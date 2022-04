La taille du marché du génotypage connaît une croissance incroyable en 2030

Selon le Market Statsville Group, la taille du marché mondial du génotypage était évaluée à 19 952,6 millions USD en 2021 et devrait croître à un TCAC de 27,3 % pour atteindre 137 602,6 millions USD d’ici 2030. L’augmentation de la prévalence de maladies génétiques telles que le syndrome et la maladie d’Alzheimer devraient dynamiser le marché. De plus, la préférence croissante pour les parents de tester et d’identifier les anomalies génomiques et diverses sociétés proposant des services de tests génétiques et de séquençage abordables devraient stimuler le marché.

L’introduction de produits technologiquement avancés basés sur la précision, l’efficacité et la rentabilité devrait servir ce marché en tant que moteur de rendu à fort impact. Les principaux acteurs du marché introduisent de nouvelles technologies qui sont meilleures, efficaces, rapides et rentables pour résister à leur position sur le marché. Le nombre croissant d’instruments automatisés et leur disponibilité facile sont des facteurs qui devraient stimuler le marché. L’amélioration de la technologie et l’introduction consécutive de produits abordables et à haute efficacité stimulent également le marché. La plupart des entreprises fournissent des services de génotypage pour le séquençage d’ADN/ARN. Ces services sont fiables, personnalisés et abordables.

Définition du marché mondial du génotypage

Le génotypage est l’étude des séquences d’ADN pour déterminer la constitution génétique d’organismes vivants tels que les humains, les plantes, les animaux et les micro-organismes. Le génotypage humain peut aider à déterminer si une personne est père ou mère. Le génotypage des micro-organismes, y compris les virus et les bactéries, aide à prévenir la propagation des agents pathogènes en traquant l’origine de l’épidémie.

Dynamique du marché mondial du génotypage

Moteurs : augmentation de la prévalence des maladies génétiques

La prévalence croissante des maladies génétiques, telles que la maladie d’Alzheimer, le syndrome de Turner et la maladie de Parkinson, est l’un des principaux facteurs qui stimuleront la croissance du marché. Selon un article publié par le National Center for Biotechnology Information en 2017, la maladie de Parkinson touche 1 à 2 personnes sur 1000 et 1 % de la population de plus de 60 ans. Selon l’Organisation mondiale de la santé, le cancer était responsable de 8,8 millions de décès en 2015. Ils modifient les modes de vie et l’impact environnemental sur la vie déclenche l’incidence des maladies génétiques. L’incidence du cancer du sein et du cancer de l’ovaire augmente à un rythme plus élevé dans de nombreuses régions. La détection précoce des variations génétiques par des tests prénataux contribue à un diagnostic, une prévention et un traitement appropriés de la maladie. L’incidence élevée des maladies favorise la croissance du marché du génotypage.

Contraintes : manque de main-d’œuvre qualifiée

Le génotypage sur l’analyse et la gestion des données nécessite un savoir-faire technique élevé. Actuellement, il y a relativement moins de professionnels et d’experts travaillant dans ce domaine. De plus, peu d’instituts et d’universités proposent des cours et des formations aux technologies de l’information sur les soins de santé dans les économies en développement. Par conséquent, le manque de professionnels qualifiés devrait agir comme un facteur limitant pour le génotypage et la croissance de l’industrie associée. Cependant, les entreprises collaborent désormais avec diverses universités et proposent des formations sur site, des ateliers en ligne et des projets sponsorisés pour développer les bons professionnels. Cela devrait susciter l’intérêt des professionnels de la recherche et des boursiers en les aidant à réaliser le potentiel de ce domaine et, par conséquent, en réduisant considérablement l’impact de la contention.

Portée du rapport de recherche sur le marché mondial du génotypage

L’étude classe le marché du génotypage en fonction du produit, de la technologie et de l’application aux niveaux régional et mondial.

Perspectives par produits (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2030)

Réactifs et trousses

Instruments

Prestations de service

Par perspectives technologiques (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2030)

Réaction en chaîne par polymérase (PCR)

Électrophorèse capillaire

Spectrométrie de masse

Séquençage

Micropuce

Les autres

Par application Outlook (ventes, millions USD, 2017-2030)

Diagnostique

Découverte et développement de médicaments

Médecine personnalisée

Instituts universitaires

Agriculture

Les autres

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2030)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des réactifs et kits, par produit, représente la plus grande part de marché

En fonction du produit, le marché est divisé en réactifs et kits, instruments et services. En 2021, le segment des réactifs et kits représentait la plus grande part de marché de 55,2 % sur le marché mondial du génotypage. En 2021, les réactifs et les kits détenaient la plus grande part et sont le marché à la croissance la plus rapide grâce à cela

s adoption élevée dans les milieux de recherche et cliniques. Des kits et des réactifs sont disponibles pour le séquençage de l’ADN, le clonage, la manipulation cellulaire, la PCR, l’électrophorèse et la régulation des gènes. Les réactifs standard aident à obtenir des résultats efficaces et précis. Des résultats standardisés, une efficacité améliorée et une rentabilité devraient soutenir la croissance de ce marché. Les principaux acteurs du marché fournissant des réactifs et des kits sont Affymetrix, Inc. ; Thermo Fisher Scientific ; Fluidigm Corp ; et Agilent Technologies.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Par régions, le marché mondial du génotypage a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 28,2 % sur le marché mondial du génotypage au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique comprend des pays tels que la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, l’Asie du Sud-Est et le reste de l’Asie-Pacifique.

Les besoins cliniques élevés non satisfaits, les opportunités de marché inexploitées et l’amélioration des dépenses de santé sont les principaux facteurs responsables de la croissance régionale. Les progrès technologiques associés à la prévalence croissante de diverses maladies cibles augmentent la demande de produits de génotypage. De plus, la demande croissante de produits de santé et les initiatives entreprises par les gouvernements pour améliorer l’état de santé de la population devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs du marché

Le marché du génotypage est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels qu’Illumina, Thermo Fisher Scientific, QIAGEN, Agilent Technologies, Danaher Corporation, Roche Diagnostics, GE Healthcare, Fluidigm Corporation, PerkinElmer, Eurofins Scientific, Bio- Rad Laboratories, Pacific Biosciences of California, GENEWIZ et Integrated DNA Technologies. Chaque entreprise suit sa propre stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale.