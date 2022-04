Marché des pièces à main dentaires avec processus de fabrication et prévision du TCAC d’ici 2030

La description

La taille du marché mondial des pièces à main dentaires devrait passer de 1 563,0 millions USD en 2021 à 2 274,3 millions USD d’ici 2030, à un TCAC de 4,8 % de 2022 à 2030. Une pièce à main dentaire est un dispositif mécanique qui aide les dentistes à maintenir l’équilibre des commandes. et le contrôle de nouvelles procédures de restauration et d’endodontie. La pièce à main dentaire est indiquée comme un moteur dentaire ou un foret dentaire. De plus, ils sont normalement utilisés pour les procédures dentaires pour enlever les structures dentaires, façonner les dents, nettoyer les dents et les polir. Au cours des dernières années, les soins dentaires ont connu une augmentation rapide de l’adoption de produits de marque et technologiquement améliorés. De plus, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les caries sont l’une des situations chroniques les plus courantes signalées aux États-Unis. Cependant, il y a eu une augmentation des programmes de dentisterie parrainés par diverses organisations gouvernementales et commerciales, ce qui a entraîné une augmentation de l’utilisation des pièces à main dentaires dans le monde entier.

Le marché des pièces à main dentaires est stimulé par la demande accrue de procédures cosmétiques par les patients de tous les groupes. La croissance de la demande a été alimentée principalement par deux groupes de patients, la génération Y et les baby-boomers, la génération Y représentant une part croissante. Les progrès des technologies numériques et le nombre croissant de cabinets proposant des procédures pour créer des sourires attrayants contribuent également à la croissance. En outre, les médias populaires, en particulier la télévision, influencent les normes sociales concernant l’apparence des personnes, ce qui est susceptible d’avoir un impact sur la demande de diverses procédures dentaires esthétiques. De plus, les services dentaires esthétiques sont très demandés car les consommateurs sont prêts à investir dans leur apparence. De plus, la demande croissante d’implants, de facettes, de collage direct, d’orthodontie, de chirurgie plastique parodontale, de couronnes en porcelaine, de ponts fixes, de blanchiment des dents et d’obturations de couleur dentaire alimentera de manière exponentielle le marché des pièces à main dentaires.

Définition du marché mondial des pièces à main dentaires

Une pièce à main dentaire est un instrument permettant de tenir des fraises dentaires pour enlever la structure dentaire ou pour lisser et polir les matériaux de restauration. Les rotations de la pièce à main ont été mesurées en rotations par seconde. Les pièces à main peuvent être alimentées par une turbine à air ou un moteur électrique et sont caractérisées comme hautes ou basses selon leur vitesse de rotation.

Impact du Covid-19 sur le marché mondial des pièces à main dentaires

La pandémie de coronavirus (COVID-19) a mis à l’épreuve les professions et les systèmes de santé dentaire et a suscité différentes vitesses de réaction et types de réponse dans le monde. L’impact du COVID-19 sur le marché dentaire est plus sévère en Europe et aux États-Unis. Tous les soins dentaires de routine ont été suspendus dans les pays touchés par la maladie COVID-19 pendant la période pandémique.

De nombreux événements dentaires à travers l’Europe ont été reportés en raison de l’épidémie de coronavirus. La société Exocad, récemment acquise par Align Technology, a annoncé que son événement Insights 2020 serait repoussé de mi-mars à septembre. En attendant, le troisième congrès de l’European Aligner Society, qui devait se tenir à Malte du 19 au 21 mars, a été déplacé en novembre.

Dynamique du marché mondial des pièces à main dentaires

Facteurs déterminants : augmentation de l’incidence des maladies dentaires et développement du tourisme dentaire

Selon l’étude Global Burden of Disease Study 2017, les troubles bucco-dentaires touchent environ 3,5 milliards de personnes dans le monde, la carie des dents permanentes étant la maladie la plus fréquente. En outre, il est prévu que 2,3 milliards de personnes dans le monde souffrent de carie dentaire permanente, avec plus de 530 millions d’enfants souffrant de carie dentaire primaire. Les maladies bucco-dentaires sont très répandues dans le monde, ce qui pose un problème de santé publique très sérieux. En raison des changements démographiques, y compris la croissance et le vieillissement de la population, le fardeau cumulatif des affections bucco-dentaires augmente considérablement. De plus, les consommations de sucre, d’alcool et de tabac sous-jacentes aux déterminants sociaux et commerciaux sont des facteurs de risque associés aux maladies bucco-dentaires. De plus, le tourisme dentaire, une tendance croissante facilitée par la facilité des voyages, de l’information et du commerce dans le sillage de la mondialisation, est devenu une source de revenus majeure dans les pays en développement de la région Asie-Pacifique et peut contribuer à l’augmentation de la demande de coiffes dentaires. .

