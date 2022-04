Croissance du marché des additifs, tendances, opportunité absolue et chaîne de valeur 2022-2030

Selon le Market Statsville Group, la taille du marché mondial des additifs était évaluée à 155,4 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 222,6 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 4,6 % de 2022 à 2030. Des additifs tels que l’huile de soja époxydée ( ESO), les stabilisants et les additifs ignifuges à base de phosphore sont des additifs spécialisés utilisés dans les industries d’utilisation finale telles que les soins de santé et les produits pharmaceutiques, l’agriculture et les films d’emballage. Une augmentation de l’application d’additifs dans les secteurs de l’alimentation et des boissons, de l’emballage et du bâtiment et de la construction est un moteur clé du marché mondial. En outre, les additifs sont largement utilisés dans les engrais, les batteries, les carburants et les produits agrochimiques, ce qui devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’utilisation accrue d’additifs pour carburants dans l’industrie pétrolière contribue à améliorer la qualité du carburant et améliore l’indice d’octane de l’essence ou agit comme inhibiteur de corrosion, ce qui est un autre facteur favorable à la croissance du marché mondial. De plus, les additifs de lubrification sont importants pour les additifs de carburant utilisés lors de la formulation du diesel qui protègent les points de contact internes dans les pompes à carburant et les systèmes d’injection dans les moteurs diesel. Ainsi, tous ces facteurs réunis devraient augmenter la demande d’additifs sur le marché mondial. Cependant, l’utilisation prolongée d’additifs alimentaires pose des problèmes de santé tels que des troubles digestifs, des troubles nerveux, des troubles respiratoires et des problèmes de peau, ce qui est un facteur considérable qui devrait entraver la croissance du marché.

Définition du marché mondial des additifs

L’additif est une substance active qui améliore des paramètres tels que la texture, l’efficacité, la durée de conservation, les performances et la productivité. Les additifs plastiques, les additifs de construction, les additifs pour lubrifiants, les additifs pour carburants, les additifs alimentaires, les additifs de revêtement et les additifs agrochimiques sont disponibles en abondance sur le marché.

Impact du Covid-19 sur le marché mondial des additifs

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur l’économie mondiale et réduit par la suite le PIB des économies du monde entier, modifiant ainsi les habitudes de consommation des consommateurs à l’échelle mondiale. La pandémie de COVID-19 pose plusieurs défis. Cependant, selon l’IFAC (International Food Additives Council), les additifs alimentaires gagnent en importance dans le secteur alimentaire, en raison du maintien de la sécurité et de la qualité des aliments dans le garde-manger. Selon le rapport de Food Ingredients First, il y a eu une augmentation des produits de cuisine de base tels que les farines, les lentilles, les céréales, le riz et les ingrédients de boulangerie. Les additifs alimentaires aident à prolonger la durée de conservation du produit et permettent aux consommateurs de s’approvisionner en produits alimentaires sans s’inquiéter de l’expiration instantanée. Les principaux acteurs du marché mondial des additifs lancent des additifs innovants pour lutter contre la propagation du coronavirus. De plus, les constructeurs automobiles préfèrent incorporer des additifs lors de la fabrication des intérieurs pour freiner la propagation des particules virales piégées à l’intérieur de l’habitacle.

Dynamique du marché mondial des additifs

Moteurs : croissance de l’industrie alimentaire et de l’emballage

La sensibilisation croissante aux options d’hygiène et d’alimentation biologique a fait exploser la demande d’aliments et de boissons emballés. Selon un rapport, l’industrie des aliments et boissons emballés a lancé environ 3 500 nouveaux produits alimentaires dans le monde au cours des 12 derniers mois. Les particuliers préfèrent largement ces aliments et boissons emballés en raison de leur fraîcheur, de leur goût, de leur hygiène et d’autres spécifications. Ces spécifications sont respectées en utilisant une large gamme d’additifs alimentaires tels que le sirop de maïs à haute teneur en fructose, le glutamate monosodique, la gomme de guar, le nitrite de sodium et autres. Cela devrait agir comme l’un des principaux moteurs de la croissance des additifs dans l’industrie alimentaire et des boissons.

Contraintes : réglementations dirigées par divers organismes de réglementation

S’ils sont exposés au-delà d’un certain niveau, les additifs peuvent provoquer plusieurs troubles liés à la santé tels que la diarrhée, les coliques, l’insomnie, l’asthme et autres. Selon un rapport publié par l’International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research (IJPSR), la consommation d’additifs alimentaires, tels que le glutamate monosodique (MSG) et le sulfite, peut provoquer des maux de tête et une rougeur des yeux et de la peau, des nausées, des sueurs, une faiblesse, et troubles de la santé. En réponse à cela, plusieurs organismes de réglementation, tels que la Commission européenne (UE) et la restriction des substances dangereuses (RoHS), ont publié certaines lignes directrices pour l’utilisation des additifs. Cela pourrait entraver la croissance du marché des additifs au cours de la période de prévision.

Opportunités : Stabilité chimique et contrôle du pH pour offrir des opportunités de croissance du marché

L’intense R&D dans le domaine médical a conduit le secteur pharmaceutique à se développer rapidement. Les médicaments sont rendus plus efficaces contre les maladies en utilisant divers additifs tels que des solubilisants, des surfactants, des stabilisants et d’autres additifs parentaux. Ces additifs agissent comme ingrédients actifs pour améliorer l’occupation nutritionnelle interne et externe, la durée de vie, la stabilité chimique et d’autres caractéristiques spécifiques. Pour dans

position, le vaccin COVID-19 de Pfizer contient un additif de phosphate de sodium dibasique (déshydraté) pour maintenir la stabilité chimique et le pH du vaccin. En conséquence, l’utilisation d’additifs dans l’industrie pharmaceutique devrait offrir des opportunités lucratives pour que le marché des additifs se développe dans les années à venir.

Portée du rapport de recherche sur le marché mondial des additifs

L’étude classe le marché des additifs en fonction du type de produit et de l’utilisation finale aux niveaux régional et mondial.

Perspectives par type de produit (ventes, milliards USD, 2017-2030)

Additifs plastiques

Additifs alimentaires

Additifs de construction

Additifs lubrifiants

Additifs pour carburant

Additifs de revêtement

Additifs agrochimiques

Additifs alimentaires médicamenteux

Les autres

Par perspectives d’utilisation finale (ventes, milliards USD, 2017-2030)

Emballage

nourriture et boissons

Construction de bâtiments

Chimique

Automobile

Aérospatial

Élevage

Les autres

Perspectives par région (ventes, milliards USD, 2017-2030)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des additifs alimentaires devrait représenter la plus grande part de marché, par type de produit

En fonction du type de produit, le marché mondial des additifs est divisé en additif plastique, additif de construction, additif lubrifiant, additif alimentaire, additif pour carburant, additif de revêtement, additif agrochimique, additif alimentaire médicamenteux et autres. En 2021, l’additif alimentaire représentait la plus grande part de marché de 34,9% sur le marché mondial des additifs. Des additifs alimentaires sont ajoutés pour maintenir ou améliorer la fraîcheur, la sécurité, le goût, l’apparence et la texture des aliments. Il peut être extrait de sources naturelles et synthétiques. Il existe différents types d’additifs alimentaires tels que les conservateurs, les colorants, les exhausteurs de goût, les émulsifiants et les stabilisants. Les conservateurs sont les substances utilisées pour empêcher ou ralentir la croissance des micro-organismes afin que les aliments puissent être conservés frais plus longtemps. Par exemple, le vinaigre est un additif alimentaire qui fournit une condition acide et résiste à la croissance des micro-organismes dans la mangue marinée.

La principale tendance sur le marché mondial est l’utilisation d’additifs alimentaires dans des secteurs tels que les aliments et boissons emballés, les plats cuisinés, la boulangerie et la confiserie, les aliments biologiques, etc. Par exemple, selon le rapport publié par Scientific Reports Community, les additifs alimentaires, tels que l’acide citrique, la lécithine et les amidons modifiés, sont utilisés dans plus de 85 % des produits alimentaires, y compris les boissons sucrées artificiellement, les sandwichs, les biscuits et les gâteaux, glaces et autres. En outre, la préférence croissante des consommateurs pour des habitudes alimentaires saines a augmenté la consommation d’aliments naturels et biologiques où les additifs alimentaires sont largement utilisés pour maintenir la fraîcheur des produits alimentaires pendant de plus longues périodes.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial des additifs a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. Dans le monde, l’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5,3 % sur le marché mondial des additifs. Le marché des additifs en Asie-Pacifique est analysé à travers la Chine, l’Inde, le Japon, l’Australie et le reste de l’Asie-Pacifique. La croissance du secteur des transports, principalement le secteur ferroviaire, au Japon, ainsi que les secteurs de la fabrication de sous-marins et de navires en Chine et en Inde, a amélioré les performances du marché des additifs dans la région Asie-Pacifique.

De plus, l’Amérique du Nord est la région à la croissance la plus rapide après l’Asie-Pacifique, avec un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision. Les additifs sont largement utilisés pour conférer différentes propriétés importantes telles que l’inertie chimique, la résistivité à la température, le contrôle de la corrosion, la résistance élevée, la durabilité, la protection contre les UV, le cycle de vie, etc. La principale tendance du marché dans la région nord-américaine est l’utilisation d’additifs dans des secteurs tels que l’automobile, la lubrification, la fabrication de plastique, etc. Des pays comme le Canada et le Mexique, où le secteur automobile est plus dominant, ont augmenté l’adoption de plastiques légers et très durables pour fabriquer des véhicules économes en carburant. L’utilisation d’additifs dans la fabrication de pièces automobiles légères peut stimuler la demande d’additifs.

Principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des additifs sont Clariant AG, Dow Inc., Evonik Industries AG, BASF SE, Eastman Chemical Company, Milliken Chemical, PolyOne Corporation, Lanxess AG, Sanitized AG et BioCote Limited.

Ces acteurs ont adopté diverses stratégies pour gagner des parts plus élevées ou conserver des positions de leadersur le marché. Certains des lancements d’acquisition, d’expansion commerciale, de partenariat et de produit effectués par des entreprises sont indiqués ci-dessous :