients des modalités d’imagerie est que l’ingestion

Les ions de matériaux fluorescents et radioactifs utilisés dans la formation d’images peuvent entraîner divers effets secondaires. De plus, les patients porteurs de stimulateurs cardiaques ne sont pas des candidats appropriés pour l’imagerie car les composants métalliques des stimulateurs cardiaques implantés provoquent des interférences dans les examens IRM.

L’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial du diagnostic du cancer a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. Dans le monde, l’Asie-Pacifique devrait détenir le TCAC le plus élevé de 7,7 % sur le marché mondial du diagnostic du cancer au cours de la période de prévision. Le développement économique de pays comme l’Inde et la Chine devrait alimenter la croissance du marché. L’importante population et le faible revenu par habitant dans la région Asie-Pacifique ont entraîné une forte demande d’options de traitement abordables.

Les entreprises internationales sont impatientes d’investir dans des pays en développement comme la Chine, le Japon et l’Inde. Ainsi, de nombreux partenariats de collaboration et alliances stratégiques sont formés avec des entreprises de cette région pour stimuler la recherche sur le cancer et sensibiliser aux signes, symptômes et tests de diagnostic disponibles pour le dépistage du cancer.

Principaux acteurs du marché

Chaque entreprise suit sa propre stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale. Abbott Laboratories, Becton, Dickinson and Company, Bio-Rad Laboratories, Inc., Roche Holdings AG, Danaher Corporation, Hologic, Inc., Koninklijke Philips NV, Qiagen NV, Siemens Healthcare GmbH et Thermo Fisher Scientific Inc comptent parmi les principaux acteurs du marché.