Le marché de la thérapie cellulaire devrait gagner en popularité dans le monde entier d’ici 2030

La taille du marché mondial de la thérapie cellulaire était évaluée à 8,1 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 23,9 milliards USD d’ici 2030, avec une croissance à un TCAC de 14,5 % sur la période de prévision. Le développement de la médecine de précision et les progrès des thérapies cellulaires dans le contexte de leur efficacité et de leur fabrication devraient être les principaux moteurs du marché. De plus, le développement d’installations bancaires de cellules souches et l’amélioration qui en résulte de la production, du stockage et de la caractérisation des cellules souches devraient également améliorer les capacités volumétriques du marché au niveau mondial, ce qui devrait se traduire directement en revenus pour ce marché à un niveau plus grand. Les progrès technologiques en cours sur les marchés parents et auxiliaires pour l’utilisation des cellules souches et non souches devraient renforcer la demande au cours de la période de prévision. Il y a moins de produits de thérapie cellulaire commercialisés sur le marché actuel que le nombre de produits de recherche. Cela est dû en partie à des réglementations strictes et au coût élevé des cellules souches.

Les lignées cellulaires, telles que les cellules souches pluripotentes induites (iPSC) et les cellules souches embryonnaires humaines (hESC) sont reconnues comme ayant un potentiel de croissance élevé ; en conséquence, de nombreuses entités de recherche et entreprises investissent considérablement dans la R&D concernant les produits dérivés des iPSC et des hESC.

Le prix de la greffe de cellules souches varie d’une région à l’autre. Par exemple, le coût de la transplantation aux États-Unis est plus élevé qu’en Allemagne ou en Chine. En mars 2018, Alofisel de TiGenix a reçu l’autorisation de commercialisation en Europe. Il s’agit de la première thérapie par cellules souches allogéniques à être approuvée en Europe. De plus, les revenus de certains produits varient d’un pays à l’autre ; par exemple, des produits comme INVOSSA ont reçu l’autorisation de commercialisation en Corée, mais n’ont pas encore reçu d’autorisation de commercialisation aux États-Unis. La croissance est également influencée par la commercialisation de la génération de revenus de traitements non autorisés à base de cellules souches.

Définition du marché mondial de la thérapie cellulaire

La thérapie dans laquelle des cellules viables sont injectées, greffées ou implantées dans un patient pour effectuer un effet médicinal est connue sous le nom de thérapie cellulaire ; par exemple, en immunothérapie, les lymphocytes T capables de combattre les cellules cancéreuses via l’immunité à médiation cellulaire sont transplantés, et les cellules souches sont greffées pour régénérer les tissus malades.

Dynamique du marché mondial de la thérapie cellulaire

Moteurs : Augmentation du nombre d’études cliniques pour les thérapies cellulaires

Les thérapies cellulaires tiennent une grande promesse thérapeutique dans diverses applications cliniques. Cela s’est traduit par des investissements mondiaux substantiels dans la recherche et leur application clinique. Les progrès rapides de la recherche sur les cellules souches ont le potentiel de répondre à la demande non satisfaite des entités pharmaceutiques, des entités biotechnologiques et des médecins en gestion des maladies. Plusieurs thérapies inconnues sont en développement clinique.

De plus, les agences de financement gouvernementales et privées offrent constamment des subventions pour soutenir des projets à différentes étapes des essais cliniques, augmentant ainsi le nombre d’essais cliniques en cours.

Restrictions : préoccupations éthiques

La recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines est éthiquement controversée. La récolte de cellules souches embryonnaires implique la destruction d’embryons humains, ce qui soulève une préoccupation morale. En outre, les réglementations strictes pour l’obtention des droits de propriété intellectuelle (DPI) pour les produits ou matériaux utilisés dans la recherche sont des contraintes majeures pour la commercialisation de ces services. Une approbation éthique doit être obtenue pour stocker des lignées cellulaires et des tissus dans des biodépôts afin d’éviter l’utilisation de tissus à des fins illégales ou d’identifier des maladies indirectes pour réclamer une assurance. De plus, les controverses entourant l’utilisation de cellules souches embryonnaires pour la recherche entravent la croissance du marché dans plusieurs régions.

Portée du rapport de recherche sur le marché mondial de la thérapie cellulaire

L’étude classe le marché de la thérapie cellulaire en fonction du type d’utilisation et du type de thérapie aux niveaux régional et mondial.

Perspectives par type d’utilisation (ventes/revenus, milliards USD, 2017-2030)

Utilisation clinique

Zone thérapeutique

Malignités

Troubles musculo-squelettiques

Troubles auto-immuns

Dermatologie

Les autres

Type de cellule

Thérapies par cellules souches

Cellules souches dérivées du BM, du sang et du cordon ombilical

Cellules dérivées du tissu adipeux

Les autres

Thérapies non cellulaires

Recherche-utilisation

Par type de thérapie Perspectives (ventes/revenus, milliards USD, 2017-2030)

Thérapies allogéniques

Thérapies autologues

Perspectives par région (ventes/revenus, milliards USD, 2017-2030)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment d’utilisation pour la recherche représente la plus grande part de marché, par type d’utilisation

L’analyse de la cellule e

Le marché de l’érapie repose sur l’utilisation des cellules souches à des fins cliniques et de recherche. Le segment de l’utilisation de la recherche a dominé le marché du marché mondial de la thérapie cellulaire et représentait la plus grande part des revenus de 58,3 % en 2021. Actuellement, les thérapies cellulaires (cellules souches et non souches) sont principalement utilisées pour des projets de recherche, qui à leur tour , a conduit à une part importante des revenus de ce segment en 2021. Les thérapies cellulaires sont toutes des possibilités de remplacement, de réparation, de restauration et de régénération des tissus, cellules et organes endommagés. Comme alternative aux stratégies de traitement traditionnelles, les chercheurs investissent massivement dans le développement de traitements cellulaires efficaces et sûrs.

Selon la base de données CGT Catapult des essais cliniques, 59 essais de thérapie cellulaire et génique sont en cours au Royaume-Uni. De tous les domaines thérapeutiques, l’oncologie compte le plus grand nombre d’essais cliniques en cours. Les cellules T, les cellules souches CD34+ et CD133+, les cellules souches/stromales mésenchymateuses sont des types de cellules principalement utilisés pour l’investigation clinique. Les cellules neurales, les cellules mononucléaires de la moelle osseuse, les fibroblastes, les cellules de la cornée, les cellules présentatrices d’antigène, les cellules épithéliales et les chondrocytes sont d’autres cellules explorées pour le développement de thérapies cellulaires.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial de la thérapie cellulaire a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. En Asie-Pacifique, le marché de la thérapie cellulaire devrait connaître un taux de croissance lucratif de 15,5 % au cours de la période de prévision. On observe que les progrès de la thérapie par cellules souches dans les pays asiatiques sont meilleurs que ceux des États-Unis. Cela a permis à l’Asie de mener la recherche sur les cellules souches. Plusieurs consortiums de cellules souches dans les pays asiatiques visent à assurer des programmes de R&D coordonnés et ciblés. De plus, les patients des pays occidentaux migrent vers les pays asiatiques pour se faire soigner, en raison du cadre juridique flexible.

Des entreprises du Japon, de Corée du Sud, d’Inde, de Chine, de Taïwan, de Singapour et du reste de l’Asie ont participé activement à la conférence. En outre, la grande population régionale et le potentiel inexploité présent dans la région ont entraîné l’entrée d’entreprises mondiales sur le marché. De plus, cette région offre des unités de fabrication et d’exploitation relativement peu coûteuses pour mener des recherches. Ces facteurs devraient jouer un rôle majeur dans l’expansion du marché des cellules souches dans cette région.

Principaux acteurs du marché

Le marché de la thérapie cellulaire est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que Kolon TissueGene, Inc., Anterogen Co., Ltd., JCR Pharmaceuticals Co., Ltd., Castle Creek Biosciences, Inc., MEDIPOST , Osiris Therapeutics, Inc., PHARMICELL Co., Ltd, Tameika Cell Technologies, Inc., Cellules pour cellules, NuVasive, Inc., Vericel Corporation et Celgene Corporation.