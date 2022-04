Taille du marché des kiosques libre-service, perspectives et entreprises clés – NCR, Diebold, Fuji Electric, Hitachi

Le rapport sur le marché mondial des kiosques en libre-service 2022 est une source précieuse de données pertinentes pour les stratèges commerciaux. Il fournit une vue d’ensemble de l’industrie avec une analyse de la croissance et des données historiques et futures sur les coûts, les revenus, la demande et l’offre (le cas échéant). Les analystes de recherche fournissent une description élaborée de la chaîne de valeur et de son analyse des distributeurs. Cette étude de marché fournit des données complètes qui améliorent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport .

En 2020, la taille du marché mondial des kiosques en libre-service était de 17 500 millions de dollars américains et elle devrait atteindre 22 780 millions de dollars américains d’ici la fin de 2027, avec un TCAC de 4,0 % en 2021-2027.

« En raison de la fin de l’année financière, nous offrons une remise de 25 % sur ce rapport »

Obtenez un échantillon gratuit de ce rapport ainsi que la table des matières complète, le tableau et les chiffres :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/07223090586/global-self-service-kiosk-market-size-manufacturers-supply-chain-sales-channel-and-clients-2021-2027/inquiry?mode=Kumud

Certaines des principales entreprises influençant ce marché incluent : NCR, Diebold, Fuji Electric, Hitachi, Crane, GRG Banking, SandenVendo, Lone Star Funds, Sielaff, Azkoyen Group, Bianchi Vending

Aperçu du marché:

Le kiosque libre-service est une petite structure physique (comprenant souvent un ordinateur et un écran d’affichage) qui affiche des informations pour les passants. Les kiosques sont courants près des entrées des centres commerciaux en Amérique du Nord où ils fournissent aux acheteurs des indications. Les kiosques sont également utilisés lors de salons professionnels et de conférences professionnelles.

Les principaux acteurs mondiaux des kiosques en libre-service incluent NCR, Fuji Electric, Diebold Nixdorf, Hitachi, Crane, etc. Les cinq principaux fabricants mondiaux détiennent une part d’environ 55 %. Les États-Unis et l’Europe sont le plus grand marché, avec une part d’environ 30 %, suivis de la Chine et du Japon, avec une part d’environ 15 %. En termes de produit, Indoor Kiosk est le segment le plus important, avec une part d’environ 70 %. Et en termes d’application, la plus grande application est la vente au détail, suivie des services financiers, de l’hôtellerie, du secteur public, etc.

Segmentation Par Type :

Kiosque intérieur Kiosque

extérieur

Segmentation par application :

Commerce de détail

Services financiers

Hôtellerie

Secteur public

Voyages

Industrie alimentaire

Autres

Renseignez-vous pour une remise ici :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/07223090586/global-self-service-kiosk-market-size-manufacturers-supply-chain-sales-channel-and-clients-2021-2027/discount?mode=Kumud

Les principales régions couvertes par le rapport sur le marché des kiosques en libre-service sont les suivantes:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Pourquoi acheter ce rapport sur le marché des kiosques en libre-service ?

Les principaux acteurs du marché des bornes libre-service sont mis en évidence dans le rapport.

Les inducteurs de valeur tels que les revenus et les coûts encourus sont détaillés dans le kiosque libre-service

Les cadres commerciaux et autres cadres réglementaires qui ont un impact significatif sur la concurrence sur le marché intérieur et le positionnement des acteurs individuels sont examinés dans le rapport.

Les nouvelles entreprises sur le marché mondial des kiosques en libre-service entreprises par les principaux acteurs pour développer leurs activités sont détaillées.

Les stratégies qui ont aidé les acteurs privés à étendre leurs opérations et à introduire des technologies rentables pour stimuler la compétitivité sur les marchés nationaux et mondiaux sont décrites dans le kiosque en libre-service.

Explorez le rapport complet avec la table des matières détaillée ici :

https://www.marketinsightsreports.com/reports/07223090586/global-self-service-kiosk-market-size-manufacturers-supply-chain-sales-channel-and-clients-2021-2027?mode=Kumud

Table des matières:

Chapitre 1 : Présentation

Chapitre 2 : Résumé exécutif

Chapitre 3 : Aperçu du marché

Chapitre 4 : Opportunités de croissance par segment

Chapitre 5 : Paysage du marché

Chapitre 6: Marché des kiosques libre-service par type (2022-2027)

Chapitre 7: Marché de la taille du marché des kiosques en libre-service par application (2022-2027)

Chapitre 8 : Profils des entreprises et analyse concurrentielle

Chapitre 9: Marché mondial des kiosques en libre-service par région

Chapitre 10 : Point de vue et conclusion de l’analyste

Chapitre 11 : Marché adjacent

Chapitre 12 : Clause de non- responsabilité

Si vous voulez les dernières données primaires et secondaires (2022-2027) avec le module de coût, la stratégie commerciale, le canal de distribution, etc. Cliquez sur demander un exemple de rapport gratuit, le rapport publié vous sera envoyé au format PDF par e-mail dans les 24 à 48 heures suivant sa réception. règlement de la totalité.

Services de personnalisation disponibles avec le rapport :

1. 15 % de personnalisation gratuite.

2. Cinq pays peuvent être ajoutés selon votre choix.

3. Personnalisation gratuite jusqu’à 40 heures.

4. Assistance après-vente pendant 1 an à compter de la date de livraison.

Nous contacter:

Irfan Tamboli (responsable des ventes) – Rapports sur les perspectives du marché

Téléphone : + 1704 266 3234 | +91-750-707-8687

Courriel : sales@marketinsightsreports.com | irfan@marketinsightsreports.com