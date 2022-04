Le paysage futur du marché des composites polymères renforcés de fibres (FRP) devrait connaître une croissance significative d’ici 2030

La taille du marché mondial des composites polymères renforcés de fibres (FRP) devrait passer de 163,8 milliards USD en 2021 à 420,2 milliards USD d’ici 2030, à un TCAC de 12,5% de 2022 à 2030. Les composites polymères renforcés de fibres sont constitués de fibres -matrice polymère renforcée. Les polymères utilisés pour fabriquer des composites polymères renforcés de fibres (FRPC) comprennent des résines phénol-formaldéhyde, du plastique thermodurcissable, du polyester, du vinylester et de l’époxy. Les FRPC sont principalement utilisés dans diverses industries telles que l’aérospatiale, la marine, l’automobile et la construction.

La croissance démographique et l’industrialisation croissante ont entraîné une augmentation de la demande de FRPC dans le secteur de la construction. L’augmentation de la participation pour soutenir la demande, associée à la réduction des prix des matières premières, devrait stimuler le marché FRPC au cours de la période de prévision. Les entreprises manufacturières se tournent vers les régions en développement telles que l’Asie-Pacifique et l’Amérique centrale et du Sud (CSA) sur la disponibilité d’une main-d’œuvre bon marché.

Le marché du FRPC est régi par une réglementation stricte pour son utilisation dans l’industrie de la construction et de l’automobile. Les produits FRPC spécialisés doivent être conformes aux normes américaines de leadership en matière d’énergie et de conception environnementale à utiliser pour les bâtiments écologiques. En outre, les fabricants de FRPC doivent également se conformer aux spécifications de la Federal Emergency Management Agency (FEMA) des États-Unis en raison de leur utilisation dans l’industrie de la défense pour des applications de sécurité. Les innovations technologiques visent à développer un processus de fabrication rentable qui devrait rester le facteur de succès critique pour la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Définition du marché mondial des composites polymères renforcés de fibres

Le plastique renforcé de fibres (FRP) est un matériau composite composé de fibres supportées par un polymère pour une résistance accrue. Le plastique renforcé de fibres peut également être connu sous le nom de polymère renforcé de fibres.

Dynamique du marché mondial des composites polymères renforcés de fibres

Moteurs : Croissance de l’industrie du bâtiment et de la construction dans les pays en développement

Les PRF de verre sont de plus en plus utilisés dans les applications de construction. Le verre FRP, en particulier, est utilisé dans les applications de toiture et la fabrication de fenêtres en verre. Dans les pays en développement, le verre FRP remplace le verre standard dans les applications de toiture en raison de ses propriétés de haute résistance. En outre, de nombreux constructeurs automobiles utilisent du carbone et du verre FRP dans la production de fenêtres pour automobiles en raison de sa tendance à ne pas se briser en petites pièces contrairement au verre et à la fibre standard, qui laisse des morceaux tranchants en cas de casse, ce qui pourrait entraîner de graves dommages humains. blessures et d’éventuelles menaces de mort, en cas d’accident.

Contraintes : volatilité et disponibilité des prix des matières premières

La volatilité ne signifie pas toujours une augmentation des prix ; la volatilité peut être une augmentation et une baisse soudaines des prix. Le carbonate de sodium, les résines de brai, les fibres de polyacrylonitrile, la rayonne et le sable de silice sont les principales matières premières utilisées dans la fabrication des FRPC. Diverses entreprises de fabrication de verre FRP telles que Asahi Glass Co. Ltd. et Guardian Industries ont mis en place des lignes de production FRPC supplémentaires.

La fabrication de verre FRP est un processus à haute température qui est un défi économique et environnemental constant pour les entreprises d’utiliser un minimum d’énergie. Le coût de la logistique pour les fabricants chinois et européens est inférieur à celui des fabricants indiens.

Segmentation du marché mondial des composites polymères renforcés de fibres

Le marché des composites polymères renforcés de fibres a été classé en fonction du type de fibre, de l’application et de la région.

Perspectives par type de fibre (ventes, millions USD, 2017-2030)

Verre PRF

PRF de carbone

PRF de basalte

Aramide FRP

Les autres

Par application Outlook (ventes, millions USD, 2017-2030)

Automobile

Construction

Électronique

La défense

Les autres

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2030)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment du verre FRP représente la plus grande part de marché, par type de fibre

Sur la base du type de fibre, le marché est divisé en FRP de verre, FRP de carbone, FRP de basalte, FRP d’aramide et autres. En termes de revenus, le segment des composites de verre FRP a dominé le marché en 2021, avec plus de 61,7 % de part de marché. Le GFRP contient des fibres de verre dans la matrice polymère et est populaire pour plusieurs raisons ; par exemple, il peut être facilement étiré en fibres à haute résistance à partir d’un état fondu et être fabriqué de manière économique en utilisant différentes techniques de fabrication de composites. De plus, lorsqu’elle est couplée à des matières plastiques, la fibre de verre possède une inertie chimique, qui

h est très utile dans divers environnements corrosifs.

Cependant, le produit présente certaines limitations, telles que malgré une flexibilité et une résistance élevées, il n’est pas très rigide. De plus, il ne présente pas la rigidité nécessaire pour certaines applications telles que les ponts et les avions. Le GFRP est généralement utilisé pour renforcer les fibres des composites à matrice polymère. De plus, c’est le moins cher et il est largement utilisé dans l’industrie du plastique renforcé de fibres.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des composites polymères renforcés de fibres a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. Dans le monde, l’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 11,5 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique comprend des pays tels que la Chine, le Japon, l’Inde, l’Australie, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam, le Myanmar, le Cambodge et Singapour. L’urbanisation rapide, de meilleurs bilans gouvernementaux entraînant une augmentation des dépenses d’infrastructure et l’augmentation du revenu disponible sous le règne sont les principaux facteurs contribuant à la croissance de l’industrie régionale de la construction. Les gouvernements ont conclu des PPP pour développer de nouveaux projets tels que des routes, des barrages et des réseaux ferroviaires. De plus, les efforts ciblés déployés par les gouvernements pour fournir des logements abordables stimulent l’industrie de la construction.

Les facteurs macroéconomiques de la région Asie-Pacifique, tels que l’expansion de la classe moyenne, l’augmentation du revenu disponible, l’éducation, l’évolution démographique et l’urbanisation rapide, stimulent la croissance de l’industrie électrique et électronique dans la région. La demande de l’électronique grand public, en particulier, est élevée dans la région. La présence croissante d’acteurs clés de l’industrie dans la région devrait stimuler la croissance globale.

Principaux acteurs du marché

Le marché des composites polymères renforcés de fibres est légèrement concentré, avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que American Grating, LLC, Engineered Composites Ltd, American Fiberglass Rebar, TUF-BAR, FRP Composites Inc., Ten Cate NV, Zoltek Companies, Inc., Hyosung Corporation, Mitsubishi Rayon Co., Ltd., B&B FRP Manufacturing INC., SGL Group et DowAksa. Chaque entreprise suit sa propre stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale.