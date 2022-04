Analyse de la taille, des tendances, de la portée et de la croissance du marché des casques de jeu jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group, la taille du marché mondial des casques de jeu était de 1,8 milliard USD en 2021 à 3,2 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 7,5 % de 2022 à 2030. L’industrie du jeu et ses accessoires se développent de jour en jour. À mesure que l’industrie du jeu se développe, la demande d’appareils de jeu tels qu’une souris, un clavier, une manette de jeu, des casques et d’autres accessoires augmente également. Les consommateurs profiteront d’une meilleure expérience de jeu avec ces accessoires, car ils offrent un meilleur contrôle et un son et des images de haute qualité. Les casques de jeu sont l’un des composants les plus importants, et ils se composent de microphones et d’écouteurs que les joueurs utilisent lorsqu’ils jouent à des jeux. La qualité audio, les effets audio et la fonction de suppression du bruit distinguent ces casques de leurs homologues musicaux. De plus, ces casques incluent généralement un microphone intégré. De nombreux casques de jeu ont des boutons et des molettes pour contrôler le volume, les basses et la fonction de suppression du bruit et sont utilisés avec toutes les consoles de jeu et tous les ordinateurs.

En raison du nombre croissant de joueurs, de la popularité croissante des accessoires de jeu et du besoin croissant d’une meilleure expérience de jeu, le casque de jeu gagne du terrain sur le marché. Les casques de jeu sont l’un des accessoires de jeu les plus importants, représentant plus de 70 % du marché total des périphériques de jeu. Le marché des casques de jeu est incroyablement concurrentiel. C’est actuellement l’un des marchés périphériques les plus saturés, où les fabricants et les détaillants se font concurrence sur les prix. De plus, l’introduction de casques qui fonctionnent sur toutes les plates-formes, générations et types de connexion démontre un nombre énorme de casques en concurrence sur le marché. De plus, l’inclinaison croissante vers les jeux d’escouade tels que Fortnite, PUBG et Overwatch parmi la population des jeunes a conduit à la croissance du marché.

Définition du marché mondial des casques de jeu

Les casques de jeu sont des écouteurs avec microphones intégrés. Les écouteurs sont la paire de petits haut-parleurs portés sur ou autour de la tête au-dessus des oreilles d’un utilisateur et utilisés pour écouter de la musique, la radio, etc.

Impact du COVID-19 sur le marché mondial des casques de jeu

Jusqu’à la fin de 2020, il y avait plus de 88 millions de cas confirmés de COVID-19 dans le monde, tuant près de 1,9 million de personnes. La pandémie de COVID-19 a entraîné des confinements stricts dans plusieurs pays du monde pour contrôler la propagation du virus. Plusieurs industries ont rencontré des problèmes tout au long de leurs chaînes d’approvisionnement en raison des blocages et des inquiétudes concernant la propagation de la maladie pendant la pandémie, ce qui a paralysé l’économie mondiale. Pendant la pandémie, de nombreuses entreprises ont dû fermer ou réduire leurs activités, et l’approvisionnement en matières premières et en produits finis a été interrompu. De plus, la demande de plusieurs produits non essentiels avait diminué pendant la pandémie en raison de l’incertitude économique et de la perte de revenus.

D’autre part, la propagation du COVID-19 a conduit les gouvernements de plusieurs pays comme la Chine, le Vietnam, la Thaïlande et l’Inde à imposer des confinements stricts. Ces pays sont les principaux fournisseurs de produits électroniques sur le marché mondial. Le confinement dans ces pays a contraint les industriels à réduire leur niveau de production et même à arrêter leur production dans certains cas. De plus, les ports et entrepôts de ces pays ont été fermés en raison de la pandémie. Ceci, à son tour, a réduit l’offre de produits électroniques tels que les smartphones, les ordinateurs, les écrans, les contrôleurs et les casques. Ainsi, les pays dépendants des exportations d’appareils électroniques ont fait face à une pénurie pendant la pandémie.

Dynamique du marché mondial des casques de jeu

Moteurs : L’industrie florissante du jeu vidéo pour stimuler la croissance du marché des casques de jeu

Le secteur du jeu vidéo est l’un des plus dynamiques au monde. Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) de 2019, Playing for the Planet, plus de 2,3 milliards de personnes jouent à des jeux vidéo et dépensent environ 140 milliards de dollars en jeux chaque année. Ce nombre devrait atteindre 2,7 milliards de personnes en 2020, générant près de 175 milliards USD. La pénétration croissante des smartphones est le principal moteur de la croissance de l’industrie du jeu. De plus, la propagation de la pandémie de COVID-19 a stimulé la croissance de l’industrie du jeu. Comme de nombreuses personnes ont été mises en quarantaine chez elles, elles ont passé plus de temps sur les divertissements, y compris les plateformes OTT et les jeux.

Contraintes: la disponibilité facile des produits contrefaits devrait entraver la croissance du marché

La contrefaçon affecte considérablement le marché des périphériques de jeu. Il existe un marché secondaire gris rampant pour les casques de jeu et autres matériels de jeu dans le monde entier. Récemment, une augmentation drastique du nombre de contrefaçons disponibles a été observée en raison de la croissance des canaux en ligne. Des performances réduites, une construction et des matériaux de qualité inférieure et une durée de vie très courte des casques contrefaits affectent la valeur de la marque des fabricants. Les faux sites Web similaires à ceux de marque attirent des consommateurs sans méfiance qui cherchent à acheter des casques de marque

en ligne à prix réduits. Ils préoccupent les entreprises en raison de leur impact sur les ventes et la valeur de la marque sous licence et sur la réputation de l’entreprise, ainsi que sur la capacité des entreprises à bénéficier des percées qu’elles réalisent dans le développement de nouveaux produits.

Opportunités : les progrès technologiques dans les casques de jeu devraient stimuler le marché

La technologie sans fil 5G est le réseau mobile de 5ème génération. Il est spécialement conçu pour répondre aux exigences des tendances technologiques actuelles, y compris une forte croissance des données et une connectivité presque mondiale et l’intérêt croissant pour l’Internet des objets (IoT). Dans ses premières étapes, la technologie 5G devrait fonctionner en combinaison avec la technologie 4G existante, puis évoluer en tant qu’entité totalement indépendante dans les versions ultérieures. La technologie sans fil 5G est destinée à offrir des débits de données de pointe plus élevés, une latence ultra-faible, plus de fiabilité, une capacité réseau massive, une disponibilité accrue et une expérience utilisateur plus uniforme pour un plus grand nombre d’utilisateurs.

Segmentation du marché mondial des casques de jeu

Le marché a été segmenté en fonction de la plate-forme, de la technologie et de la région.

Par plate-forme Outlook (ventes, millions USD, 2017-2030)

Casques de jeu multiplateformes

Casques de jeu PC/Mac

Casques de jeu pour consoles

Par perspectives technologiques (ventes, millions USD, 2017-2030)

Casques de jeu filaires

Casque de jeu sans fil

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2030)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des casques de jeu pour PC/Mac devrait représenter la plus grande part de marché, par type

Sur la base de la plate-forme, le marché des casques de jeu est segmenté en casques de jeu multiplateformes, casques de jeu PC/Mac et casques de jeu sur console. En 2021, le segment des casques de jeu pour PC/Mac occupait une part importante de 51,9 % sur le marché des casques de jeu. Des jeux compétitifs tels que Overwatch, Fortnite, Grand Theft Auto et quelques autres ont dépassé la division des jeux sur PC, grâce à laquelle les casques de jeu sur PC sont de plus en plus demandés. Il est devenu de plus en plus essentiel que les utilisateurs mettent à niveau leur système audio en conséquence. En 2020, de nombreux jeux PC ont également été lancés, tels que Cyberpunk 2077, Resident Evil 3, Doom Eternal, Half-Life : Alyx, Doom Eternal et autres. Par exemple, a été lancé en mars 2020.

De plus, le nombre croissant de streamers en direct et d’influenceurs de jeux stimule le marché du segment des casques de jeu pour PC/Mac. De plus, la pandémie de coronavirus a créé une forte augmentation des ventes de casques de jeu pour PC, ce qui stimule la demande pour le segment des casques de jeu pour PC/Mac. Les mesures de verrouillage dans le monde ont conduit les joueurs à commander des mises à niveau et des accessoires pour leur matériel de jeu sur PC, grâce auxquels de nombreuses personnes achètent et mettent à niveau des ordinateurs personnels avec des pièces de qualité supérieure dans le but de jouer à des jeux vidéo.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des casques de jeu a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. Le marché des casques de jeu en Asie-Pacifique devrait croître avec le TCAC le plus rapide de 8,31 % sur la période de prévision 2022-2030. L’Asie-Pacifique a la communauté de jeu qui connaît la croissance la plus rapide au monde, avec la Chine, le Japon et la Corée du Sud en tête du marché. En Chine, 64 % de la population se considère comme des joueurs, par rapport au deuxième plus grand marché mondial des États-Unis, où seulement 43 % de la population joue régulièrement.

Bien que les joueurs d’Asie-Pacifique passent beaucoup de temps sur consoles et PC, le marché mobile est le plus fort. Les joueurs mobiles ont explosé la base de joueurs joueurs tandis que la technologie mobile, y compris le streaming, brouille la frontière entre console, PC et jeux mobiles ; la promesse de jeux 4K diffusés sur n’importe quel écran brouille davantage la ligne, car de plus en plus de titres AAA sont publiés sur mobile et le jeu croisé devient la norme.

Principaux acteurs du marché

Le marché mondial des casques de jeu est très fragmenté et très concurrentiel. Sony, Sennheiser, Skullcandy, Logitech, Plantronics, Razer, Gioteck, Turtle Beach, SteelSeries et Corsair sont les principaux acteurs du marché. À l’heure actuelle, le marché des casques de jeu connaît une augmentation de la demande de casques de jeu haut de gamme à travers le monde.

De plus, les entreprises forment des partenariats stratégiques et étendent leur portée à différentes zones géographiques pour rester compétitives sur le marché. De plus, les expansions commerciales, les lancements de nouveaux produits et les fusions et acquisitions sont les stratégies vitales adoptées par la plupart des entreprises de la marque mondiale des casques de jeu.