Contraintes : Absence de politiques de remboursement et manque de sensibilisation aux problèmes de santé bucco-dentaire

Comme ils manquent de connaissances en matière de soins de santé et de ressources financières pour se faire soigner, la plupart des personnes touchées par la maladie bucco-dentaire appartiennent à des groupes à faible revenu. Même dans les pays développés tels que les États-Unis Medicares, le programme national d’assurance maladie pour les personnes âgées et les jeunes bénéficiaires handicapés ne couvre pas les soins dentaires de routine. La majorité des gens n’ont aucune couverture dentaire. Une couverture d’assurance dentaire limitée ou inexistante peut entraîner des frais relativement élevés pour certains et des soins de santé bucco-dentaire pour d’autres. De plus, les polices ne couvrent pas les services dentaires préventifs de routine tels que les examens,

les nettoyages, les radiographies ou les services vitaux mineurs et majeurs tels que les obturations, les couronnes ou les prothèses dentaires.

Segmentation du rapport de recherche sur le marché mondial des pièces à main dentaires

L’étude classe le marché des pièces à main dentaires en fonction du produit, de la vitesse et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial.

Par perspectives de produit (ventes, millions USD, 2017-2030)

Pièces à main hybrides air-électriques

Pièces à main pneumatiques

Pièces à main électriques

Par perspectives de vitesse (ventes, millions USD, 2017-2030)

Grande vitesse

Faible vitesse

Par perspectives des utilisateurs finaux (ventes, millions USD, 2017-2030)

Cliniques dentaires

Hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2030)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des pièces à main pneumatiques devrait représenter la plus grande part de marché, par produit

Sur la base des produits, le marché est divisé en pièces à main hybrides air-électriques, pièces à main pneumatiques et pièces à main électriques. En 2021, le segment des pièces à main pneumatiques représentait la plus grande part de marché de 64,2 % sur le marché mondial des pièces à main dentaires. Les pièces à main pneumatiques sont les pièces à main les plus utilisées dans les soins dentaires. Le marché est principalement tiré par une population vieillissante et la prévalence croissante des maladies bucco-dentaires dans le monde. Les pièces à main pneumatiques ont conservé leur popularité et gagné en importance avec des moteurs sans balais avancés et divers accessoires de contre-angle. Avec plusieurs applications en dentisterie générale, en endodontie et en implantologie, la demande de pièces à main pneumatiques reste toujours élevée. Dans de nombreux pays du monde, la grande vitesse, la pièce à main pneumatique est l’option préférée, car le système de pièce à main pneumatique est beaucoup moins cher qu’une pièce à main électrique et facile à entretenir.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial des pièces à main dentaires a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 5,5 % sur le marché mondial des pièces à main dentaires au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique offre un potentiel substantiel de croissance du marché en raison de la croissance rapide de la Chine, de l’Inde, du Japon, de la Corée du Sud, de l’Indonésie, de la Thaïlande, de la Malaisie, de Singapour, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Le marché des pièces à main dentaires en Asie-Pacifique devrait se développer au rythme le plus rapide. Le marché des pièces à main dentaires dans la région Asie-Pacifique devrait être tiré par le Japon, l’Inde et la Chine. Cette industrie devrait avoir une énorme opportunité en raison de la fréquence croissante des problèmes dentaires et de l’expansion des infrastructures de soins de santé. En raison de la consommation de cigarettes, d’une mauvaise alimentation, d’une mauvaise hygiène bucco-dentaire et de la consommation d’alcool, la forte prévalence des problèmes dentaires a un impact significatif sur le marché. Une activité accrue a été démontrée dans l’utilisation de biomatériaux améliorés, la conception d’implants, la modification de surface et la fonctionnalisation de surface pour améliorer les résultats du traitement à long terme, soulignant la nécessité des implants dentaires.

Principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs du marché mondial des pièces à main dentaires sont Nakanishi Inc., DENTSPLY SIRONA Inc., Dentatus AB, KaVo Dental GmbH, Inovadent, A-dec, Inc. Étant Foshan Medical Equipment co., ltd., Dentamerica Inc., Medidenta et Dentflex . Chaque entreprise suit sa propre stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale.