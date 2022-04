Le marché des appareils de surveillance de l’épilepsie connaîtra une croissance significative d’ici 2030

La taille du marché mondial des dispositifs de surveillance de l’épilepsie devrait croître à un TCAC de 6,6 % de 2022 à 2030. En outre, le marché connaît une forte croissance de sa part de marché, passant de 61,5 milliards USD en 2021 à 96,6 milliards USD d’ici 2030. Le dispositif de surveillance de l’épilepsie est utilisé pour diagnostiquer les anomalies cérébrales grâce à différents appareils. Selon les centres de contrôle et de prévention des maladies, environ 3,4 millions d’Américains, dont 470 000 enfants, vivent avec l’épilepsie. De plus, selon l’Institut national de la santé, environ 35 % ne répondent pas aux médicaments pour contrôler les crises. De nombreux appareils ont été lancés au cours des dernières décennies, tels que la SmartWatch Inspyre™ portable mHealth pour l’Apple Watch. mHealth wearable est utilisé pour suivre les crises d’épilepsie et alerter les équipes soignantes. Cela améliore la sécurité du patient.

En outre, la sensibilisation croissante à l’épilepsie et l’utilisation accrue d’appareils de surveillance alimentent la croissance du marché. Cependant, les défis diagnostiques entravent le marché mondial des dispositifs de surveillance de l’épilepsie. Diagnostiquer avec précision l’épilepsie est difficile car les cliniciens ont rarement l’occasion d’observer les crises, et il existe de nombreux types de crises et de syndromes épileptiques d’apparences différentes. De plus, les avancées technologiques dans les dispositifs de surveillance offrent aux acteurs du marché des opportunités d’expansion. Les personnes qui ont des crises peu fréquentes ou qui ont plus d’un type de crise peuvent bénéficier d’une meilleure visualisation des crises grâce à des caméras numériques avec des capacités vidéo et une surveillance vidéo à domicile.

Définition du marché mondial des dispositifs de surveillance de l’épilepsie

Le dispositif de surveillance de l’épilepsie est une unité spécialisée de l’hôpital où un patient est admis pendant 3 à 5 jours pour surveiller l’activité cérébrale à l’aide de l’EEG et de la vidéo en continu.

La préférence croissante pour les soins de santé ambulatoires, l’incidence et la prévalence croissantes de l’épilepsie, la demande croissante de surveillance continue, l’utilisation accrue de dispositifs portables et la sensibilisation croissante aux maladies neurodégénératives telles que l’épilepsie sont tous à l’origine de la croissance du marché des dispositifs de surveillance de l’épilepsie.

Impact du COVID-19 sur le marché mondial des dispositifs de surveillance de l’épilepsie

L’impact de la pandémie de COVID 19 sur les industries de fabrication de dispositifs de surveillance de l’épilepsie devrait être sévèrement touché alors que de plus en plus de pays recourent au confinement pour contrôler la propagation de la maladie. Au 16 avril 2020, le nombre de cas de maladie COVID 19 a dépassé les 2 millions et entraîné 127 000 décès. La pandémie a provoqué le confinement d’environ un tiers de la population. Environ 184 pays sont touchés par l’épidémie de COVID 19. La principale raison de la propagation de la maladie est l’économie mondiale interconnectée. Cependant, la pandémie a provoqué une demande exponentielle de produits de santé tels que les équipements de protection individuelle (EPI), les ventilateurs et les appareils de diagnostic. En revanche, la vente d’entreprises dont les produits reposent fortement sur des procédures facultatives et non essentielles devrait être pénalisée de manière censurée. De nombreuses entreprises de ce type ont soit retiré, soit révisé leur directive financière pour 2020.

Dynamique du marché mondial des dispositifs de surveillance de l’épilepsie

Moteurs : Augmentation des cas d’épilepsie dans le monde

L’épilepsie est une maladie chronique non transmissible du cerveau qui touche les personnes de tous âges. Selon l’OMS, l’épilepsie est l’une des maladies neurologiques courantes dans le monde. Le nombre de patients épileptiques est d’environ 50 millions de cas dans le monde. Selon les estimations de l’OMS, la proportion de patients atteints d’épilepsie active varie de 4 à 10 pour 1000 personnes à un moment donné. Dans les pays à revenu élevé, la proportion est plus faible, avec environ 48 personnes sur 100 000 diagnostiquées épileptiques chaque année. Dans les pays à faible revenu, la proportion est élevée, estimée à environ 139 pour 100 000. Une prévalence aussi énorme de la maladie crée un fardeau majeur en termes d’invalidité, de stigmatisation, de mortalité, de comorbidités et de coûts liés aux crises, ce qui augmente la demande de dispositifs de surveillance de l’épilepsie.

Défis : les défis diagnostiques entravent le marché mondial des dispositifs de surveillance de l’épilepsie

Lors de l’orientation vers des centres d’épilepsie, jusqu’à 40 % des patients diagnostiqués avec une épilepsie réfractaire ont été mal diagnostiqués car les cliniciens ont rarement l’occasion d’observer des crises et parce qu’il existe de nombreux types différents de crises et de syndromes d’épilepsie avec des apparences différentes, diagnostiquer avec précision l’épilepsie peut être difficile. L’épilepsie est généralement diagnostiquée sur la base de l’auto-déclaration de crises d’un patient ou d’un rapport de crises d’un membre de la famille, ainsi que des antécédents médicaux du patient. Ceci est compliqué par le fait que plusieurs conditions médicales qui ne sont pas de l’épilepsie peuvent ressembler à des convulsions. Les tests diagnostiques fournissent des informations pertinentes, en commençant généralement par l’électroencéphalogramme (EEG). Cependant, comme un EEG dure généralement de 20 à 45 minutes, il coïncidera rarement avec une crise. De plus, chez environ la moitié des personnes atteintes d’épilepsie, l’EEG initial peut ne pas montrer de signes de crises. Plus de travail est nécessaire pour développer des médicaments o

r d’autres traitements pour réduire le fardeau des crises incontrôlées.

Étendue du marché mondial des dispositifs de surveillance de l’épilepsie

L’étude classe le marché des dispositifs de surveillance de l’épilepsie en fonction du produit et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial.

Par perspectives de produit (ventes, milliards USD, 2017-2030)

Appareils conventionnels

Appareils portables

Appareils de stimulation cérébrale profonde

Appareils de surveillance

Appareils EEG

EEG standard

EEG vidéo

Autres/EEG ambulatoire

Appareils EMG

Périphériques MEG

Autres dispositifs de surveillance

Par perspectives des utilisateurs finaux (ventes, milliards de dollars, 2017-2030)

Cliniques

Hôpitaux

Paramètres de soins à domicile

Autres utilisateurs finaux

Perspectives par région (ventes, milliards USD, 2017-2030)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des appareils conventionnels devrait représenter la plus grande part de marché, par produit

Sur la base du produit, le marché mondial des appareils de surveillance de l’épilepsie est segmenté en appareils conventionnels et appareils portables. En 2021, le segment des appareils conventionnels représentait la plus grande part de marché de 80,1 % sur le marché mondial des appareils de surveillance de l’épilepsie. Les dispositifs conventionnels de surveillance de l’épilepsie sont principalement utilisés en milieu hospitalier et consistent en des solutions matérielles et logicielles qui permettent aux médecins de comprendre efficacement les résultats. La croissance de ce segment a également été influencée par l’adoption d’appareils conventionnels dans les cliniques, la demande de surveillance de l’épilepsie dans les essais cliniques et le remboursement des procédures EEG dans les pays développés. L’application élevée de ces appareils dans les soins intensifs est un facteur important contribuant à sa part de revenus élevée. En outre, des avancées technologiques significatives visant à améliorer la précision des dispositifs de surveillance de l’épilepsie conventionnels ont présenté des opportunités lucratives pour les fabricants opérant sur le marché des dispositifs de surveillance de l’épilepsie. La prise de conscience croissante de la santé mentale et la croissance de la population cible de patients est l’un des facteurs les plus importants qui favoriseront la croissance de ces dispositifs.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des dispositifs de surveillance de l’épilepsie a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé de 7,51 % au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des cas d’épilepsie ainsi que des opportunités inexploitées dans des pays comme l’Inde et la Chine. Le marché des appareils de surveillance de l’épilepsie en Asie-Pacifique se développe rapidement en raison de la croissance du nombre de patients atteints d’épilepsie dans la région. Selon l’OMS, l’épilepsie touche environ 1 % de la population de la seule région de l’Asie du Sud-Est ; ainsi, il y a plus de 15 millions de personnes atteintes d’épilepsie dans la région.

Des pays comme le Japon et la République de Corée ont des populations vieillissantes importantes dans la région Asie-Pacifique. Plus d’un tiers de la population devrait avoir 60 ans ou plus d’ici 2050. En revanche, en Asie du Nord et centrale, une personne sur quatre aura 60 ans ou plus. La forte possibilité d’épilepsie parmi la population et la capacité de dépenses élevée pour les besoins en soins de santé devraient propulser la demande d’appareils de surveillance de l’épilepsie dans les pays asiatiques tels que le Japon, la République de Corée et l’Australie.

Principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs du marché sont Medtronic plc, Koninklijke Philips N.V., Natus Medical Incorporated, Nihon Kohden Corporation, LivaNova, PLC, St. Jude Medical, Inc., Empatica Inc. et Boston Scientific Corporation. Chaque entreprise suit sa propre stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale.