Statistiques de croissance du marché des serrures intelligentes, estimation de la taille, tendances émergentes, perspectives jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des serrures intelligentes était évaluée à 1,38 milliard USD en 2020. La demande a été enregistrée à 8,9 millions d’unités et devrait augmenter à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21,4 % de 2021 à 2027. (IoT) ainsi que l’avènement de technologies telles que l’apprentissage automatique (ML) et l’intelligence artificielle (IA) devraient accélérer l’adoption massive des serrures intelligentes au cours de la période de prévision. En outre, la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages et à la commodité offerts par ces serrures est responsable de leur demande croissante, en particulier dans les secteurs résidentiel et hôtelier à l’échelle mondiale.

Dynamique du marché des serrures intelligentes

Le nombre d’individus utilisant un smartphone en 2020 a connu une augmentation significative d’environ 10 % par rapport à 2019. Cette adoption toujours croissante a entraîné une dépendance considérable aux smartphones et aux applications mobiles pour accomplir des tâches cruciales. Les principaux acteurs du marché intègrent diverses techniques innovantes dans les modèles de serrures intelligentes, telles que le verrouillage/déverrouillage Wi-Fi et le verrouillage/déverrouillage Bluetooth (BLE) à l’aide de smartphones et d’autres appareils. Des écrans tactiles sont également intégrés pour faciliter la saisie de mots de passe ou le verrouillage/déverrouillage basé sur un modèle.

L’adoption croissante de la maison intelligente à travers le monde et un afflux d’entreprises proposant des technologies innovantes de domotique sont également responsables de la demande croissante de serrures intelligentes. Les acteurs de l’industrie se concentrent sur l’offre de produits commercialement viables et le développement de techniques avancées, y compris le verrouillage/déverrouillage à distance des entrées, des portes et des fenêtres. De plus, comme le nombre de foyers équipés d’assistants vocaux ne cesse d’augmenter, les fabricants intègrent leurs offres avec de tels appareils, permettant aux serrures d’être contrôlées à la voix. On s’attend à ce que de telles innovations entraînent une traction considérable parmi les clients, car ils recherchent de plus en plus des procédures de verrouillage/déverrouillage avancées et pratiques.

Les serrures intelligentes ont connu une demande importante dans la zone résidentielle à l’échelle mondiale. Avec un nombre croissant de rénovations et de nouvelles activités de construction en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, l’industrie a acquis un immense potentiel ces dernières années en raison d’une augmentation des nouvelles installations. Lorsqu’elle est connectée à un concentrateur de maison intelligente, la serrure agit comme l’élément le plus important d’une maison connectée. Par conséquent, les clients exigent des produits qui peuvent répondre à toutes leurs exigences et tiennent compte de facteurs cruciaux tels que la durée de vie de la batterie, la taille, la conception et le prix lors de la sélection d’une serrure.

Selon notre analyse de l’impact du COVID-19 sur l’industrie, les serrures intelligentes ont gagné en popularité en ces temps sans précédent. Le marché devrait être témoin de nombreuses opportunités pendant la pandémie en cours, car les procédures de verrouillage/déverrouillage peuvent être effectuées à l’aide de la reconnaissance vocale et des smartphones/gadgets intelligents, réduisant ainsi le besoin de toucher physiquement les appareils. Ces technologies permettent aux fabricants de répondre aux demandes des clients en matière de plates-formes sans contact/sans contact pour faire fonctionner leurs appareils, prenant ainsi le dessus en ces temps difficiles. Le développement de nouveaux produits et l’intégration de technologies avancées/sans contact sont les stratégies clés que la majorité des acteurs de l’industrie devraient adopter pour élargir leur clientèle au cours des prochaines années.

Portée du marché des serrures intelligentes

L’étude classe le marché des serrures intelligentes en fonction du type de serrure, du système d’exploitation, du type d’écran, de la technologie, des méthodes d’authentification et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial.

Par type de serrure

Pênes dormants

Bouton cylindrique

Cadenas

Serrures de repose-pieds

Loquet de jante

Serrures murales

Les autres

Par système d’exploitation

Système d’exploitation Apple

Système d’exploitation Google

Système d’exploitation Amazon

Par type d’écran

Écran tactile

Disque de mot de passe

Par technologie

Bluetooth

Wifi

Les autres

Par méthode d’authentification

Épingler

Biométrique

Empreintes

Soin du visage

Iris

Reconnaissance vocale

Cartes RFID

Par les utilisateurs finaux

Commercial

Résidentiel

Entreprises

Institutions gouvernementales

Laboratoires de recherche

Autre

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Principaux acteurs

Les profils de ces grandes entreprises comprennent :

August Inc. (ASSA ABLOY AB)

Serrures et quincaillerie Yale (ASSA ABLOY AB)

Allegion PLC (Schlage)

Salto Systems SLHanman International Pte Ltd (Samsung)

Groupe Dormakaba

Groupe U-TEC inc.

Kwikset (Spectrum Brands Inc.)

Verrouiller

Master Lock Company LLC

Solutions pour la maison Nuki

Netatmo

Mul-T-Lock