On estime que le marché de l’impression 3D dentaire apportera des rendements vertigineux aux investisseurs d’ici la fin des prévisions jusqu’en 2030

La taille du marché mondial de l’impression 3D dentaire en 2021 était de 2,1 milliards USD et devrait enregistrer un TCAC de 29,3 % pour atteindre 16,4 milliards USD d’ici 2030. Une forte demande et des besoins non satisfaits sur le marché dentaire en raison de l’incidence croissante des maladies dentaires sont attendus. croître tout au long de la période de prévision. Une augmentation du nombre de chirurgies dentaires et d’implantations et le besoin croissant de services personnalisés devraient contribuer à la croissance des techniques d’impression 3D.

La prévalence large et universelle des affections et maladies dentaires représente un fardeau coûteux pour les services de santé. Ceux-ci comprennent les défauts de l’émail des dents, les maladies parodontales, les caries dentaires et l’érosion dentaire. La nutrition et les habitudes alimentaires affectent la santé bucco-dentaire de plusieurs façons. Par exemple, une consommation prolongée de tabac peut entraîner des caries dentaires, une érosion dentaire, des défauts d’émail et des maladies parodontales chez les adultes.

Les caries dentaires sont des cavités dans les dents. Ils sont le résultat d’une carie causée par des infections bactériennes. Un certain type de bactéries produit des acides qui érodent l’émail et la dentine des dents. L’érosion dentaire est une perte progressive des tissus durs dentaires de la surface due à l’attrition et à l’abrasion des dents au fil du temps. La maladie parodontale survient principalement chez les adultes en raison d’une carence en vitamine C dans le corps ou d’une consommation excessive de tabac.

Définition du marché mondial de l’impression 3D dentaire

L’impression 3D dentaire crée une image 3D des dents et des gencives. Un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) permet au dentiste de concevoir numériquement la réparation dentaire et d’imprimer le produit fini sur une imprimante 3D.

Les utilisations de l’impression 3D comprennent la production de guides de forage pour les implants dentaires, la production de modèles physiques pour la prosthodontie, l’orthodontie et la chirurgie, la fabrication d’implants dentaires, craniomaxillofaciaux et orthopédiques, et la fabrication de chapes et d’armatures pour l’implant et la prothèse dentaire. restaurations.

Dynamique du marché mondial de l’impression 3D dentaire

Moteurs : améliorer l’infrastructure des soins de santé dans les économies émergentes

Le marché de l’impression 3D dentaire dans les pays développés, tels que les États-Unis, l’Australie, l’Allemagne et la France, est mature par rapport à d’autres pays en développement en raison de la forte présence d’acteurs clés du marché et de la forte demande de produits dentaires. En revanche, dans les pays en développement d’Asie et d’Amérique latine, le taux d’adoption de ces produits est modéré en raison d’une faible sensibilisation et d’un manque d’infrastructures dentaires, telles que des cliniques et des praticiens dentaires. Cependant, des augmentations constantes des revenus disponibles et une croissance économique régulière de ces pays devraient alimenter la croissance du marché. Les investissements des entreprises dans les marchés en développement rapide devraient croître à un rythme lucratif, à condition que les activités de tarification et de distribution soient menées de manière efficace. En outre, l’amélioration de la sensibilisation des utilisateurs finaux à l’importance et aux avantages des soins dentaires devrait également augmenter le marché.

Contraintes : coût élevé des imprimantes 3D dentaires

Le marché mondial de l’impression 3D dentaire a connu une croissance robuste ; cependant, le marché fait face à quelques obstacles. Le coût élevé des imprimantes 3D dentaires et les coûts de traitement associés sont les principales contraintes. Dans les économies émergentes, l’abordabilité des imprimantes 3D dentaires est le principal problème, ce qui entraîne une adoption lente des produits et services concernés. Le coût moyen des imprimantes 3D dentaires est d’environ 1 00 000 USD par unité, ce qui est substantiel pour les entreprises à investir. De plus, il existe un surcoût associé à ces imprimantes, tel que celui des accessoires, le coût d’approvisionnement en matières premières et le coût de la formation. Cela pourrait réduire les marges bénéficiaires des fabricants, freinant ainsi la croissance du marché.

Étendue du marché mondial de l’impression 3D dentaire

Le marché de l’impression 3D dentaire est classé en fonction du produit et du service, de la technologie, de l’application et de l’utilisation finale aux niveaux régional et mondial.

Par perspectives de produit et de service (chiffre d’affaires, milliards USD, 2017-2030)

Prestations de service

Matériaux

Équipement

Par perspectives technologiques (chiffre d’affaires, milliards USD, 2017-2030)

Photopolymérisation en cuve

Stéréolithographie

Traitement numérique de la lumière

Technologie Polyjet

Dépôt fondu

La modélisation

Frittage Laser Sélectif

Les autres

Par Application Outlook (Revenus, milliards USD, 2017-2030)

Orthodontie

Prosthodontie

Implantologie

Par perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD, 2017-2030)

Cliniques dentaires

Laboratoires dentaires

Instituts universitaires et de recherche

Perspectives par région (chiffre d’affaires, milliards USD, 2017-2030)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Basé sur la technologie, le marché mondial de l’impression 3D dentaire est divisé en photopolymérisation en cuve, technologie polyjet, dépôt par fusion, modélisation, frittage sélectif au laser, etc. En 2021, le segment du frittage sélectif au laser détenait la plus grande part de marché de 33,3 % sur le marché mondial de l’impression 3D dentaire. Le frittage sélectif par laser (SLS) est une technique de fabrication additive qui utilise le laser comme source d’énergie pour le frittage de matériaux alimentés (généralement du nylon ou du polyamide). Le laser vise des points prédéfinis dans un modèle 3D, généré par des outils de simulation, liant un matériau alimenté pour créer une structure solide.

La part de marché la plus élevée de ce segment peut être attribuée à ses avantages par rapport à d’autres technologies, telles qu’une meilleure résistance chimique, une biocompatibilité plus élevée et une excellente finition de surface.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial de l’impression 3D dentaire a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 29,9 % sur le marché mondial de l’impression 3D dentaire, au cours de la période de prévision. La croissance du marché de l’impression 3D dentaire est attribuable au nombre croissant de patients subissant des chirurgies de remplacement de dents, à l’augmentation des activités commerciales des principaux acteurs de l’industrie et à l’amélioration des infrastructures de soins dentaires dans la région. La forte population gériatrique, l’augmentation du revenu par habitant, la croissance du tourisme dentaire et les politiques gouvernementales favorables ont également contribué à la croissance du marché. La Chine et l’Inde sont les principaux moteurs de la croissance dans la région, les entreprises multinationales se concentrant sur les investissements dans ces pays.

Le marché chinois de l’impression 3D dentaire devrait bénéficier de la forte prévalence des maladies dentaires, de l’augmentation des besoins non satisfaits et de l’augmentation de l’activité industrielle au cours de la période de prévision. Le gouvernement chinois se concentre sur la construction d’une infrastructure de soins de santé robuste. Dans cette optique, le ministère chinois de l’industrie et des technologies de l’information (MIIT) a élaboré un plan directeur pour l’industrie de l’impression 3D dans le pays.

Principaux acteurs du marché

Certains des principaux acteurs sont 3D Systems Corp, Stratasys Ltd, Renishaw Plc., SLM Solutions Group, Dentsply Sirona, Straumann Group, Roland DG Corp, EnvisionTEC et Formlabs. Ces acteurs du marché se concentrent sur des stratégies de croissance telles que les fusions et acquisitions, les partenariats et le lancement de nouveaux produits.