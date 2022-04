Le marché mondial des plates-formes de travail aérien devrait stimuler la croissance jusqu’en 2022-2030

La description

Selon le Market Statsville Group, la taille du marché mondial des plates-formes de travail aérien devrait passer de 8,5 milliards USD en 2021 à 15,4 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 7,7 % de 2022 à 2030. Le marché des plates-formes de travail est à la hausse dans l’industrie de la construction. Le secteur de la construction dans les pays en développement comme l’Inde, le Brésil et d’autres a beaucoup de promesses dans un avenir proche, ce qui pousse la demande de plates-formes de travail aériennes. Les nacelles élévatrices sont également très demandées en raison du grand nombre d’accidents causés par un montage défectueux des échafaudages et des risques de chute. L’AWP fournit une plate-forme sûre et stable pour l’opérateur, ce qui réduit les décès sur le site et améliore la qualité du travail. De plus, la forte demande de la Chine et d’autres pays asiatiques propulse le marché des nacelles élévatrices vers l’avant. AWP a été mis en œuvre pour la première fois en Chine au début des années 2000, l’adoption dans la région Asie-Pacifique a été beaucoup plus lente. Cependant, l’infrastructure et le développement industriel rapides de la Chine devraient accroître la demande d’AWP, propulsant le marché des plates-formes de travail aérien vers l’avant.

Cependant, les progrès de la technologie des batteries devraient apporter un nouveau potentiel de croissance pour l’industrie des plates-formes de travail aérien. L’avènement des AWP entièrement électriques gagne du terrain dans les applications intérieures, et l’industrie des plates-formes de travail aérien devrait se développer à l’avenir.

Définition du marché mondial des plates-formes de travail aérien

Une nacelle élévatrice, également connue sous le nom de nacelle élévatrice, nacelle élévatrice, nacelle, camion nacelle ou nacelle élévatrice mobile, est un dispositif mécanique utilisé pour fournir un accès temporaire aux personnes ou aux équipements dans des zones inaccessibles, généralement en hauteur.

Dynamique du marché mondial des plates-formes de travail aérien

Chauffeurs : Réduction des accidents et amélioration de la sécurité

Travailler en hauteur est une tâche extrêmement risquée, en particulier dans les activités de plein air telles que la construction, l’entretien, les services publics et autres. Auparavant, ces activités étaient menées à l’aide d’appareils non mécaniques tels que des échelles, des échafaudages en bois et autres. Cependant, avec le développement des nacelles élévatrices, l’élévation du personnel est devenue beaucoup plus facile. Les AWP offrent généralement une plate-forme de travail stable par rapport aux méthodes traditionnelles. Bien que le risque d’accidents tels que l’électrocution et le basculement soit possible sur les AWP, l’utilisation de l’équipement par des professionnels formés peut réduire considérablement le risque d’accidents. Des facteurs tels que la formation de l’opérateur, l’expérience, l’inspection de l’équipement, l’analyse des accidents possibles et d’autres peuvent contribuer à améliorer la sécurité lors de l’utilisation de plates-formes élévatrices. Ainsi, la réduction des accidents et l’amélioration de la sécurité offertes par les nacelles élévatrices par rapport aux méthodes traditionnelles stimulent la croissance du marché de la nacelle élévatrice.

Contraintes : Prix élevé des nacelles élévatrices

Les nacelles élévatrices sont des équipements de travail complexes par rapport aux autres moyens d’élévation. Ainsi, les nacelles élévatrices sont plus chères que ses alternatives. Par exemple, le prix moyen des nacelles à ciseaux peut être de 5 000 à 80 000 dollars, selon la marque, le type de moteur, le poids de levage, le poids de levage et d’autres facteurs. Cela limite sa pénétration pour les petites et moyennes entreprises, qui n’ont pas besoin d’AWP quotidiennement ou dont les coûts de projet sont inférieurs. Ainsi, le prix élevé des nacelles élévatrices freine la croissance du marché des nacelles élévatrices.

Portée du rapport d’étude de marché mondial sur les plateformes de travail aérien

L’étude classe le marché des plates-formes de travail aérien en fonction du type, du fonctionnement, de la hauteur de levage, des utilisateurs finaux et des régions.

Par type de perspectives (ventes, millions USD, 2017-2030)

Nacelles à flèche

Ponts élévateurs à ciseaux

Plates-formes montées sur véhicule

Les autres

Par opération Outlook (ventes, millions USD, 2017-2030)

À essence

Électrique

Hybride

Par perspectives de hauteur de levage (ventes, millions USD, 2017-2030)

Moins de 20 pieds

20 à 50 pieds

50 à 70 pieds

Au-dessus de 70 pieds

Par perspectives des utilisateurs finaux (ventes, millions USD, 2017-2030)

Construction

Utilitaires

Logistique & Transport

Les autres

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2030)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des nacelles à flèche devrait représenter la plus grande part de marché, par type

Par type, le marché des plates-formes de travail aériennes est classé en nacelle à ciseaux, nacelle élévatrice, plate-forme montée sur véhicule et autres. En 2021, le segment des nacelles élévatrices était le plus gros contributeur du marché, avec 61,0% de part de marché sur le marché mondial des nacelles élévatrices. Un boum l

ift se compose d’un godet ou d’une plate-forme attachée à un système de levage hydraulique, qui est en outre attaché à une base mise à la terre. Les nacelles à flèche sont disponibles sous forme de nacelles à flèche télescopique et de nacelles à flèche articulée ou de nacelles articulées.

Les nacelles élévatrices à flèche présentent divers avantages par rapport aux nacelles à ciseaux qui les aident à acquérir une part importante du marché des plates-formes élévatrices. Les nacelles élévatrices offrent la plus grande portée que toutes les autres plates-formes de travail aériennes. Par exemple, le fabricant chinois Sinoboom propose la nacelle articulée GTZZ46EJ, qui est considérée comme la nacelle articulée la plus haute sur le marché des nacelles élévatrices. Il offre une hauteur de travail de 153 pieds et est spécialement conçu pour les applications lourdes du secteur pétrochimique.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction de la région, le marché des plates-formes de travail aérien est segmenté en cinq régions clés Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 9,1% sur le marché mondial des plates-formes de travail aérien au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique comprend la Chine, l’Inde, le Japon et le reste de l’Asie-Pacifique. La Chine et le Japon détiennent la part maximale du marché des plates-formes de travail aérien dans la région.

L’Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide, après l’Asie-Pacifique. Les États-Unis étaient le plus grand consommateur de plates-formes de travail aérien, notamment en raison de divers acteurs locaux et internationaux dans le pays, tels que JLG Industries Ltd. (Oshkosh Corporation), Genie (Terex Corporation) et d’autres. De plus, l’industrie bien établie de la construction et des services publics favorise la demande de plates-formes de travail aériennes dans le pays. De plus, le Canada devrait stimuler la demande d’élévateurs à ciseaux en raison du développement d’une plaque tournante de la chaîne d’approvisionnement. La disponibilité des infrastructures de transport telles que les routes, l’eau et les chemins de fer a amélioré l’industrie de la logistique dans le pays. Cela devrait stimuler la demande de la région pour les plates-formes de travail aérien.

Principaux acteurs du marché

Le marché des nacelles élévatrices est semi-fragmenté avec divers acteurs de l’industrie de la fabrication et de la distribution. Ces acteurs ont adopté diverses stratégies pour gagner des parts plus élevées ou conserver des positions de leader sur le marché. Les meilleures stratégies gagnantes sont analysées en étudiant de manière approfondie les principaux acteurs du marché des plates-formes élévatrices de travail. Une analyse complète des développements récents et des courbes de croissance de diverses entreprises aide à comprendre les stratégies de croissance et leur effet potentiel sur le marché.

Les principaux acteurs du marché présentés dans le rapport sont Aichi Corporation, Altec Inc., Haulotte Group, JC Bamford Excavators Limited, Niftylift (UK) Limited, Oshkosh Corporation (JLG Industries, Inc.), Skyjack (Linamar Corp.), Terex Corporation ( Genie), Teupen et Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd.